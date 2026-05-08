Nhiều khách hàng mua nhà tại dự án DLC - Complex Nguyễn Tuân (Harmony Square) trên đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) đang lo lắng trước việc dự án chậm tiến độ, liên tục lùi thời hạn bàn giao nhà. Ngày 6/5 vừa qua, hàng chục người mua đã tập trung tại dự án, căng băng rôn đề nghị chủ đầu tư đảm bảo quyền lợi.

Dự án Harmony Square do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DLC làm chủ đầu tư.

Nhiều khách hàng mua căn hộ tại dự án Harmony Square bức xúc khi chủ đầu tư liên tục lùi thời hạn bàn giao nhà. Ảnh: Nguyễn Lê

Phản ánh tới PV VietNamNet, chị Lê Thị Hương, khách hàng mua căn hộ tại dự án cho biết, chị cùng nhiều người mua nhà khác rất lo lắng khi dự án đã chậm bàn giao khoảng 4 năm so với dự kiến ban đầu.

Theo chị Hương, đầu năm 2021, chị bỏ ra hơn 3 tỷ đồng mua căn hộ diện tích trên 74m2 tại dự án với mong muốn sớm ổn định chốn an cư. Theo hợp đồng mua bán, căn hộ dự kiến được bàn giao vào quý I/2022.

Tuy nhiên, phía chủ đầu tư nhiều lần điều chỉnh thời hạn bàn giao. Chị Hương cho biết mình mua nhà theo chương trình vay ngân hàng theo tiến độ thanh toán của dự án và đã thanh toán khoảng 70% giá trị căn hộ cho chủ đầu tư.

“Tôi đã đóng gần 900 triệu đồng tiền tự có và vay ngân hàng hơn 1,2 tỷ đồng. Đến nay vẫn còn 30% giá trị căn hộ chưa thanh toán do chưa được bàn giao nhà”, chị Hương nói.

Chị cho biết, sau thời gian ân hạn, khoản vay chuyển sang lãi suất thả nổi, có thời điểm lên tới 14%/năm, khiến áp lực tài chính rất lớn khi vừa phải trả gốc, lãi ngân hàng, vừa phải trả tiền thuê nhà để ở. Vì thế, nhiều tháng trôi qua, dự án chưa hoàn thiện khiến nhiều khách hàng đang phải thuê nhà để ở như gia đình chị thêm lo lắng.

Dự án vẫn dở dang nhiều hạng mục. Ảnh: Nguyễn Lê

Trong khi đó, dù thời hạn bàn giao gần nhất mà chủ đầu tư thông báo đối với căn hộ bàn giao thô là quý I/2026 và căn hộ hoàn thiện là quý II/2026, nhưng đến nay kể cả căn hộ bàn giao thô vẫn chưa được nhận.

Chị Hương cho biết nhiều cư dân đã trực tiếp đến văn phòng của chủ đầu tư, gọi điện tới số hotline và gửi email nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi.

“Cư dân rất mong được gặp đại diện chủ đầu tư trực tiếp để biết nguyên nhân dự án chậm tiến độ cũng như kế hoạch triển khai, bàn giao nhà trong thời gian tới nhưng rất khó”, chị Hương chia sẻ.

Quý II/2026 là thời hạn lùi mới nhất được chủ đầu tư hứa với người mua nhà, nhưng với hiện trạng này, người mua lo lắng không biết khi nào mới được nhận nhà. Ảnh: Nguyễn Lê

Tương tự, anh Vũ Xuân Long cho biết anh mua căn hộ tại dự án Harmony Square từ tháng 1/2022 và đã thanh toán cho chủ đầu tư khoảng 70% giá trị căn hộ, tương đương hơn 2,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ năm 2022 đến nay, chủ đầu tư đã 6 lần gửi thông báo lùi thời gian bàn giao. Gần nhất, chủ đầu tư cam kết bàn giao vào quý II/2026. Tuy nhiên, đến nay đã sang tháng 5, dự án vẫn “im ắng”, chưa có dấu hiệu hoàn thiện.

Theo anh Long, việc dự án chậm bàn giao suốt nhiều năm khiến gia đình anh rơi vào áp lực tài chính lớn khi vừa phải thuê nhà ở, vừa phải trả nợ ngân hàng hàng tháng.

“Có thời điểm lãi suất vay lên hơn 14%/năm, mỗi tháng tôi phải trả gần 30 triệu đồng cả gốc lẫn lãi. Hiện tôi vẫn còn dư nợ hơn 1 tỷ đồng, mỗi tháng phải trả khoảng 8 triệu đồng tiền gốc và khoảng 2 triệu đồng tiền lãi. Trong khi đó, chi phí thuê nhà cho gia đình khoảng 12 triệu đồng/tháng”, anh Long chia sẻ.

Anh Long cho biết, nguyên nhân chậm tiến độ mà chủ đầu tư nhiều lần đưa ra là do khó khăn kinh tế và ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lần gần nhất, giữa tháng 5/2025, chủ đầu tư cho biết dự án phải điều chỉnh thiết kế kỹ thuật để đảm bảo chất lượng công trình.

Người mua nhiều lần đề nghị được gặp mặt để trao đổi, làm rõ tiến độ dự án nhưng chưa được sắp xếp làm việc..

Theo anh Long, điều người mua nhà mong muốn lúc này là chủ đầu tư đối thoại trực tiếp, công khai khó khăn và đưa ra lộ trình bàn giao cụ thể để khách hàng yên tâm.

Nhiều người mua nhà tại dự án Harmony Square mong được đối thoại với chủ đầu tư để làm rõ việc dự án chậm tiến độ bàn giao 4 năm nay. Ảnh: Nguyễn Lê

Trước những phản ánh của người mua nhà tại dự án Harmony Square, PV VietNamNet đã liên hệ với ông Phùng Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DLC để làm rõ thông tin.

Ông Hiếu cho biết, do dự án điều chỉnh thiết kế kỹ thuật nên phải chờ trả lời của Bộ Xây dựng.

“Dự án đã được phép và hiện vẫn đang thi công. Không có chuyện chủ đầu tư tránh gặp khách hàng. Còn về tiến độ dự án, chủ đầu tư cũng đã có công văn gửi tới khách hàng”, ông Hiếu nói.

Ông Hiếu cho biết, chủ đầu tư sẽ cố gắng bàn giao nhà cho người mua theo tiến độ đã thông báo là quý II/2026.