Theo người dân địa phương, cua núi có vị ngọt tự nhiên nhờ ăn lá cây rừng và côn trùng. Mùa mưa là thời điểm cua phát triển mạnh, xuất hiện nhiều con già với mai tím sẫm và những đốm lông đặc trưng rất đẹp mắt.

Trước đây, cua núi từng là nguồn thu nhập quan trọng của người dân sống quanh núi. Mỗi ngày, người dân bắt được 3-5kg và có thể kiếm vài triệu đồng. Tuy nhiên, những năm gần đây, số lượng cua giảm mạnh, dẫn đến giá tăng cao.

Hiện cua núi có giá khoảng 200.000 - 300.000 đồng/kg, tuỳ kích cỡ. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có cua để mua. Người mua thường phải đặt trước để người dân lên núi săn bắt cho đủ số lượng.