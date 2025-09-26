Chia sẻ trên Jimu News, anh Guo (đến từ Thượng Hải, Trung Quốc) cho biết, tháng 8 năm nay, do công việc ít nên anh quyết định lái chiếc RV của mình đi chu du.

Xuất phát từ Thượng Hải, anh Guo đi qua nhiều tỉnh thành như Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông và đến Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây).

Chiếc xe không khóa được anh Guo để bên vệ đường ở Nam Ninh. Ảnh: Jimunews

Tới ngày 10/9, vì nhớ vợ con, Guo quyết định lên tàu cao tốc trở về Thượng Hải. Trước khi đi, nam du khách đỗ chiếc xe RV của mình trên phố Hongdou (Tây Hương Đường, tỉnh Nam Ninh), kèm chìa khóa vẫn để ở phía sau xe.

"Đây là chìa khóa xe. Ai cần xe đi chơi cứ tới lấy", anh Guo nói trên video đăng tải trên mạng xã hội, đồng thời chia sẻ cụ thể vị trí xe RV của mình và cách lấy chìa khóa.

Ảnh: Jimunews

Trên thực tế, chiếc chìa khóa ở phía sau chỉ dùng được để mở cửa xe. Để khởi động, người trải nghiệm cần tìm được một chiếc chìa khóa khác đã được anh Guo giấu trên xe.

Chủ nhân chiếc RV yêu cầu, ai muốn lái chiếc xe 1,2 triệu NDT (4,4 tỷ đồng) này sẽ phải cung cấp giấy tờ tùy thân và bằng lái hạng B để đảm bảo an toàn.

Trong số những người tò mò, anh Mo - một cựu quân nhân tại Nam Ninh, đã liên hệ anh Guo để xin lái thử. Người này cung cấp đầy đủ giấy tờ, chứng minh có bằng lái hạng B và gửi cả video cam kết chịu trách nhiệm.

Anh Mo là người được Guo tin tưởng cho mượn xe. Ảnh: Jimunews

Ngày 19/9, anh Mo chính thức nhận xe, cùng vợ và con gái lái đi du lịch đến thành phố Ngọc Lâm. Cả gia đình đã có hành trình hơn 500km trong 3 ngày.

"Con gái tôi đặc biệt thích thú, được ngủ trong RV là trải nghiệm tuyệt vời. Tuy hơi chật, nhưng gia đình tôi đã có kỳ nghỉ khó quên", anh Mo chia sẻ, đồng thời cho biết anh trả lại xe về đúng chỗ cũ vào ngày 22/9.

Chiếc RV còn giúp anh Mo chở theo được cả xe máy để thuận tiện di chuyển trong thành phố cùng con gái. Ảnh: Jimunews

Để bày tỏ sự trân trọng, Mo đã rửa xe và dọn dẹp cẩn thận trước khi trả, đồng thời cho biết sẽ gặp trực tiếp anh Guo trong dịp lễ Quốc khánh Trung Quốc (1/10) tới đây để nói lời cảm ơn.

Dù biết có rủi ro, chủ nhân chiếc xe cảm thấy ấm lòng khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. "Nhiều xe RV thường bị bỏ trống, rất lãng phí. Nếu có thể, tôi muốn thử nghiệm mô hình chia sẻ xe RV trong tương lai", anh Guo cho biết.

Câu chuyện nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, không chỉ vì sự hào phóng của chủ xe, mà còn bởi cách hành xử văn minh, giữ lời hứa của người mượn.

RV là tên viết tắt của Recreational Vehicle, hay còn gọi là "nhà xe", bởi không gian trên xe được thiết kế như một ngôi nhà tiện nghi có thể di chuyển mọi nơi. Phát triển cùng với đam mê "thích xê dịch", RV ngày càng phổ biến trên thế giới.