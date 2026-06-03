Sau hơn một thập kỷ thi công, cầu Phước Khánh đang dần thành hình khi hai trụ tháp và hệ thống dây văng được tăng tốc hoàn thiện, dự kiến hợp long vào giữa tháng 6 này.

Công trình bắc qua sông Lòng Tàu, kết nối khu vực Cần Giờ cũ với Đồng Nai, có tổng vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, đồng thời là một trong hai cây cầu quy mô lớn nhất trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Với chiều dài gần 3,2km và nhịp chính dài 300m, cầu Phước Khánh được xây dựng theo kết cấu dây văng hai mặt phẳng, nổi bật với hai trụ tháp cao 155m.

Công trình có mặt cầu rộng gần 22m, đáp ứng quy mô 4 làn xe. Đến nay, nhiều hạng mục quan trọng như hệ thống dây văng và kết cấu thân cầu cơ bản đã hoàn thiện, chờ thảm bê tông nhựa sau khi hợp long nhịp chính.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Văn Khánh, tư vấn giám sát cầu Phước Khánh, cho biết dù quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, các đơn vị vẫn linh hoạt điều phối nhân lực và phương án triển khai để bảo đảm tiến độ. Theo ông Khánh, công trường được duy trì thi công liên tục, kể cả trong điều kiện thời tiết bất lợi, nhằm đáp ứng các mốc tiến độ đề ra.

Đại diện đơn vị tư vấn đánh giá cầu Phước Khánh là hạng mục then chốt, giữ vai trò kết nối cuối cùng trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Khi toàn tuyến hoàn thành, phương tiện từ miền Tây đi sân bay Long Thành sẽ có thêm hướng lưu thông trực tiếp, góp phần giảm áp lực giao thông qua khu vực trung tâm TPHCM.

Sau mốc hợp long dự kiến vào giữa tháng 6, dự án sẽ tiếp tục triển khai các hạng mục hoàn thiện như lan can, thảm bê tông nhựa và hệ thống chiếu sáng trong tháng 7. Theo kế hoạch, toàn bộ mặt cầu dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026.

Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành lắp đặt bó cáp dây văng thứ 13/14 tại trụ P16 và bó thứ 12/14 tại trụ P15 của nhịp chính cầu. Khối lượng còn lại chủ yếu là thi công hai bó cáp cuối cùng tại trụ P15, hướng tới ngày hợp long cây cầu.

Hiện cầu Phước Khánh đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng thi công.

Với tĩnh không thông thuyền lên tới 55m, cầu Phước Khánh hiện là cây cầu có độ cao thông thuyền lớn nhất Việt Nam, đáp ứng nhu cầu lưu thông an toàn của tàu trọng tải lớn trên sông Lòng Tàu.

Theo công nhân tại công trường, dự án đang bước vào giai đoạn nước rút nên nhân lực được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ. Bất chấp điều kiện thời tiết, các mũi thi công vẫn duy trì hoạt động liên tục ngày đêm nhằm bảo đảm các mốc đề ra.

Riêng khu vực hai trụ chính P15 và P16, công trường duy trì khoảng 85 kỹ sư, công nhân làm việc ban ngày và 40-50 nhân sự ở ca đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.

Hiện phần đường dẫn lên cầu Phước Khánh đang được chuẩn bị cho công đoạn thảm nhựa, phục vụ đấu nối đồng bộ với tuyến cao tốc và cầu Bình Khánh cách đó khoảng 8km. Khi hoàn thiện, hạng mục này sẽ góp phần khép kín và đưa toàn tuyến Bến Lức - Long Thành vào khai thác.

Cầu Phước Khánh là hạng mục nổi bật trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng. Công trình giữ vai trò kết nối trực tiếp giao thông giữa miền Tây và khu vực Đông Nam Bộ, giúp phương tiện hạn chế lưu thông xuyên qua trung tâm TPHCM.

Khi đưa vào khai thác, cầu cùng toàn tuyến cao tốc được kỳ vọng sẽ góp phần phân luồng giao thông hiệu quả, giảm áp lực cho các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 1, Quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.