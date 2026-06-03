Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam là một trong những sự kiện uy tín hàng đầu của ngành địa ốc, được đánh giá bởi Hội đồng Giám khảo gồm các nhà quản lý, kiến trúc sư, chuyên gia quy hoạch và phát triển đô thị hàng đầu. Các dự án tham gia trải qua nhiều vòng thẩm định khắt khe, dựa trên các tiêu chí về năng lực phát triển, tính khả thi, giá trị thực tiễn và đóng góp cho cộng đồng.

Trong cơ cấu giải thưởng, hạng mục “Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam” được xem là một trong những hạng mục có tính cạnh tranh cao, không chỉ là sự ghi nhận đối với chất lượng phát triển dự án mà còn phản ánh tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư. Các doanh nghiệp được vinh danh phải đáp ứng hàng loạt tiêu chí nghiêm ngặt về tính minh bạch pháp lý, quy hoạch và thiết kế phù hợp với nhu cầu thị trường, năng lực tài chính, tiến độ triển khai, hệ thống tiện ích cũng như khả năng đóng góp tích cực cho sự phát triển đô thị.

Với lợi thế về vị trí, hạ tầng, tiện ích cùng định hướng phát triển khác biệt, đón đầu xu hướng sống mới của cư dân đô thị hiện đại, dự án Vlasta Premier - Phú Thuận của chủ đầu tư Văn Phú đã tạo được dấu ấn riêng và được xướng tên tại hạng mục này.

Đại diện Văn Phú nhận giải thường “Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam” dành cho dự án Vlasta Premier - Phú Thuận

Tọa lạc trên mặt tiền đường Đào Trí, phường Phú Thuận (TP.HCM), dự án nằm tại khu vực được ví như “cung đường tỷ đô” của Nam Sài Gòn nhờ quy hoạch ven sông quy mô lớn. Đây là vị trí chiến lược, đón đầu làn sóng đầu tư hạ tầng mạnh mẽ của TP.HCM trong giai đoạn 2026-2027 với hàng loạt công trình trọng điểm.

Phối cảnh tổng thể dự án Vlasta Premier - Phú Thuận

Đáng chú ý nhất là dự án cầu Thủ Thiêm 4, dự kiến kết nối trực tiếp khu Nam với trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm. Khi công trình hoàn thành, thời gian di chuyển từ dự án đến khu vực trung tâm thành phố sẽ được rút ngắn chỉ còn khoảng 5 - 10 phút. Song song đó, quy hoạch mở rộng lộ giới đường Đào Trí lên 40m được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh giá trị thương mại và tiềm năng tăng giá của toàn khu vực.

Không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng, dự án còn nằm liền kề hệ sinh thái tiện ích quốc tế của khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Từ Vlasta Premier - Phú Thuận, cư dân chỉ mất chưa đầy 5 phút để tiếp cận Crescent Mall, SC VivoCity, Bệnh viện FV, Đại học RMIT cùng hàng loạt trường quốc tế danh tiếng.

Vlasta Premier – Phú Thuận sở hữu vị trí tinh hoa ven sông Sài Gòn. Ảnh phối cảnh

Không đơn thuần được phát triển như một dự án nhà ở cao cấp, Vlasta Premier - Phú Thuận còn là bước hiện thực hóa triết lý “bất động sản vị nhân sinh” mà Văn Phú theo đuổi nhiều năm qua. Thay vì chỉ tập trung vào giá trị sở hữu tài sản, dự án hướng tới việc kiến tạo một môi trường sống có khả năng nuôi dưỡng đời sống tinh thần, thúc đẩy kết nối cộng đồng và xây dựng những giá trị bền vững cho cư dân trong dài hạn. Tại Vlasta Premier - Phú Thuận, hệ tiện ích vị nhân sinh được tuyển chọn phục vụ đa dạng nhu cầu Work - Live - Learn - Wellbeing của cư dân hiện đại.

Vì vậy, dù quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm và nhiều dự án phát triển theo hướng tối đa hóa mật độ xây dựng, Vlasta Premier - Phú Thuận vẫn lựa chọn một hướng đi riêng với mật độ căn hộ thấp nhằm nâng cao chất lượng sống cho cư dân. Mỗi tầng chỉ bố trí 11 căn hộ nhưng được trang bị tới 7 thang máy - tỷ lệ hiếm gặp trên thị trường hiện nay. Thiết kế này giúp gia tăng tính riêng tư, giảm áp lực di chuyển.

Ngoài ra, dự án cũng đặc biệt chú trọng đến thiết kế kiến trúc và không gian sống. Dưới bàn tay của đơn vị thiết kế danh tiếng FORG Architects, dự án mang đậm dấu ấn kiến trúc hiện đại nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên. Nhờ vị trí nằm ngay ngã ba sông Sài Gòn và sông Nhà Bè, phần lớn căn hộ sở hữu tầm nhìn panorama rộng mở hướng ra sông nước và mảng xanh tự nhiên. Không gian sống ven sông kết hợp cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn Nam Sài Gòn tạo nên “bộ lọc không khí” tự nhiên, mang đến môi trường sống wellness, giúp cư dân có thể tái tạo năng lượng và tìm lại sự cân bằng giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

Theo Hội đồng Giám khảo Giải thưởng, thị trường bất động sản giai đoạn tới sẽ chứng kiến xu hướng dịch chuyển mạnh sang các dự án đề cao trải nghiệm sống, không gian xanh và giá trị cộng đồng. Đây cũng là lý do các mô hình phát triển theo định hướng “wellness living” như Vlasta Premier - Phú Thuận được đánh giá cao.

(Nguồn: Văn Phú)