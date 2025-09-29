Vì sao nên đi du lịch tháng 10?

Với du lịch trong nước, tháng 10 là thời điểm lý tưởng để du khách khám phá, trải nghiệm miền Bắc. Đây là lúc các tỉnh phía Bắc bắt đầu vào thu, thời tiết mát mẻ, dễ chịu, nắng dịu nhẹ, không còn gay gắt, oi bức như mùa hè.

Với du lịch nước ngoài, tháng 10 là lúc du khách có thể đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) hay các quốc gia châu Âu để ngắm mùa cây thay lá rực rỡ, đồng đều nhất.

Sang tháng 11, thời tiết nhiều nơi có thể hanh khô rồi chuyển lạnh sâu, bất tiện hơn cho việc di chuyển khám phá.

Top điểm đến hấp dẫn trong tháng 10

Với du lịch trong nước, tháng 10 là mùa cây thay lá, cúc họa mi khoe sắc ở Hà Nội, mùa tam giác mạch ở Tuyên Quang, lúa chín ở các tỉnh Đông - Tây Bắc... Đây cũng là thời điểm phù hợp cho các chuyến leo núi, ngắm biển mây.

Ngoài ra, ở phía Bắc, du khách cũng có thể trải nghiệm mùa thu ở vịnh Lan Hạ, đảo Cô Tô. Thời điểm này, các điểm đến trên mang vẻ đẹp yên bình, nét quyến rũ khác biệt, phù hợp nghỉ dưỡng, "chữa lành".

Mùa lúa chín tháng 9, tháng 10 hấp dẫn du khách tới các tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc

Ở khu vực Tây Nguyên, du khách có thể khám phá Đà Lạt hay Măng Đen.

Ở miền Nam, tháng 10-11 là thời điểm lý tưởng để đến Phú Quốc nghỉ dưỡng. Du khách có vô số hoạt động trải nghiệm: ngâm mình dưới làn nước biển trong xanh; đạp xe ngắm cảnh; chèo kayak; lặn biển ngắm san hô; tham quan vườn tiêu, cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống, nuôi trồng ngọc trai.

Theo thống kê của nhiều công ty lữ hành trong nước, các tour du lịch ngắm mùa thu châu Á phân khúc tầm trung, từ 10-20 triệu đồng/người được ưa chuộng nhất năm 2025.

Có thể kể đến như: tour khám phá mùa thu Bắc Kinh - Thủ đô của Trung Quốc với nhiều địa danh nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành, quảng trường Thiên An Môn, Tử Cấm Thành; tour ngắm "thiên đường hạ giới" Cửu Trại Câu; tour ngắm lá vàng, hái lê, hái táo ở Seoul, 'sống ảo' ở đảo Nami, Hàn Quốc...

Ở khu vực châu Âu, các thành phố đón thu lý tưởng, được du khách Việt ưa chuộng, có thể kể đến như Đan Mạch, Hà Lan, Đức, Thụy Sĩ. Tour châu Âu kéo dài 9-12 ngày và mức giá từ 65 triệu đồng/khách.

Budapest (Hungary), Valencia (Tây Ban Nha), Marseille (Pháp), Porto (Bồ Đào Nha) hay Sicily (Italy) được ví như "viên ngọc ẩn" của mùa thu châu Âu, đẹp nhưng giá cả phải chăng hơn.

Mùa thu ở Praha, Cộng hòa Séc. Ảnh: Hà Tomas

Lưu ý khi du lịch tháng 10

Trước khi bắt đầu hành trình, du khách nên tìm hiểu kỹ thời tiết điểm đến để chuẩn bị trang phục phù hợp. Ở một số tỉnh phía Bắc, cuối tháng 10 có thể chuyển rét, du khách nên mang theo khăn choàng, áo khoác...

Tháng 10 là mùa cao điểm du lịch của một số địa phương như Hà Nội, Tuyên Quang (khu vực Hà Giang), Sa Pa (Lào Cai), Đà Lạt (Lâm Đồng)... Do đó, du khách nên đặt phòng nghỉ sớm để có nơi lưu trú thuận lợi, đúng nhu cầu, giá cả phải chăng.

Với các tour ngắm lá vàng ở châu Á, châu Âu, du khách cũng nên đặt tour từ sớm. Nếu đi tự túc, bạn nên chủ động đặt phòng sớm, tìm hiểu kỹ thời gian lá chuyển vàng, đỏ ở từng khu vực.

(Tổng hợp)