Khẳng định uy tín thương hiệu

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru (PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025) lần thứ 11 vừa vinh danh những doanh nghiệp và dự án xuất sắc nhất trên toàn quốc vào đêm Gala 24/10/2025 tại Gem Center HCM. Trong đó, Happy One Mori được vinh danh ở hạng mục “Best Mid End Condo Development (Greater HCMC)” - “Dự án khu căn hộ tầm trung xuất sắc nhất TP.HCM” .

Vạn Xuân Group được vinh danh hạng mục “Best Mid End Condo Development (Greater HCMC)” - “Dự án khu căn hộ tầm trung xuất sắc nhất TP.HCM”

PropertyGuru Vietnam Property Awards được xem là “Oscar của ngành bất động sản” tại khu vực Đông Nam Á do PropertyGuru Group - Tập đoàn công nghệ bất động sản hàng đầu tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những chủ đầu tư và dự án xuất sắc, góp phần định hình chuẩn mực sống, kiến tạo không gian đáng sống và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam. Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia độc lập từ CBRE, Savills, Avison Young, GroupGSA, Archetype Group… cũng góp phần đảm bảo tiêu chí minh bạch và chuẩn mực quốc tế.

Giành giải thưởng tại PropertyGuru Awards minh chứng cho định hướng đúng đắn của Vạn Xuân Group khi ưu tiên tập trung vào giá trị thực với sứ mệnh “kiến tạo không gian sống, làm hài lòng khách hàng” trong hành trình phát triển của công ty.

Happy One Mori “chạm chuẩn sống thật” giữa trung tâm phát triển mới của TP.HCM. Ảnh phối cảnh

Happy One Mori - dự án thứ 5 nằm trong chuỗi sản phẩm nhà ở cao tầng mang thương hiệu riêng “Happy One” không chỉ là nơi hội tụ những giá trị khác biệt và nổi trội về: vị trí, pháp lý, kết nối, tiện ích nội - ngoại khu…

Giá trị vượt trội về kết nối và tiện ích đẳng cấp

Theo chủ đầu tư Vạn Xuân Group, Happy One Mori là dấu mốc tiếp nối thành công của chuỗi thương hiệu truyền cảm hứng - Happy One, sau 4 dự án đã hoàn thành và bàn giao nhà, giấy chứng nhận đến cư dân gồm: Happy One Phú Hòa, Happy One Premier, Happy One Central và dự án đang triển khai xây dựng phần thân là Happy One Sora.

Happy One Mori tọa lạc tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM, liền kề trục Quốc lộ 13 và tuyến Metro số 2, thừa hưởng toàn bộ lợi thế từ quy hoạch hạ tầng khu vực và sự phát triển mạnh mẽ của vùng kinh tế TP.HCM mở rộng sau sáp nhập địa giới .

Happy One Mori - Căn hộ dành cho chuyên gia giữa trung tâm phát triển của TP.HCM mới. Ảnh phối cảnh

Với mức giá chỉ từ 38,6 triệu đồng/m², Happy One Mori sở hữu 33 tiện ích chất lượng cao và 5 tiện ích “hi-end” đáp ứng trọn nhu cầu sống chất lượng cao của cộng đồng gần 3.000 cư dân tương lai.

Happy One Mori được Giải thưởng PropertyGuru 2025 đánh giá cao ở thiết kế tối ưu không gian, tiết kiệm năng lượng cùng các giải pháp phục vụ nhu cầu sống bền vững: “Live - work - play - zen” cho thế hệ cư dân trẻ và chuyên gia hiện đại.

Happy One Mori được kỳ vọng góp phần sẽ phát triển một cộng đồng ưu tú, văn minh mới ngay trục thương mại sầm uất Nguyễn Văn Tiết nói riêng và khu vực Đông Bắc TP.HCM nói chung.

Đại diện Vạn Xuân Group chia sẻ: “Mỗi thành tựu, mỗi giải thưởng ghi nhận không phải là đích đến mà là động lực để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và lan tỏa những giá trị sống tích cực. Giải thưởng PropertyGuru 2025 năm nay là kết quả của niềm tin từ khách hàng, đối tác và đội ngũ - những người đã đồng hành cùng Vạn Xuân Group trên hành trình kiến tạo chuẩn sống mới”.

Bích Đào