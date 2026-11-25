Đúng 12h ngày 25/11, nhà đầu tư lần đầu vận hành liên hoàn toàn bộ hạng mục dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng của TPHCM đúng đợt đỉnh triều giữa tháng 10 âm lịch.

Dự án ngăn triều có quy mô gồm 8 cống kiểm soát (Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Cầu Kinh, Bà Bướm), khoảng 6km đê bao, kè bảo vệ và 41 cống nhỏ tại các trục, vị trí xung yếu.

Công trình tích hợp 19 điểm quan trắc cùng hệ thống SCADA điều khiển tự động, giám sát liên tục, thực hiện 3 chức năng: ngăn triều, giữ nước tạo cảnh quan và bơm hỗ trợ tiêu thoát nước.

Toàn cảnh cống ngăn triều Mương Chuối, hạng mục lớn nhất trong 8 cống kiểm soát triều của dự án.

Theo địa giới hành chính sau sắp xếp, vùng hưởng lợi dự án gồm 20 phường, xã: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông, Nhà Bè, Hiệp Phước, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.

Khởi công năm 2016 và trải qua nhiều vướng mắc trước khi được Trung ương cùng TPHCM tháo gỡ, dự án đã chạy thử nghiệm những ngày qua, giúp nhiều tuyến đường thường ngập do triều cường đã khô ráo.

Đội ngũ vận hành và kỹ thuật viên tại cống ngăn triều Mương Chuối phối hợp điều tiết, theo dõi hệ thống nâng hạ cửa van.

Cán bộ kỹ thuật tại cống Mương Chuối giữ liên lạc qua bộ đàm để đồng bộ thao tác đóng mở cửa van khi triều cường lên cao.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trung Nam Group, khẳng định khi vận hành dự án, các khu vực trong phạm vi dự án sẽ không ngập do triều xâm nhập. Thời gian tới, đội ngũ chuyên gia và đơn vị thiết kế sẽ tiếp tục công bố số liệu kiểm nghiệm thực tế qua 3 ngày vận hành.

Về bài toán ngập sau khi công trình đi vào hoạt động, ông Tiến cho rằng cốt lõi nằm ở khả năng thoát nước của hệ thống hạ tầng đô thị. Nếu cống trên đường phố đưa nước về kênh rạch như sông Tân Thuận thông suốt, toàn bộ hệ thống bơm sẽ vận hành để đẩy nước ra ngoài và chủ động bơm đón mưa.

Theo ông Tiến, với hệ thống thoát nước đô thị hoạt động tốt và lượng mưa dưới 100mm, toàn vùng dự án sẽ không bị ngập. Ngược lại, nếu cống thoát nước mặt đường bị nghẹt hoặc trục trặc khiến nước không gom về kênh rạch được thì vấn đề nằm ngoài cam kết của nhà đầu tư.

Nhấn mạnh hai mục tiêu cốt lõi của dự án là ngăn triều và bơm hỗ trợ thoát nước mưa, lãnh đạo Trung Nam Group cho biết công suất bơm đạt 120m³/giây. Việc chủ động bơm trước 6 giờ để hạ cao trình, tạo dung tích chứa cho kênh rạch giúp người dân yên tâm hơn trước các đợt mưa lớn khi hạ tầng thoát nước đồng bộ.

Góc nhìn từ trên cao cho thấy diễn biến dòng chảy qua cống Mương Chuối trong đợt vận hành liên hoàn dự án.

Cống ngăn triều vận hành ra sao ?

Ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Giám đốc Trung Nam An Triều, cho biết công trình đóng vai trò như hệ thống cửa điều tiết nước quy mô lớn, ngăn triều cường giữa các sông lớn bên ngoài và kênh rạch nội đô.

Quy trình vận hành bám sát diễn biến mực nước, thời tiết và điều kiện thủy văn thực tế. Khi mực nước bình thường, các cửa van được mở để duy trì lưu thông dòng chảy giữa sông lớn và kênh rạch nội đô. Đến lúc triều cường dâng cao, hệ thống đóng cửa van nhằm khép kín khu vực bên trong, hạn chế nước sông tràn vào gây ngập.

Trường hợp mưa lớn trùng đợt triều cường, trạm bơm tại các cống Bến Nghé, Tân Thuận và Phú Định sẽ vận hành để hỗ trợ tiêu thoát nước ra sông lớn; đến khi triều rút và mực nước bên ngoài hạ xuống mức phù hợp, cửa van mở trở lại để nước thoát tự nhiên.

Toàn bộ thao tác được điều hành đồng bộ từ nhà quản lý trung tâm qua hệ thống SCADA dựa trên dữ liệu mực nước, lượng mưa thu thập tại 19 điểm quan trắc, đồng thời hỗ trợ cảnh báo và điều phối giao thông đường thủy.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, dự án giữ vai trò chủ lực thực hiện quy hoạch thủy lợi. Vùng bảo vệ giai đoạn một rộng khoảng 570km², tương đương 1/4 diện tích TPHCM trước sáp nhập.