Việc hợp long vào ngày 22/7 đã đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng của cầu Phước Khánh. Hiện công trình đạt khoảng 98% khối lượng thi công, đang được tăng tốc để cán đích vào tháng 9.

Khối lượng thi công còn lại chủ yếu là hệ thống điện chiếu sáng, lan can và thảm bê tông nhựa.

Mùa mưa tại TPHCM đang gây nhiều thách thức cho quá trình hoàn thiện cầu Phước Khánh. Trên công trình cầu dây văng cao nhất Việt Nam, công nhân làm việc ở độ cao hơn 55m, chịu ảnh hưởng của gió lớn và những cơn mưa bất chợt, khiến việc thi công tiềm ẩn nhiều rủi ro và dễ chậm tiến độ.

Trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Đăng Hậu, Chỉ huy phó phụ trách thi công cầu Phước Khánh, cho biết để bảo đảm tiến độ, nhà thầu đã bổ sung nhân lực, duy trì 150-200 công nhân trên công trường, đồng thời tăng ca, kíp, tổ chức thi công 24/24h.

Theo ông Hậu, dù đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu vẫn đặt an toàn lao động và chất lượng công trình lên hàng đầu. Cầu Phước Khánh là công trình có yêu cầu kỹ thuật cao nên quá trình thi công phải đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng và tính thẩm mỹ để bảo đảm độ bền, phục vụ người dân lâu dài.

Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, với các hạng mục như kiểm tra, hiệu chỉnh độ co giãn và lực căng dây văng. Trước khi thông xe, cầu sẽ trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn, chất lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Điểm đặc biệt của cầu Phước Khánh là được trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy cố định, thuộc nhóm ít cây cầu tại Việt Nam có hạng mục này.

Theo ghi nhận của VietNamNet, hệ thống lan can đã hoàn thiện, trong khi mặt cầu đang được thảm bê tông nhựa.

Phần đường dẫn lên cầu Phước Khánh đã hoàn thành thảm nhựa, kẻ vạch sơn và kết nối đồng bộ với tuyến cao tốc cùng cầu Bình Khánh, cách đó khoảng 8km.

Khi hoàn thành, cầu Phước Khánh sẽ trở thành mắt xích quan trọng trên trục giao thông phía Nam, kết nối miền Tây với Đông Nam Bộ, các cảng biển và sân bay Long Thành. Công trình được kỳ vọng giúp nâng cao năng lực logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.