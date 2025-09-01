Ngày 1/9, Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) cho biết đã tổ chức trao trả tài sản đánh rơi cho ông Soon Chul Kwon, du khách Hàn Quốc.

Trước đó, chiều 31/8, trong lúc đi dạo và tắm biển tại bãi biển Phạm Văn Đồng, ông Lê Văn Tuyên (42 tuổi) và ông Mai Văn Tính (44 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) nhặt được một chiếc túi bỏ quên. Bên trong túi có hơn 31 triệu đồng và 104 USD.

Ngay sau đó, cả hai mang chiếc túi đến Công an phường An Hải giao nộp.

Nam du khách Hàn Quốc vui mừng nhận lại tài sản đánh rơi. Ảnh: G.X

Công an nhanh chóng xác minh và xác định chủ nhân là ông Soon Chul Kwon, sau đó trao trả cho du khách.

Tại buổi nhận lại tài sản, ông Soon Chul Kwon bày tỏ sự cảm kích trước hành động trung thực của 2 công dân Việt Nam và sự tận tình của lực lượng công an.

Ông cho biết, đây là một kỷ niệm khó quên về sự tử tế, hiếu khách của người dân Việt Nam.