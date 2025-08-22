Dự án xây dựng Trung tâm Giống lợn quốc tế Kỳ Phú (xã Phú Long, Ninh Bình) là một trong 40 dự án bị Thanh tra Chính phủ điểm tên và giao Thanh tra tỉnh Ninh Bình trực tiếp thanh tra. Mục đích thanh tra để làm rõ những dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Dự án Trung tâm Giống lợn quốc tế Kỳ Phú với diện tích gần 65 ha tại Thung Lấm nhưng sau 15 năm vẫn là khu đất trống. Ảnh: Trần Nghị

Theo tìm hiểu của VietNamNet, ngày 19/1/2010, UBND tỉnh Ninh Bình cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng cho Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Khánh An (sau đổi tên thành Công ty Cổ phần Giống chăn nuôi miền Bắc) để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Giống lợn quốc tế Kỳ Phú.

Tổng vốn đầu tư dự án là 528,4 tỷ đồng, diện tích đất thực hiện dự án gần 65 ha. Hình thức cho thuê đất có thời hạn 49 năm, tiến độ thực hiện dự án 36 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Dự án mới có một khu nhà cấp 4 nhỏ được xây dựng để điều hành việc san lấp mặt bằng. Ảnh: Trần Nghị

Tuy nhiên, sau khi bàn giao đất, chủ đầu tư đã xin UBND tỉnh Ninh Bình điều chỉnh 4 lần vào các năm 2010, 2012, 2013, và 2016 về việc đổi tên công ty, người đại diện, điều chỉnh vốn đầu tư, thời hạn hoạt động từ 49 năm lên 70 năm, tiến độ thực hiện dự án... và đều được UBND tỉnh Ninh Bình cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

Đây là dự án được kỳ vọng sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, sau 15 năm, khu vực xây dựng dự án vẫn bỏ hoang, gây lãng phí đất.

Người dân bày tỏ mong muốn tỉnh Ninh Bình thu hồi dự án vì chậm tiến độ thời gian dài. Ảnh: Trần Nghị

Ghi nhận của PV, đến thời điểm hiện tại dự án mới chỉ xây dựng một nhà điều hành cấp 4 với nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng; con đường vào dự án được mở rộng, kéo đường dây điện tới khu vực nhà điều hành, san lấp một phần diện tích mặt bằng, và diện tích đất được người dân tận dụng trồng mía.

Theo một người dân bản Mét có nhà cạnh dự án, đất trồng keo và mía của họ đã bị thu hồi từ năm 2009. Sau khi được đền bù, chủ đầu tư chỉ làm được cái lán và san lấp mặt bằng sơ sài, rồi bỏ hoang từ đó đến nay.

Bên trong căn nhà cấp 4 của dự án là cảnh hoang phế, xuống cấp và để mối làm tổ.

Sau nhiều lần dự án chậm tiến độ và xin điều chỉnh, năm 2022 Sở TN&MT Ninh Bình (nay là Sở NN&MT) đã tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai đối với dự án này.

Theo đó, dự án chậm tiến độ thực hiện, chậm tiến độ sử dụng đất, không sử dụng đất, và công ty chưa thực hiện triển khai xây dựng 62 chuồng lợn, nhà ở cán bộ công nhân viên, nhà kho, nhà ăn, kho vật tư thú y...

Khi triển khai, dự án được kỳ vọng tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế địa phương, nhưng sau 15 năm lại gây thất vọng cho người dân nơi đây

Tại nhiều cuộc họp tiếp xúc cử tri HĐND các cấp, người dân địa phương cũng đưa ra các ý kiến về việc dự án chậm tiến độ và đề nghị nếu chủ đầu tư không thực hiện thì chính quyền thu hồi đất bàn giao lại cho người dân.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo xã Phú Long cho hay: "Dự án Trung tâm Giống lợn quốc tế Kỳ Phú đã dừng triển khai từ lâu, đất của dự án thời điểm hiện tại người dân vẫn đang canh tác. Chúng tôi cũng nghe thông tin dự án này sắp tới sẽ bị thu hồi".

Được biết, từ năm 2018, dự án này tạm dừng triển khai. Do đó, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng đã đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chấm dứt hoạt động đầu tư, thu hồi đất đã giao cho công ty, và không cho phép điều chỉnh dự án.

Nhiều người dân tận dụng khu vực đất trống của dự án để chăn thả trâu. Ảnh: Trần Nghị

Đường dây điện vào dự án cũng đã bị điện lực cắt nguồn. Ảnh: Trần Nghị