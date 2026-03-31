Hấp lực từ hệ sinh thái giao thương quốc tế

Khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM đang nổi lên như một “điểm hội tụ” của các dòng chảy thương mại trong nước và quốc tế - nơi có 3 hạ tầng chiến lược gồm: sân bay quốc tế Long Thành, cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải và khu thương mại tự do (FTZ) Cái Mép Hạ.

Sân bay quốc tế Long Thành được định hướng trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực - một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng. Giai đoạn 1 của đại dự án này dự kiến sẽ đi vào vận hành vào cuối năm 2026, công suất phục vụ 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, dự kiến thu hút khoảng 14.000 nhân sự gồm chuyên gia, lao động trình độ cao… và mở rộng lên mốc 200.000 - 500.000 nhân sự trong dài hạn.

Trong khi đó, cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải hiện thuộc top 19 cảng container lớn nhất thế giới, sắp hoàn thành quá trình nâng cấp, tiềm năng thu hút các doanh nghiệp vận tải biển, logistics, tài chính và bảo hiểm quốc tế đặt trụ sở. Đáng chú ý, TP.HCM đã vừa phê duyệt dự án cảng Cái Mép Hạ có tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ USD, góp phần phát triển logistics, tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế.

Cực hút thứ ba là FTZ Cái Mép Hạ đang được xúc tiến, hướng đến mô hình tích hợp cảng biển – logistics – công nghiệp – đô thị dịch vụ và trung tâm đổi mới sáng tạo, được kỳ vọng trở thành hạt nhân lan tỏa, tái định hình chuỗi giá trị liên vùng.

Sự hội tụ của ba yếu tố này tạo thành một “tam giác phát triển” hiếm có, dự kiến đưa khu vực phía Đông TP.HCM bước vào chu kỳ phát triển mới, tương tự mô hình đã thành công tại các trung tâm logistics toàn cầu như Singapore hay Thượng Hải.

Bổ trợ cho các cửa ngõ giao thương quốc tế là mạng lưới cao tốc liên vùng đang tăng tốc triển khai. Cụ thể, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 4/2026; Vành đai 4 khởi công tháng 6/2026; cao tốc Bến Lức – Long Thành dự kiến thông xe toàn tuyến trong quý 3/2026 cùng lộ trình xúc tiến tuyến cao tốc Long Thành – Hồ Tràm.

Sự hiện diện của các trục giao thông huyết mạch kết hợp cùng hệ sinh thái kinh tế năng động sẽ trực tiếp thu hút hàng loạt doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia thị trường. Quá trình này tất yếu kéo theo làn sóng chuyên gia, trí thức và người lao động đổ về làm việc. Dòng người dịch chuyển tạo ra lực cầu thực về không gian an cư, qua đó thúc đẩy quá trình đô thị hóa và đưa thị trường bất động sản khu vực - đặc biệt là phân khúc nhà ở phục vụ chuyên gia tăng trưởng bền vững.

Dòng người dịch chuyển tạo ra lực cầu thực tế về không gian an cư chất lượng cao tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM. Ảnh phối cảnh

Không gian sống nghỉ dưỡng dành cho chuyên gia

Tọa lạc ngay trục Trần Phú, phường Tân Thành, Salacia Villas – tổ hợp biệt thự phong cách resort do VinaLiving phát triển - sở hữu vị trí được xem là “điểm giao” của toàn bộ hệ thống hạ tầng chiến lược. Dự án cách sân bay quốc tế Long Thành chỉ 15 phút, 30 phút đến cụm cảng Cái Mép – Thị Vải và hơn 40 phút để vào trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm. Vị trí này được xem là sẽ đưa Salacia Villas vào tâm điểm của dòng chảy thương mại, kinh tế và nhân lực chất lượng cao.

Từ dự án, chỉ mất 5-15 phút để tiếp cận các tuyến cao tốc quan trọng gồm cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc Long Thành – Hồ Tràm, vành đai 4… mở ra khả năng kết nối đa chiều đến các tọa độ trọng điểm.

Salacia Villas nằm trong tam giác hạ tầng chiến lược kết nối sân bay Long Thành - cụm cảng Cái Mép - Thị Vải - FTZ Cái Mép Hạ

Giữa nhịp giao thương sầm uất, Salacia Villas được phát triển theo phong cách nghỉ dưỡng, đề cao tính riêng tư. Theo chủ đầu tư, sự đối lập này không phải ngẫu nhiên, mà là một chiến lược có tính toán: khi khu vực càng phát triển mạnh về kinh tế, nhu cầu về một không gian sống cân bằng và chất lượng cao càng trở nên cấp thiết.

Mật độ xây dựng tại dự án chỉ chiếm khoảng 35% trên tổng diện tích hơn 7ha. Triết lý “kiến tạo không gian sống nghỉ dưỡng tại nhà” tiếp tục được VinaLiving ứng dụng thông qua việc dành nhiều không gian cho mảng xanh và tích hợp hệ tiện ích nội khu đa dạng. Trong đó, cảnh quan dự án được bố trí đa tầng, đưa sắc màu thiên nhiên nhiệt đới sống động len lỏi vào từng nhịp sống. Nổi bật là hệ Super Coral với kiến trúc ấn tượng mô phỏng những rạn san hô vùng biển, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan vừa góp phần điều hòa khí hậu.

Salacia Villas thiết lập chuẩn sống resort giữa tâm điểm phát triển năng động. Ảnh phối cảnh

Tại Salacia Villas, mọi nhu cầu từ thư giãn, tái tạo năng lượng đến mua sắm, giải trí… đều được đáp ứng nhanh chóng. Nhiều tiện ích như sân pickleball, sân bóng rổ, hồ bơi… đã hoàn thiện. Đầu tháng 4 này, chủ đầu tư sẽ chính thức khởi công trung tâm thương mại ngay cửa ngõ dự án. Khi đi vào vận hành, đây sẽ là tọa độ thương mại – dịch vụ - giải trí của khu vực.

(Nguồn: VinaLiving)