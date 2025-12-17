Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B dài hơn 7,5km, ở TP Đà Nẵng, khởi công vào tháng 11/2023, theo kế hoạch hoàn thành vào giữa năm 2025, tuy nhiên đến nay vẫn trong tình trạng thi công cầm chừng, nhiều hạng mục dang dở.

Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu là hơn 788 tỷ đồng. Liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn – Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 làm nhà thầu thi công.

Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng ngày 11/12, các đại biểu đã thông qua việc bố trí bổ sung 173 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để hoàn thành dự án do phát sinh chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ người dân... nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên hơn 961 tỷ đồng.

Ngày 16/12, ghi nhận thực tế cho thấy, sau 2 năm khởi công, dự án vẫn đang trong cảnh ngổn ngang. Trên toàn tuyến chỉ một số đoạn được triển khai thi công.

Nhiều đoạn đường bị đào xới rồi bỏ dở, vật liệu xây dựng để ngổn ngang, trong khi nhân lực thi công thưa thớt.

Theo người dân địa phương, việc nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B là mong muốn của nhiều người, dự án hoàn thành sẽ giúp giao thông thuận tiện hơn. Tuy nhiên, việc thi công kéo dài đã làm phát sinh nhiều bất tiện, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Tại khu vực tổ 3 (qua xã Hòa Vang), người dân phản ánh tình trạng thi công kéo dài, thiếu liên tục, khiến đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhìn hố ga đào bới nham nhở trước nhà, anh Trần Văn Hà ngán ngẩm cho biết, nhiều đoạn đường bị đào lên rồi để trống, bụi bặm kéo dài, trong khi mặt đường cũ xuống cấp, ổ gà dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Một số hố đào chỉ được che chắn sơ sài bằng cọc và dây, gây mất an toàn.

Trên công trường, công nhân và máy móc thi công thưa thớt. Một công nhân nói, "do chưa được bàn giao đầy đủ mặt bằng nên có đoạn nào thì làm đoạn đó”.

Quốc lộ 14B là tuyến đường cửa ngõ phía Tây thành phố với lưu lượng xe cộ rất lớn suốt ngày đêm. Mặt đường ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, nắng bụi mưa lầy, nhiều “ổ gà”, “ổ voi” gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Trao đổi với VietNamNet, Sở Xây dựng Đà Nẵng (chủ đầu tư dự án) cho biết, lũy kế sản lượng của dự án đến nay mới đạt 149/436 tỷ đồng, tương đương hơn 34% giá trị hợp đồng. Nguyên nhân chậm tiến độ xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, chậm hơn kế hoạch ban đầu trên 10 tháng.

Cụ thể, dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn với 1.082 hồ sơ, nhiều thửa đất có nguồn gốc lâu đời, pháp lý phức tạp, khó xác minh. Một số diện tích nằm trong hành lang an toàn tuyến chưa được đền bù; quá trình thực hiện phải bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ như đền bù chênh cốt nền, hỗ trợ phần đất nâng nền và các khoản hỗ trợ khác cho người dân.

Bên cạnh đó, dự án khởi công đúng thời điểm nguồn cung vật liệu xây dựng trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam gặp khó khăn do ưu tiên cho các dự án trọng điểm như cao tốc Hòa Liên – Túy Loan. Thời tiết bất lợi cũng tác động đáng kể đến tiến độ dự án, do mưa kéo dài và bão trong các tháng giữa và cuối năm, trong giai đoạn 2024–2025 có tới 174 ngày mưa, gây gián đoạn thi công.

Ngoài ra, một số nhà thầu năng lực còn hạn chế, chưa huy động đủ máy móc và nhân lực theo cam kết, dẫn đến tiến độ thi công các gói thầu bị chậm.

Đoạn đường bị đào xới chạy qua khu vực trường tiểu học.

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thừa nhận trách nhiệm của chủ đầu tư và cho biết đang phối hợp chặt chẽ với UBND các xã Bà Nà, Hòa Vang, Hòa Tiến cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để tháo gỡ vướng mắc...

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, dự kiến toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành trong quý 3/2026, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn và mỹ quan đô thị.