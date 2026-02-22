Lễ hội truyền thống du lịch Chùa Hương năm 2026 diễn ra từ ngày 18/2-11/5 (tức từ mùng 2 tháng Giêng đến 25/3 năm Bính Ngọ), với nhiều nội dung đổi mới, hướng tới mục tiêu tổ chức lễ hội an toàn, văn minh, hiện đại và lấy du khách làm trung tâm.