Giữa tháng 3 vừa qua, chị Nguyễn Thị Kiều Trang (đến từ Thanh Hóa) có chuyến du lịch ngắn ngày ở Huế. Ngoài khám phá một số điểm đến nổi tiếng, chị còn tranh thủ trải nghiệm nhiều món ăn, đặc sản “không nên bỏ lỡ” khi ghé thăm nơi đây.

Chị Trang cho hay, ẩm thực Huế rất phong phú, hấp dẫn từ hình thức đến hương vị và đặc biệt là giá phải chăng.

Chị đã thưởng thức loạt món ngon đặc trưng như trứng vịt lộn um bầu, bánh canh, bánh ép, nem lụi, bún bò huế, cơm hến…

Ngoài ra, chị cũng nếm thử cà phê muối – thức uống trứ danh ở Huế và các loại bánh quen thuộc của vùng đất này như bánh bột lọc, bánh nậm, bánh bèo.

Một số món ngon ở Huế mà chị Trang trải nghiệm như bánh ép, vịt lộn um bầu... Ảnh: Nguyễn Thị Kiều Trang

Theo cảm nhận của nữ du khách đến từ Thanh Hóa, dù Huế là địa điểm du lịch hút khách nhưng chi phí ăn uống ở đây rất rẻ.

Trong đó, chị ấn tượng nhất với mâm cơm truyền thống mà bản thân trải nghiệm tại một quán ăn bản địa nằm trên đường Hàm Nghi.

Mâm cơm chỉ có giá 45.000 đồng, được bày biện chỉn chu với 7 món, gồm thịt luộc, trứng rán, cá kho, su su xào, đỗ xào, canh và tô cơm trắng.

Chị Trang nhận xét, không chỉ có giá thành bình dân, các món ăn trong mâm cơm còn được nêm nếm vừa vặn, hợp khẩu vị và mang lại cảm giác “như cơm mẹ nấu”.

“Mình bất ngờ vì mâm cơm đầy đặn lại có giá rất rẻ. Phần cơm thì đủ cho 3 người vì chúng mình ăn ít. Còn khẩu phần đồ ăn phù hợp với 1-2 người nên mình có gọi thêm 2 món nữa cho thoải mái”, chị chia sẻ.

Mâm cơm 7 món giá 45.000 đồng ở Huế được vị khách trẻ chia sẻ trên mạng, thu hút lượng tương tác lớn. Ảnh: Nguyễn Thị Kiều Trang

Vị khách cũng nói thêm, các món ăn thoạt nhìn tuy bình dị, thường xuất hiện trong bữa cơm hàng ngày của người dân ở nhiều địa phương nhưng vẫn toát lên nét riêng của ẩm thực xứ Huế.

Đó là nhờ phần nước chấm ăn kèm thịt luộc được làm từ loại nguyên liệu đặc trưng của vùng đất nơi đây - mắm cá rò.

Thậm chí, vì yêu thích hương vị món mắm này, chị Trang phải gọi thêm thịt luộc để ăn cùng và liên tục khen ngon.

Món mắm cá rò "tốn cơm", ăn kèm thịt luộc được vị khách Thanh Hóa dành nhiều lời khen. Ảnh: Nguyễn Thị Kiều Trang

Mắm cá rò (còn gọi là mắm rò) là đặc sản có tiếng ở Huế, được làm từ loại cá cùng tên.

Theo người dân địa phương, cá rò là cá kình con, kích thước nhỏ chỉ bằng hạt hướng dương, thường sống ở các vùng biển nước lợ hoặc các vùng biển ấm nóng.

Chúng có hình dáng tương tự cá cơm nhưng thân nhỏ, xương và thịt khá mềm, vị ngọt hơn.

Sở dĩ Huế nổi tiếng với mắm cá rò vì vùng đất này nằm tiếp giáp với biển Thuận An - nơi có rất nhiều cá rò sinh sống.

Khoảng tháng 3 - 4, cá rò về biển theo con nước triều. Khi ấy, bà con đi đánh bắt cá rò về làm mắm để bảo quản được lâu hơn và tạo độ phong phú cho ẩm thực bản địa.

Mắm cá rò được bày bán trong nhiều khu chợ truyền thống ở Huế. Ảnh: Linh Trang

Nguyên liệu chính làm mắm cá rò gồm cá, thính, cơm nguội và muối. Tùy từng nơi và khẩu vị, cá có thể được muối với bột nếp, mẻ… Cá sau khi được rửa sạch thì đem phơi cho ráo nước, chờ khô rồi trộn đều với thính, muối và ủ khoảng 60 ngày.

Khi hỗn hợp lên men, có vị chua thì người ta cho thêm bột ngọt, đường, ớt vào trộn đều cùng mắm là có thể thưởng thức.

“Mắm cá rò có mùi vị đặc trưng. Vì là mắm nên mùi khá nồng nhưng ăn lại không tanh, có vị béo nhẹ, ngọt bùi của cá.

Mình rất thích loại mắm này nên đặt mua về nhà. Khi ăn, mình chỉ cần nêm chút gia vị như chanh, đường, tỏi ớt là có ngay món ngon chuẩn vị như lúc ở Huế”, chị Trang nêu cảm nhận.