Dự án cải tạo rạch Bà Tiếng khởi công từ tháng 10/2021 giúp thoát nước, chống ngập khu vực khoảng 300 ha, chiều dài 2,6km, đi qua 3 phường An Lạc, An Lạc A và Bình Trị Đông B. Hiện, quận Bình Tân với khoảng 800.000 dân, được coi là quận đông dân ở TPHCM. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 880 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách TPHCM.

Dự án chia làm hai phần gồm: xây dựng tuyến đường giao thông kết hợp lắp đặt cống hộp trên đoạn từ đường Vành đai trong đến đường Hồ Học Lãm; và đoạn còn lại từ đường Hồ Học Lãm đến rạch Nước Lên được xây dựng theo dạng kênh hở, kết hợp đường giao thông hai bên rạch.

Hiện đoạn xây dựng đường giao thông kết hợp với lắp cống hộp của dự án cải tạo rạch Bà Tiếng dài hơn 1km đã hoàn thiện, được đưa vào sử dụng.

Mặt đường rộng 14m được trải nhựa, kẻ vạch rõ ràng, tạo diện mạo khang trang cho khu vực. Dải phân cách, biển báo giao thông được lắp đặt đầy đủ, giúp việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn. Hình ảnh dòng kênh ô nhiễm, đầy rác thải trước đây gần như đã biến mất, nhường chỗ cho không gian sạch sẽ, thông thoáng.

Khu vực vỉa hè rộng rãi, trồng nhiều cây xanh.

Bà Tư, người dân sống ven kênh cho biết, trước đây nước ô nhiễm, thường xuyên bốc mùi hôi thối và xuất hiện nhiều muỗi, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Từ khi dự án được triển khai, tuyến đường khang trang, sạch sẽ giúp việc buôn bán thuận tiện hơn, môi trường sống cũng cải thiện rõ rệt.

Đoạn kênh hở của dự án dài 235m đã cơ bản hoàn thành bao gồm các hạng mục như lòng kênh, vỉa hè và đường giao thông hai bên rạch.

Nhiều cây xanh chuẩn bị được trồng.

Công nhân cải tạo vỉa hè và cảnh quan khu vực gần rạch Nước Lên.

Đoạn kết nối với đường Hồ Học Lãm vẫn còn dang dở. Dự án cải tạo rạch Bà Tiếng sau khi hoàn tất sẽ góp phần cải thiện khả năng thoát nước, giảm ngập cho khu vực rộng khoảng 300ha, đồng thời nâng cấp hạ tầng và cảnh quan đô thị khu vực phía Tây thành phố.