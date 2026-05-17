Kế thừa động lực từ 10 công trình biểu tượng khởi công đầu năm, TPHCM đang dồn lực kích hoạt loạt dự án trọng điểm hướng tới cột mốc 2/7, chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác. Với tổng vốn hơn 260.000 tỷ đồng, 8 siêu dự án hạ tầng và văn hóa được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho siêu đô thị giai đoạn 2028–2030.

Dự án đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu dài 14km, có điểm đầu tại đường Biển Đông 2 (xã Cần Giờ) và điểm cuối tại nút giao Sao Mai - Bến Đình (Vũng Tàu). Với tổng vốn dự kiến hơn 92.663 tỷ đồng theo hình thức PPP, công trình gồm 3 hạng mục chính: hầm vượt biển, cầu vượt biển và hệ thống đường dẫn hai đầu.

Điểm nhấn của dự án là hầm vượt biển dài 3,1km, trong đó khoảng 2,1km đi ngầm dưới đáy biển, dài gấp đôi hầm Thủ Thiêm. Hai đảo nhân tạo sẽ được xây dựng để kết nối giữa hầm và cầu. Phần cầu vượt biển dài gần 8km, có tĩnh không thông thuyền 150m, đáp ứng nhu cầu lưu thông của tàu quốc tế trên vịnh Gành Rái.

Dự kiến hoàn thành vào năm 2029, công trình sẽ tạo tuyến kết nối trực tiếp giữa Cần Giờ và Vũng Tàu, rút ngắn thời gian di chuyển còn khoảng 15-20 phút, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển khu vực.

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành có tổng vốn đầu tư khoảng 84.700 tỷ đồng, được quy hoạch là tuyến đường sắt nhẹ hiện đại dài 38km, kết nối khu đô thị Thủ Thiêm với ga hàng không quốc tế Long Thành.

Đây được kỳ vọng là trục giao thông chiến lược, rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM đến sân bay Long Thành xuống dưới 20 phút. Dự án không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, giảm áp lực cho đường bộ mà còn tạo động lực phát triển đô thị, bất động sản dọc hành lang tuyến.

Cao tốc Hồ Tràm – sân bay Long Thành có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 51.000 tỷ đồng, dài 42km với quy mô 8 làn xe. Tuyến đường được định hướng trở thành trục kết nối trực tiếp giữa sân bay Long Thành và khu du lịch Hồ Tràm - Bình Châu.

Dự án có điểm nhấn là hệ thống cầu cạn đi qua các khu vực bảo tồn thiên nhiên, góp phần hạn chế tác động đến môi trường. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ khoảng 2 giờ xuống còn 50 phút, tăng cường kết nối giao thông, logistics và thúc đẩy phát triển du lịch, đô thị khu vực Đông Nam Bộ.

Cầu Thủ Thiêm 4 có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 6.000 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành một trong những công trình điểm nhấn của TPHCM trong tương lai.

Cầu dài khoảng 2,2km, quy mô 6 làn xe, kết nối khu Nam TPHCM với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình được đề xuất mang thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng “Tre Việt Nam”, tạo dấu ấn kiến trúc trên trục cảnh quan sông Sài Gòn.

Điểm đáng chú ý là nhịp chính của cầu được nghiên cứu theo phương án có khả năng nâng hạ, tạo điều kiện cho tàu trọng tải lớn lưu thông vào khu vực trung tâm mà không ảnh hưởng đến giao thông đường bộ. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông hướng Nam – Đông và tăng kết nối liên khu vực.

Dự án cầu đường Bình Tiên có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.200 tỷ đồng, xây dựng tuyến đường dài 3,6km nhằm tăng kết nối giao thông giữa khu vực Tây Nam và trung tâm TPHCM.

Tuyến đường được thiết kế vượt kênh Tàu Hủ và kênh Đôi, tạo trục giao thông hướng tâm kết nối với đường Nguyễn Văn Linh và khu Nam Sài Gòn. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông, cải thiện hạ tầng đô thị khu vực phía Tây Nam và tăng liên kết với các tuyến giao thông đi các tỉnh miền Tây.

Dự án đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 8.700 tỷ đồng, chiều dài khoảng 6km, quy hoạch lộ giới 60m với 12 làn xe. Tuyến đường được định hướng phục vụ vận tải hàng hóa, kết nối hệ thống cảng Cát Lái – Phú Hữu với các tuyến giao thông huyết mạch.

Dự án được kỳ vọng góp phần tách luồng xe container khỏi khu dân cư tại các phường phía Đông TPHCM, giảm áp lực giao thông và nguy cơ tai nạn trong khu vực. Đồng thời, tuyến đường sẽ nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và tăng cường năng lực logistics, xuất nhập khẩu của thành phố.

Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng – Khánh Hội được quy hoạch trên khu đất rộng gần 40ha tại phường Khánh Hội, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 20.000 tỷ đồng. Dự án hướng đến chuyển đổi khu kho bãi cũ thành quần thể văn hóa, công cộng ven sông gồm quảng trường trung tâm, không gian ngầm và các tiện ích phục vụ người dân.

Công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cảnh quan dọc sông Sài Gòn, góp phần mở rộng không gian công cộng, tăng kết nối ven sông và phát huy giá trị lịch sử của khu vực Bến Nhà Rồng trong quá trình phát triển đô thị hiện đại.