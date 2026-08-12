W-Cầu Phước Khánh Tuấn Hùng 48.jpg

Việc hợp long vào ngày 22/7 đã đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng của cầu Phước Khánh. Hiện công trình đạt khoảng 98% khối lượng thi công, đang được tăng tốc để cán đích vào tháng 9.

W-Cầu Phước Khánh Tuấn Hùng 115.jpg

Khối lượng thi công còn lại chủ yếu là hệ thống điện chiếu sáng, lan can và thảm bê tông nhựa. 

W-Cầu Phước Khánh Tuấn Hùng 96.jpg

Mùa mưa tại TPHCM đang gây nhiều thách thức cho quá trình hoàn thiện cầu Phước Khánh. Trên công trình cầu dây văng cao nhất Việt Nam, công nhân làm việc ở độ cao hơn 55m, chịu ảnh hưởng của gió lớn và những cơn mưa bất chợt, khiến việc thi công tiềm ẩn nhiều rủi ro và dễ chậm tiến độ.

W-Cầu Phước Khánh Tuấn Hùng 22.jpg

Trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Đăng Hậu, Chỉ huy phó phụ trách thi công cầu Phước Khánh, cho biết để bảo đảm tiến độ, nhà thầu đã bổ sung nhân lực, duy trì 150-200 công nhân trên công trường, đồng thời tăng ca, kíp, tổ chức thi công 24/24h.

W-Cầu Phước Khánh Tuấn Hùng 43.jpg

Theo ông Hậu, dù đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu vẫn đặt an toàn lao động và chất lượng công trình lên hàng đầu. Cầu Phước Khánh là công trình có yêu cầu kỹ thuật cao nên quá trình thi công phải đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng và tính thẩm mỹ để bảo đảm độ bền, phục vụ người dân lâu dài.

W-Cầu Phước Khánh 1 Tuấn Hùng 12.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2026/8/11/w-cau-phuoc-khanh-1-tuan-hung-26-2171.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2026/8/11/w-cau-phuoc-khanh-1-tuan-hung-41-2172.jpg

Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, với các hạng mục như kiểm tra, hiệu chỉnh độ co giãn và lực căng dây văng. Trước khi thông xe, cầu sẽ trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn, chất lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật.

W-Cầu Phước Khánh 1 Tuấn Hùng 33.jpg

Điểm đặc biệt của cầu Phước Khánh là được trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy cố định, thuộc nhóm ít cây cầu tại Việt Nam có hạng mục này.

W-Cầu Phước Khánh 1 Tuấn Hùng 38.jpg
W-Cầu Phước Khánh 1 Tuấn Hùng 136.jpg

Theo ghi nhận của VietNamNet, hệ thống lan can đã hoàn thiện, trong khi mặt cầu đang được thảm bê tông nhựa.

W-Cầu Phước Khánh 1 Tuấn Hùng 61.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2026/8/11/w-cau-phuoc-khanh-1-tuan-hung-73-2177.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2026/8/11/w-cau-phuoc-khanh-1-tuan-hung-83-2178.jpg

Phần đường dẫn lên cầu Phước Khánh đã hoàn thành thảm nhựa, kẻ vạch sơn và kết nối đồng bộ với tuyến cao tốc cùng cầu Bình Khánh, cách đó khoảng 8km.

W-Cầu Phước Khánh 1 Tuấn Hùng 107.jpg

Khi hoàn thành, cầu Phước Khánh sẽ trở thành mắt xích quan trọng trên trục giao thông phía Nam, kết nối miền Tây với Đông Nam Bộ, các cảng biển và sân bay Long Thành. Công trình được kỳ vọng giúp nâng cao năng lực logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.