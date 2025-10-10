Sức hút từ sự ổn định của “đất nước kangaroo”

Trong khi nhiều quốc gia phương Tây đang phải đối mặt với thách thức nội tại, Úc lại âm thầm củng cố sức mạnh của mình, từ chính sách nhập cư linh hoạt, định hướng giáo dục bền vững cho đến hệ thống đại học đạt chuẩn quốc tế.

Monash nổi bật với hình ảnh của sự năng động, sáng tạo và sức ảnh hưởng trong lĩnh vực giáo dục. Mỗi năm, hàng nghìn sinh viên quốc tế chọn Monash như một điểm khởi đầu cho hành trình phát triển toàn cầu, đồng thời là minh chứng cho sức hút ngày càng tăng của “quốc gia chuột túi” trong thời đại hậu toàn cầu hóa.

Monash - Trải nghiệm giáo dục top 50 toàn cầu

Đại học Monash là đại học lớn nhất tại Úc và nằm trong Top 50 trường hàng đầu thế giới - xếp hạng thứ 36 theo QS World University Rankings 2026

Trong bức tranh giáo dục đó, Đại học Monash là một trong những biểu tượng nổi bật của nền học thuật Úc. Nằm trong Top 50 đại học hàng đầu thế giới (theo QS World University Rankings 2025), Monash không chỉ được biết đến với chất lượng đào tạo xuất sắc mà còn với tầm nhìn toàn cầu và mạng lưới campus trải khắp nhiều quốc gia.

Sứ mệnh kiến tạo những thay đổi tích cực cho cộng đồng, là lời khẳng định cho giá trị khác biệt mà Monash mang lại. Monash kết hợp tri thức, sáng tạo và mạng lưới toàn cầu để giải quyết những thách thức cấp bách, từ biến đổi khí hậu đến đổi mới trong lĩnh vực y tế.

Sinh viên Monash có cơ hội học tập, trao đổi tại nhiều cơ sở quốc tế như Malaysia, Trung Quốc, Ý và Nam Phi, qua đó mở rộng trải nghiệm học thuật và văn hóa. Cùng với đó là mạng lưới liên kết doanh nghiệp rộng khắp, mang lại cơ hội thực tập, định hướng nghề nghiệp rõ ràng và khả năng gia nhập thị trường lao động toàn cầu ngay sau khi tốt nghiệp.

TS. Hoa Levitas, Quản lý Khu vực Cấp cao của Đại học Monash

TS. Hoa Levitas, Quản lý Khu vực Cấp cao của Đại học Monash chia sẻ: “Tại Monash, mỗi chương trình đào tạo đều được thiết kế để vừa mang tính toàn cầu, vừa đảm bảo giá trị thiết thực trong bối cảnh địa phương. Sinh viên tốt nghiệp từ Monash không chỉ sở hữu tầm nhìn quốc tế, kỹ năng thực tiễn và sự chuẩn bị vững vàng cho sự nghiệp, mà còn có khả năng vươn xa trên toàn cầu nhờ mạng lưới hợp tác với hơn 100 trường đại học hàng đầu thế giới, mở ra cơ hội trao đổi, thực tập và nghiên cứu. Dù lựa chọn xây dựng sự nghiệp ở nước ngoài hay trở về Việt Nam, các em đều được trang bị đầy đủ để tạo nên sự khác biệt”.

Trải nghiệm tri thức giao hòa với văn hóa

Tọa lạc tại Melbourne, thành phố nhiều năm liền góp mặt trong danh sách những nơi đáng sống nhất thế giới, Monash mang đến cho sinh viên nhiều trải nghiệm vượt ngoài khuôn khổ lớp học. Sinh viên được hòa mình vào một cộng đồng đa dạng về văn hóa và bản sắc, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa phong phú, đồng thời tận hưởng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất. Chính môi trường học tập năng động này giúp sinh viên tốt nghiệp không chỉ sở hữu tấm bằng giá trị quốc tế, mà còn nuôi dưỡng sự tự tin, khả năng thích ứng cùng mạng lưới kết nối toàn cầu, những hành trang thiết yếu để thành công trong một thế giới không ngừng đổi thay.

Thông tin sự kiện Monash Open Day 2025:

● Hà Nội: Thứ Bảy, 14h - 17h, ngày 11/10/2025 tại Khách sạn Meliá Hanoi, 44B Lý Thường Kiệt

● TP.HCM: Chủ nhật, 09h - 12h, ngày 12/10/2025 tại Liberty Central Saigon Citypoint, 59 Pasteur, Quận 1

Bích Đào