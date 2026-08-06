Sau nhiều phản ánh của hành khách về những bất cập khi triển khai phương án phân luồng giao thông mới từ ngày 3/8, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã điều chỉnh phương án tổ chức đón, trả khách nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân và phương tiện.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết việc điều chỉnh đã được triển khai từ ngày 5/8. Sau khi rà soát thực tế, đơn vị đã xử lý các vướng mắc phát sinh và tiếp tục hoàn thiện phương án trong ngày 6/8.

"Ngay từ sáng hôm qua, chúng tôi đã điều chỉnh phương án phân luồng; hôm nay tiếp tục bổ sung thêm các vị trí đón, chờ và hoàn thiện một số hạng mục liên quan", đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài điều chỉnh phương án phân luồng, bổ sung điểm đón xe dịch vụ dưới khu vực có mái che sau phản ánh của hành khách. Ảnh: NIA.

Theo đó, Cảng hàng không Nội Bài đã thống nhất với Công an cửa khẩu điều chỉnh khu vực đón khách đối với xe dịch vụ biển vàng dưới 9 chỗ. Thay vì phải đón khách tại bãi đỗ xe như trước, các phương tiện này được phép đón khách tại làn 3, phía trước sảnh E của Nhà ga T1, tương tự xe cá nhân biển trắng.

Đây là khu vực có hệ thống mái che, giúp hành khách tránh mưa, nắng trong thời gian chờ xe, đồng thời thuận tiện hơn khi di chuyển cùng hành lý.

Để bảo đảm giao thông thông suốt, thời gian dừng đón khách tại làn 3 được quy định không quá 3 phút. Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cũng bố trí thêm lực lượng "Here to help" mặc áo cam tại tầng 1 của Nhà ga T1 và T2 để hướng dẫn, hỗ trợ hành khách đến đúng khu vực đón xe.

Theo đại diện sân bay, sau khi điều chỉnh, hành khách có không gian chờ thuận tiện hơn, giảm ảnh hưởng của thời tiết. Đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hạng mục còn bất cập nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Đại diện Nội Bài đánh giá, tình hình khai thác tại nhà ga sau điều chỉnh cơ bản đã ổn định, phương án mới đáp ứng tốt hơn nhu cầu đón, trả khách.

Nội Bài bố trí thêm khu vực chờ có mái che và nhân viên hỗ trợ nhằm tạo thuận lợi cho hành khách đón xe tại nhà ga. Ảnh: NIA.

Trước đó, từ ngày 3/8, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với Công an cửa khẩu triển khai phương án phân luồng giao thông mới nhằm tăng cường bảo đảm an ninh hàng không, giữ gìn trật tự và an toàn giao thông tại khu vực sân bay.

Tuy nhiên, trong những ngày đầu thực hiện, nhiều hành khách phản ánh việc phải di chuyển quãng đường xa hơn để đón xe dịch vụ tại khu vực bãi đỗ trước sảnh E, gây bất tiện, đặc biệt trong điều kiện nắng nóng hoặc mưa lớn.

Sau khi tiếp thu các ý kiến, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã điều chỉnh phương án để phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của hành khách.