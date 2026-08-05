Ngày 5/8, UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, các cơ quan chức năng vừa xác minh, xử lý vụ du khách chạy xe máy lên cổng Tò Vò.

Trước đó, chiều 4/8, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Lý Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng và Công an đặc khu kiểm tra, xác minh vụ việc.

Du khách nước ngoài điều khiển xe máy lên cổng Tò Vò ở đặc khu Lý Sơn. Ảnh cắt từ clip

Lực lượng chức năng xác định ông Z.X.D (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), điều khiển xe máy biển số 29B1-415.xx, chạy trực tiếp lên vòm đá cổng Tò Vò, dù tại khu vực đã có biển cảnh báo không leo trèo, tác động lên di tích.

Tại buổi làm việc, ông D. thừa nhận hành vi trên và cho biết không biết tiếng Việt, tiếng Anh nên không hiểu nội dung biển cảnh báo. Du khách này gửi lời xin lỗi, cho rằng do thấy bãi đá đẹp nên muốn chạy xe ra tham quan.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, tuyên truyền các quy định về bảo vệ di tích, đồng thời nhắc nhở và yêu cầu du khách ký cam kết không tái phạm.

Cổng Tò Vò là thắng cảnh nổi tiếng của Lý Sơn và được xếp hạng di tích quốc gia vào tháng 9/2025. Ảnh: C.Đ

Qua vụ việc, UBND đặc khu Lý Sơn đề nghị người dân và du khách chấp hành nghiêm biển báo, nội quy tại các di tích, danh lam thắng cảnh; không thực hiện những hành vi gây tác động đến hiện trạng di tích.

Cổng Tò Vò là thắng cảnh nổi tiếng của Lý Sơn, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia vào tháng 9/2025. Vòm đá bazan tự nhiên được hình thành từ hoạt động phun trào của núi lửa Giếng Tiền và quá trình bào mòn của sóng biển, có chiều dài khoảng 20m, cao khoảng 2,5m.

Tại khu vực này, chính quyền địa phương có để biển cảnh báo để bảo vệ thắng cảnh. Ảnh: C.Đ

Không chỉ mang giá trị nổi bật về địa chất và cảnh quan, cổng Tò Vò còn nằm trong không gian di sản văn hóa biển đảo Lý Sơn, gắn với hệ thống di tích, lễ hội truyền thống và lịch sử bảo vệ chủ quyền biển, đảo.