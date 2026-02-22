huong6.jpg
Ngày 22/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Lễ hội du lịch Chùa Hương năm 2026 chính thức khai hội.
Lễ hội du lịch Chùa Hương 2026 diễn ra từ ngày 18/2 - 11/5 (từ mùng 2 tháng Giêng đến ngày 25/3 âm lịch). Không gian lễ hội bao trùm toàn bộ quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương, với 4 tuyến tham quan chính và khoảng 20 điểm đền, chùa, động thờ Phật.
So với các năm trước, lễ hội năm nay có nhiều đổi mới. Nổi bật là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý và tổ chức lễ hội. Ban tổ chức đã triển khai bán vé điện tử, kiểm soát vé bằng mã QR Code, lắp đặt hệ thống camera AI giám sát và vận hành trung tâm điều hành. BTC hạn chế tối đa sử dụng xuồng gắn máy trên suối Yến. Các phương tiện này chỉ được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, nhằm bảo đảm an toàn và giữ gìn không gian văn hóa, sinh thái.
Để phục vụ nhu cầu đi lại của du khách từ bãi đỗ xe vào khu vực bến Yến, BTC bố trí xe điện hoạt động liên tục, vừa đón khách tại các bến, vừa phân bổ du khách đến các cửa kiểm soát vé tại bến Yến. Tại các bãi đỗ xe, BTC cũng bố trí các quầy bán vé thắng cảnh và vé xuồng đò nhằm giảm tải cho khu vực bến Yến.
Từ nửa đêm về sáng đến trước giờ khai hội, hàng vạn lượt khách đã đổ về khu danh thắng này.
Dù đã đổi mới phương thức phục vụ nhưng lượng người đổ về Chùa Hương quá đông, với 2 điểm là cáp treo và động Hương Tích những ngày qua vẫn diễn ra ùn tắc. BTC khuyến cáo du khách nên điều chỉnh thời gian hợp lý khi đến 2 điểm này.