Sau nhiều năm tạm dừng, cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hợp long vào tháng 5/2026.

Cầu Phước Khánh là một trong hai cầu lớn nhất trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, bắc qua sông Lòng Tàu, kết nối xã Phước Khánh (TPHCM) với Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Tại trụ P16 phía Nhơn Trạch (Đồng Nai), đơn vị thi công đang lắp đặt bó cáp dây văng số 11 – hạng mục quan trọng để hoàn thiện kết cấu.

Trụ P17 phía Nhơn Trạch cũng đã xong hạng mục xà mũ. Ở phía Phước Khánh, trụ chính P15 đã hoàn thành lắp đặt bó cáp dây văng số 9 và đang tiếp tục thi công bó cáp số 10.

Trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang thi công liên tục để hoàn thành các hạng mục còn lại, chuẩn bị cho giai đoạn hợp long.

Ở khu vực đường dẫn bờ Nhơn Trạch, các hạng mục lan can đang được đổ bê tông, lắp dựng cốt thép.

Gói thầu thi công phần còn lại của cầu Phước Khánh (J3-1) được khởi động lại từ đầu tháng 5/2023, sau khi hoàn tất lựa chọn nhà thầu mới.

Sau gần 5 năm gián đoạn, việc tái khởi động này được xem là bước then chốt để tháo gỡ “nút thắt” cuối cùng trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Hiện nhiều đoạn tuyến khác đã cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác. Khi cầu Phước Khánh hoàn thành, toàn tuyến dài gần 58km sẽ được nối thông, tăng cường kết nối giao thông khu vực phía Nam, đặc biệt với sân bay Long Thành.

Cầu có tĩnh không 55m, cao nhất trong số các cầu đang khai thác tại Việt Nam. Khi hoàn thành cùng nút giao quốc lộ 51, công trình sẽ giúp nối thông toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, hoàn thiện trục giao thông quan trọng của khu vực phía Nam.

Theo Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam, đến nay các hạng mục thi công cầu Phước Khánh đã đạt hơn 95% khối lượng, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay.