Dự án “Tuyên ngôn của niềm vui” nhận bài dự thi từ ngày 17/11/2024 đến 10/12/2024, công bố kết quả vào đầu năm 2025 với các giải: - Giải Nhất trị giá 100 triệu đồng: NTK Chung Thị Thanh Ngân với đề án “The Joy Of Using Space” - Trường học và không gian học tập dành cho trẻ khiếm thị. - Giải Nhì trị giá 20 triệu đồng: NTK Trần Ngọc Phát với đề án “Write Our Smile” - Thiết kế không gian nhà ở của một nhà văn. - Giải Ba trị giá 10 triệu đồng: Văn phòng kiến trúc H.BD atelier với đề án “Không gian trưng bày văn hoá - nghệ thuật Huế”. - 5 Giải Khuyến Khích trị giá 5 triệu đồng: NTK Lê Viễn Linh, NTK Trần Thái Nguyên, NTK Trịnh Tú Trình, NTK Trương Thanh Quí, NTK Nguyễn Tấn Phát. Ban giám khảo đồng hành cùng cuộc thi là những chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế và lối sống: - Anh Cao Trung Hiếu - Đạo diễn, Giám đốc sáng tạo và Nhà sáng lập Viet Vision, Tổng đạo diễn ELLE Fashion Show trong nhiều năm. - Chị Nguyễn Phan Thùy Dương - Chủ biên Tạp chí Elle Decoration, giảng viên tại Đại học Kiến trúc TP.HCM. - Chị Hà Đỗ - Giám đốc sáng tạo Tạp chí Đẹp. - Anh Nguyễn Hữu Vinh - Phó Trưởng Khoa - Khoa Kiến Trúc Nội Thất, Đại học Kiến trúc TP.HCM.