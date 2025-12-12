Nhà tiên tri mù Baba Vanga. Ảnh: Daily Mail

Tờ Times of India đưa tin, một trong những dự báo đáng chú ý nhất về 2026 mà bà Vanga đưa ra là Trung Quốc sẽ nổi lên như một sức mạnh kinh tế và quân sự hàng đầu thế giới...

Nhà tiên tri mù người Bulgaria, qua đời vào năm 1996, từng dự báo chính xác một số sự kiện lớn như vụ tấn công khủng bố nhằm vào nước Mỹ ngày 11/9/2001, cái chết của Công nương Anh Diana.

Dưới đây là một số dự báo khác của bà cho năm 2026:

Một năm xung đột leo thang

Theo Sky News, tên của nhà tiên tri Vanga gắn với những dự đoán về sự gia tăng của xung đột toàn cầu, đôi khi mang hơi hướng Thế chiến 3 hoặc cho rằng năm 2026 sẽ đánh dấu một bước ngoặt nguy hiểm.

Năm 2025, các dự báo tập trung chủ yếu vào chủ đề Đông và Tây. Năm 2026, những người sùng bái bà Vanga đang đẩy mạnh chủ đề này, hướng tới sự leo thang xung đột lớn hơn trên toàn cầu.

Bước ngoặt về trí tuệ nhân tạo

Một số tín đồ cho rằng bà Vanga đã cảnh báo về một sự chuyển đổi công nghệ lớn sẽ diễn ra vào năm 2026, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ bắt đầu giữ vai trò thống trị trong các lĩnh vực trọng yếu, tác động mạnh tới cuộc sống thường nhật của con người. AI được dự đoán không chỉ gây ra những rắc rối về việc làm mà còn liên quan tới những vấn đề đạo đức nghiêm trọng.

Lần đầu tiên tiếp xúc với một nền văn minh khác

Dự đoán gây chấn động nhất về năm 2026 của nhà tiên tri mù người Bulgaria là lần đầu tiên nhân loại có thể gặp gỡ sự sống ngoài hành tinh. Các bản diễn giải lời tiên tri của bà Vanga chỉ ra rằng một tàu vũ trụ khổng lồ sẽ hạ cánh xuống Trái đất vào tháng 11/2026.

Những thảm họa thiên nhiên kinh hoàng

Bà Vanga dự báo hàng loạt thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng sẽ xảy ra vào năm 2026 do tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu. Tại một số nơi trên Trái đất, tình trạng lũ lụt và hạn hán trầm trọng sẽ diễn ra.

Các dự đoán của Baba Vanga hiếm khi chỉ rõ địa điểm hay ngày tháng nhưng với những đợt nắng nóng kỷ lục ở châu Âu, các vụ cháy rừng tàn khốc ở Australia và Canada và các trận động đất gây thương vong lớn ở những nơi như Myanmar, dự đoán về thảm họa thiên nhiên này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý.