Hoàng hôn chính là điểm nhấn tạo nên vẻ đẹp tổng thể cho kiến trúc của phân khu The Sunset. Ảnh phối cảnh: Sun Group

Kiến trúc tôn vinh hoàng hôn Phú Quốc

The Sunset thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence trên sườn Núi Ông Quán, được định vị như phần tiếp nối tự nhiên của không gian sống đầy thi vị nơi biển trời đảo Ngọc.

“Khi thiết kế các tòa tháp, chúng tôi muốn hoàng hôn - vẻ đẹp độc bản của đảo Ngọc - trở thành “nhân vật chính”, còn các tòa tháp đóng vai trò như những điểm tựa tinh tế, phản chiếu sắc trời và dẫn dắt trải nghiệm thị giác. Đó mới là sự đỉnh cao của kiến trúc mà chúng tôi hướng đến”, kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ.

Ý niệm kiến trúc của The Sunset được hình thành từ chính linh hồn vùng đất Núi Ông Quán - nơi hội tụ biển, núi, gió và ánh sáng. Các tòa tháp trong phân khu gợi nhắc đến hình ảnh những vị thần trấn giữ miền đất, hòa quyện yếu tố văn hóa Việt cổ với phong vị Địa Trung Hải phóng khoáng. Đó là sự kết hợp giữa chiều sâu bản địa và tinh thần quốc tế, tạo nên một tổng thể kiến trúc vừa giàu biểu tượng, vừa gần gũi với cảnh quan.

Căn hộ The Sunset sở hữu tầm nhìn “triệu USD” hướng Cầu Hôn - biểu tượng check in của Nam Phú Quốc. Ảnh phối cảnh: Sun Group

Thay vì tạo nên những khối kiến trúc cứng nhắc, The Sunset được thiết kế với đường nét mềm mại, giàu chuyển động, gợi liên tưởng đến mây trời, gió biển và ánh lửa của hoàng hôn. Khi mặt trời dần buông xuống phía tây, toàn bộ công trình trở thành một “tấm gương” phản chiếu sắc vàng cam, tím sẫm của bầu trời Phú Quốc. Khoảnh khắc giao hòa giữa ánh sáng và không gian ấy không chỉ là cảnh quan để ngắm nhìn, mà trở thành một phần của đời sống thường nhật.

Ngay khi Sun Group ra mắt phối cảnh về tòa Ông Thạch - tòa tháp ra mắt đầu tiên trong phân khu, đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ thị trường: Tháp Ông Thạch sở hữu hình khối vững chãi cùng gam màu trắng được ví như “trụ trời” giữa biển trời Nam đảo, là điểm tựa an toàn và thịnh vượng cho cả cộng đồng.

Quan trọng hơn, kiến trúc The Sunset được thiết kế hòa hợp, gắn chặt với nhịp sống xung quanh. Nằm ngay tâm điểm Sunset Town - trung tâm vui chơi, giải trí và lễ hội của Nam Phú Quốc do tập đoàn Sun Group kiến tạo suốt thập kỷ qua. Các tòa tháp được định vị để vừa đủ nổi bật khi nhìn từ xa, vừa hài hòa khi hòa mình vào tổng thể đô thị lễ hội.

Show diễn đình đám Kiss Of The Sea thu hút hàng nghìn du khách mỗi tối. Ảnh: Ánh Dương

Ban ngày, công trình nhẹ nhàng giữa nền trời xanh và biển biếc; khi đêm xuống, The Sunset trở thành “đại sân khấu” quy mô, nơi ánh sáng, âm nhạc, pháo hoa và những hoạt động sôi động kéo dài suốt bốn mùa quyện chặt vào nhau, tạo nên “thứ men say” mê đắm.

Không gian đa năng đáp ứng mọi tiêu chuẩn sống hiện đại

Nếu kiến trúc tạo nên bản sắc, thì không gian bên trong The Sunset lại phản ánh rõ nét triết lý phát triển hướng đến sự linh hoạt. Phân khu đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu: an cư, nghỉ dưỡng định kỳ, khai thác cho thuê hay đầu tư chờ tăng giá trong bối cảnh Phú Quốc đang trở thành điểm đến quốc tế.

Phòng khách căn hộ mẫu 2 PN The Sunset. Ảnh: Ánh Dương

Cơ cấu sản phẩm tại The Sunset được thiết kế đa dạng, từ những căn studio tinh gọn, căn hộ 1 - 2 phòng ngủ cho đến các căn penthouse giới hạn. Sự đa dạng này không chỉ nhằm mở rộng tệp khách, mà còn cho phép mỗi chủ nhân lựa chọn không gian phù hợp với nhu cầu đầu tư và phong cách sống.

“Điểm chung trong thiết kế căn hộ là ưu tiên không gian mở. Ban công rộng, mặt thoáng lớn và cách bố trí thông minh giúp tối ưu khả năng đón gió biển và ánh sáng tự nhiên, hạn chế tối đa các góc chết. Từ mỗi căn hộ, tầm nhìn mở ra đa chiều: bình minh từ phía Bãi Kem, biển xanh cùng hệ thống cáp treo vượt biển, không gian phát triển mới với các dự án phục vụ APEC, bầu không khí lễ hội tại Cầu Hôn,…”, kiến trúc sư trưởng dự án chia sẻ.

Phân khu The Sunset gần kề các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027. Ảnh phối cảnh: Sun Group

Được kiến tạo bởi Sun Group tại vùng đất hội tụ linh khí Núi Ông Quán, phân khu The Sunset không đơn thuần là một tổ hợp căn hộ, mà là tuyên ngôn về kiến trúc tôn vinh thiên nhiên và không gian sống đa năng. Khi Phú Quốc bước vào giai đoạn bứt phá cùng APEC 2027, The Sunset được kỳ vọng trở thành tọa độ sống - nghỉ dưỡng - đầu tư bền vững.