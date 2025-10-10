Dự án Trạm biến áp 220kV Gia Lộc và đường dây đấu nối do EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Bắc quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành.

Đây là công trình công nghiệp năng lượng cấp I, nhóm B. Trạm biến áp 220kV Gia Lộc được xây dựng trên địa bàn xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (cũ), nay là xã Gia Lộc, TP Hải Phòng. Đường dây đấu nối 220kV đi qua địa phận các xã Gia Lộc, xã Gia Phúc và phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng.

Phó Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Văn Tuyên chủ trì cuộc họp

Dự án xây dựng Trạm biến áp 220/110/22kV Gia Lộc có quy mô 3 máy biến áp 220/110/22 kV-250 MVA; giai đoạn này lắp đặt 2 máy biến áp 220/110/22kV-250MVA.

Phía 220kV quy mô 16 ngăn lộ thiết kế theo sơ đồ hai thanh cái và thanh cái vòng. Giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 8 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 8 ngăn lộ.

Phía 110kV quy mô 24 ngăn lộ thiết kế theo sơ đồ hai thanh cái có phân đoạn và thanh cái vòng. Giai đoạn này lắp thiết bị cho 14 ngăn lộ; dự phòng vị trí cho 10 ngăn lộ. Phía 35kV đấu nối với lưới điện địa phương cấp điện cho tự dùng.

Hệ thống điều khiển, bảo vệ và đo lường, thông tin liên lạc và SCADA được trang bị phù hợp quy định của EVN, EVNNPT, tuân thủ Quy phạm trang bị điện và các quy định hiện hành.

Trạm biến áp 220kV Gia Lộc và đường dây đấu nối

Phần đường dây đấu nối, xây dựng đường dây 220kV 04 mạch từ TBA 220kV Gia Lộc đấu nối chuyển tiếp trên 2 mạch Đường dây 220kV Hải Dương - Phố Nối, chiều dài tuyến khoảng 5,37 km.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Hoàng Văn Tuyên ghi nhận và đánh giá cao NPMB, Ban Quản lý đầu tư xây dựng EVNNPT và các đơn vị tham gia dự án đã nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn thách thức để hoàn thành dự án.

Máy biến áp AT1 tại Trạm biến áp 220kV Gia Lộc

Ông Tuyên nhấn mạnh đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải của TP Hải Phòng; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của TP Hải Phòng và khu vực lân cận; giảm tải cho các máy biến áp 220/110 kV tại các trạm biến áp 220kV hiện hữu khu vực TP Hải Phòng và các tỉnh lân cận; góp phần đảm bảo tiêu chí N-1, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện cho lưới điện khu vực. Lãnh đạo EVNNPT yêu cầu NPMB cùng các Ban chuyên môn của EVNNPT phối hợp với các cấp điều độ đăng ký lịch cắt điện để hoàn thành, đóng điện dự án trong tháng 10/2025.

Một góc Trạm biến áp 220kV Gia Lộc

Trên cơ sở kết luận, đề xuất của Hội đồng nghiệm thu cơ sở và ý kiến của các bên liên quan, Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư dự án đồng ý nghiệm thu để dự án hoàn thiện các thủ tục liên quan nhằm sẵn sàng đóng điện trong thời gian tới.

Hồ Linh