Theo kế hoạch, ngày 15/1, TPHCM sẽ tổ chức khởi công, động thổ loạt công trình hạ tầng giao thông và đô thị chiến lược, quy mô lớn, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là những dự án được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 188, kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh mẽ, làm thay đổi diện mạo đô thị của TPHCM.

Metro số 2: “Trục xương sống” công nghệ không người lái

Tuyến metro Bến Thành – Tham Lương là tuyến đường sắt đô thị thứ hai của TPHCM, được phê duyệt từ năm 2010 bằng nguồn vốn vay ODA. Tuy nhiên, do vướng mắc về vốn, thủ tục và giải phóng mặt bằng, dự án nhiều lần chậm tiến độ và đến nay đã được chuyển sang đầu tư công, sử dụng ngân sách thành phố.

Đường Cách Mạng Tháng Tám, nơi tuyến metro Bến Thành – Tham Lương đi qua. Ảnh: TK

Hiện dự án đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, đang triển khai di dời hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện các thủ tục để khởi công vào ngày 15/1. Đây cũng là dự án đầu tiên áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 188 của Quốc hội nhằm đẩy nhanh tiến độ, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.

Về quy mô, tuyến Metro số 2 có tổng chiều dài 11,269km, trong đó hơn 9,2km đi ngầm và gần 1km đi trên cao. Dự án gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 khu depot, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 57.000 tỷ đồng từ ngân sách TPHCM.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) – chủ đầu tư dự án, Metro số 2 được nâng cấp mức độ tự động hóa lên GoA4, vận hành hoàn toàn tự động, không cần lái tàu và nhân viên trên tàu, theo tiêu chuẩn châu Âu.

Khi hoàn thành, tuyến metro này sẽ góp phần giảm áp lực giao thông lớn cho cửa ngõ Tây Bắc thành phố, đồng thời kết nối đồng bộ với Metro số 1 và các tuyến trong tương lai, từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị hiện đại của TPHCM.

Khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc: Biểu tượng văn hóa 145.000 tỷ đồng

Khu liên hợp TDTT Rạch Chiếc là điểm cầu trung tâm trong lễ động thổ 4 dự án diễn ra ngày 15/1, tọa lạc tại phường An Khánh, với quy mô hơn 186ha.

Khu đất rộng hơn 186ha nơi TPHCM triển khai Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: MQ

Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc là dự án có quy mô lớn nhất trong 4 dự án, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 145.600 tỷ đồng, triển khai theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao).

Dự án gồm nhiều khu chức năng, trong đó trọng tâm là khu văn hóa – thể dục thể thao với sân vận động có sức chứa 65.000–75.000 chỗ, nhà thi đấu khoảng 18.000 chỗ, cùng các trung tâm thể thao dưới nước, quần vợt, thể thao tổng hợp và đa năng.

Phối cảnh Khu thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Ngoài các hạng mục thể thao, dự án còn gồm khu dịch vụ – công cộng đô thị phục vụ vận động viên và huấn luyện viên; quảng trường, bệnh viện thể thao, trung tâm hội nghị – triển lãm; khu cây xanh, mặt nước và không gian cảnh quan công cộng, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông nội khu. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 8 năm kể từ khi ký hợp đồng.

TPHCM kỳ vọng công trình không chỉ là địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn, mà còn trở thành trung tâm dịch vụ, hội nghị – triển lãm, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực phía Đông.

Cầu Cần Giờ: Phá thế “ốc đảo”, mở cửa hướng biển

Sau nhiều năm chờ đợi, dự án cầu Cần Giờ sẽ chính thức được động thổ, thay thế phà Bình Khánh hiện hữu, mở ra kết nối trực tiếp giữa trung tâm thành phố với huyện Cần Giờ.

Cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp, nối khu vực Nhà Bè (cũ) với Cần Giờ, gồm cầu chính dài gần 3km, hơn 3,3km đường dẫn cùng các cầu nhỏ vượt sông Chà, Tắc Sông Chà và rạch Mương Ngang. Công trình được thiết kế 6 làn xe, tốc độ khai thác 80km/h; tĩnh không thông thuyền cao 55m, bảo đảm cho tàu trọng tải lớn lưu thông.

Phối cảnh cầu Cần Giờ. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 13.201 tỷ đồng, trong đó ngân sách TPHCM chi trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; phần xây lắp được thực hiện theo hợp đồng BT.

TPHCM kỳ vọng công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2029, tạo trục kết nối trực tiếp giữa Cần Giờ và trung tâm thành phố, qua đó mở rộng không gian phát triển kinh tế biển và du lịch sinh thái phía Nam.

Cầu Phú Mỹ 2: Trục kết nối mới hướng tới sân bay Long Thành

Cùng với cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 được xác định là mảnh ghép quan trọng trong mạng lưới liên kết vùng giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Vị trí nơi xây dựng cầu Phú Mỹ 2. Ảnh: TK

Cầu Phú Mỹ 2 có tổng chiều dài khoảng 6,3km, điểm đầu tại đường Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM) và điểm cuối giao với đường Liên Cảng (Đồng Nai), được thiết kế 8 làn xe.

Theo phương án thiết kế, một số đoạn tuyến là đường trên cao hai tầng nhằm tối ưu năng lực thông hành và hạn chế diện tích giải phóng mặt bằng.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 23.185 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng BT kết hợp với nguồn ngân sách.

Hiện trạng cầu Phú Mỹ thường xuyên quá tải. Ảnh: TK

TPHCM kỳ vọng công trình sẽ hoàn thành, thông xe vào năm 2029, qua đó hình thành trục giao thông mới cho khu Nam, giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu và trở thành hướng tiếp cận quan trọng kết nối tới Cảng hàng không quốc tế Long Thành.