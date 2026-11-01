Cống Mương Chuối có quy mô lớn nhất và là nơi điều hành của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TPHCM. Công trình sẽ vận hành thử nghiệm ngày 25/11.

Cống kiểm soát triều Mương Chuối là một trong 6 cống lớn thuộc Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM khởi công năm 2016, có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng.

Công trình gồm 6 cống ngăn triều lớn: Bến Nghé, Cây Khô, Mương Chuối, Phú Định, Phú Xuân và Tân Thuận; cùng 3 trạm bơm và tuyến đê bao ven sông Sài Gòn dài gần 8km, từ sông Vàm Thuật đến sông Kinh.

Bên trong trung tâm giám sát, điều khiển hoạt động của cống Mương Chuối hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ giám sát và điều khiển công trình đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Công trình dự kiến vận hành thử vào ngày 25/11 và khánh thành sau đó 5 ngày.

Hệ thống máy chủ, tủ điều khiển và các thiết bị kỹ thuật được bố trí tại nhà điều hành, phục vụ việc theo dõi tình trạng hoạt động của công trình.

Theo phương án vận hành, hệ thống SCADA cho phép giám sát mực nước, tình trạng thiết bị và điều khiển đóng, mở cửa van từ trung tâm. Việc điều tiết được thực hiện căn cứ diễn biến thủy triều và phương án vận hành chung của toàn dự án.

Khi triều cường dâng cao, cửa van được điều chỉnh để hạn chế nước từ bên ngoài xâm nhập vào khu vực kiểm soát. Khi điều kiện mực nước phù hợp, cửa van được vận hành để hỗ trợ thoát nước ra sông.

Cống Mương Chuối có khẩu độ 160m, gồm 4 khoang, mỗi khoang rộng 40m. Đây là cống có bề rộng thông nước lớn nhất trong hệ thống 6 cống ngăn triều của dự án.

Hệ thống cửa van có 2 cửa giữa kích thước 40 x 13m và 2 cửa biên kích thước 40 x 9,5m. Các cửa van dạng phẳng thẳng đứng, có trọng lượng gần 300 tấn. Công trình được bố trí 5 trụ pin và các tháp van cao khoảng 30m. Hệ thống xi lanh thủy lực đảm nhiệm việc nâng, hạ cửa van. Bên trong các tháp bố trí động cơ, tủ điều khiển và thiết bị phục vụ quá trình vận hành, bảo trì.

Bên cạnh nhiệm vụ kiểm soát triều, công trình còn có âu thuyền kích thước 11 x 150m, với hai cửa âu rộng 11m, cao 8,15m, tạo điều kiện cho tàu thuyền lưu thông qua khu vực khi cửa cống thực hiện nhiệm vụ ngăn triều. Hạng mục này đã hoàn thiện, được lắp đặt hệ thống biển báo phục vụ giao thông thủy.

Toàn bộ công trình cống Mương Chuối có chiều dài hơn 200m, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Ngoài các hạng mục chính, khu vực còn có nhà quản lý, nhà kho, sân bãi, hệ thống kè và cảnh quan.

Dự án hướng đến kiểm soát ngập do triều trên diện tích khoảng 750km², với khoảng 6,5 triệu dân được hưởng lợi, đồng thời hỗ trợ tiêu thoát nước và nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Khi các hạng mục được vận hành đồng bộ, dự án được kỳ vọng góp phần hạn chế ảnh hưởng của triều cường, giảm ngập cho khu vực trung tâm và các vùng lân cận.