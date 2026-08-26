Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến ngày 28/8 sẽ là cao điểm phục vụ với hơn 125.000 lượt khách, tăng 8% so với thường lệ và 33% so với cùng kỳ năm 2025; 743 lượt cất, hạ cánh, tăng 10% so với thường lệ.

Hành khách được khuyến cáo đến sân bay sớm để tránh ùn tắc, lỡ chuyến bay. Ảnh: Minh Hoàng

Trong dịp này, tham số điều phối slot tại Nội Bài được tăng từ 42 lên 44 lượt cất, hạ cánh/giờ trong khung 6h-23h55, tạo thêm dư địa tăng chuyến phục vụ hành khách.

Cảng Nội Bài đã tăng cường nhân lực, khai thác tối đa quầy thủ tục, cửa ra tàu bay, băng chuyền hành lý; đồng thời phối hợp với lực lượng công an điều tiết phương tiện, phân luồng hành khách, hạn chế ùn ứ tại nhà ga.

Hệ thống sinh trắc học, kiosk check-in và mô hình A-CDM tiếp tục được vận hành nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng cao hiệu quả khai thác.

Sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách chủ động check-in online, sử dụng VNeID, kiosk check-in hoặc kiosk sinh trắc học; kiểm tra kỹ giấy tờ, hành lý trước khi đến sân bay.

Đặc biệt, hành khách nên có mặt trước giờ bay ít nhất 2 giờ với chuyến nội địa và 3 giờ với chuyến quốc tế, đồng thời tuân thủ hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng để tránh ùn tắc, lỡ chuyến.

Hà Nội miễn vé xe buýt, metro trong 5 ngày dịp 2/9 Từ ngày 29/8 đến hết 2/9, người dân và du khách được miễn tiền vé khi đi 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến metro gồm Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Cầu Giấy (đoạn trên cao). Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội, hành khách đi xe buýt được phát vé lượt miễn phí hoặc sử dụng ứng dụng, ví điện tử được chấp nhận. Với Metro Hà Nội, hành khách có thể nhận vé tại quầy hoặc sử dụng ứng dụng Hà Nội Metro, thẻ Visa và ví điện tử theo hệ thống vé. Việc miễn vé trong 5 ngày nghỉ lễ nhằm tạo thuận lợi cho người dân, du khách đi lại, tham quan, vui chơi; đồng thời khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông.