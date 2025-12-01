Thông tin được ông Trương Hữu Chung, Trưởng phòng Phòng Xúc tiến đầu tư - Cục công nghiệp công nghệ thông tin cung cấp tại họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ sáng 1/12. Trong lần thứ 7 tổ chức, diễn đàn mang chủ đề “Hành trình kiến tạo Make in Viet Nam đổi mới sản xuất số, xây dựng Việt Nam số hùng cường, thịnh vượng”, tại Hà Nội.

Được tổ chức từ năm 2019 đến nay, diễn đàn giúp kết nối doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, góp phần tạo ra một hệ sinh thái phát triển doanh nghiệp công nghệ số mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển các ngành, địa phương, kinh tế xã hội, làm chủ quá trình chuyển đổi số và góp phần đưa đất nước Việt Nam phát triển cùng hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Với khoảng 1.500 người tham dự, Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VII có một số điểm mới so với các năm trước.

Đó là phần trình diễn các công nghệ chiến lược như robot, AI, UAV; trưng bày các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Việt Nam xuất sắc với hơn 50 sản phẩm tiêu biểu để trải nghiệm trực tiếp.

Một sản phẩm chip do doanh nghiệp công nghệ Việt Nam phát triển trưng bày tại SEMI Expo Việt Nam tháng 11/2025. Ảnh: Du Lam

Đây cũng là năm nhìn lại hành trình giải thưởng Make in Viet Nam 2020 – 2025 và đưa ra định hướng phát triển cho giai đoạn 2026 – 2030. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ trao bằng khen cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có đóng góp tích cực.

Bên cạnh đó, có các phiên chuyên đề chuyên sâu, bao gồm Làm chủ và phát triển công nghệ chiến lược; Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam vươn ra toàn cầu.

Lễ trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2025 và các phiên kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp công nghệ số với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn.

Xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Văn Khải, Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông Khoa học và công nghệ, đã thông tin về Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Đây là giải thưởng cao quý nhất về khoa học và công nghệ, được Đảng và Nhà nước ghi nhận, tôn vinh và trao tặng cho các nhà khoa học là những tác giả của các công trình, cụm công trình KH&CN xuất sắc nhất của Việt Nam, được xét trao tặng 5 năm một lần.

Giải thưởng được xét tặng cho tác giả của công trình, cụm công trình KH&CN đặc biệt xuất sắc, có giá trị rất cao về KH&CN, có tác dụng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát triển sự nghiệp KH&CN của đất nước.

Từ năm 1996 đến nay, Nhà nước đã tổ chức 6 đợt xét và trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN. Với đợt xét tặng lần thứ 7, Bộ KH&CN nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước đến 17h ngày 8/5/2026 với hồ sơ thường và 17h ngày 15/5/2026 với hồ sơ mật.

Các thủ tục liên quan được triển khai từ tháng 6/2026 và hoàn thành trong tháng 9/2026. Dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ kết quả xét tặng vào cuối tháng 11/2026 và dự kiến tổ chức lễ trao giải vào ngày 2/9/2027.

Ông Nguyễn Văn Khải cho biết đây là công trình đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ nên thời gian từ lúc công bố kết quả xét duyệt đến lúc trao giải được giãn ra để giải quyết các vấn đề liên quan đến bản quyền, chất lượng công trình, cũng như tiếp nhận phản ánh của cơ quan báo chí và người dân đối với các công trình, tác giả đạt giải, nhằm đảm bảo tính minh bạch và giá trị của giải thưởng.