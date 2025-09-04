Ngày 4/9, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức lễ phát động Giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2025. Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương và Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng thực hiện nghi thức phát động.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương và Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng thực hiện nghi thức phát động Giải thưởng Make in Viet Nam 2025. Ảnh: Bộ KH&CN

Giải thưởng Make in Viet Nam ra đời từ năm 2020 nhằm thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Trải qua 5 năm, đã thu hút hơn 1.000 sản phẩm đăng ký dự thi và 252 giải thưởng được trao, trong đó có có 24 giải Vàng, 26 giải Bạc, 27 giải Đồng và 175 giải Top 10.

Nhiều sản phẩm được ứng dụng vào thực tế giải quyết bài toán, phát triển và mở rộng thị trường, góp phần đưa giá trị tri thức Việt vươn tầm thế giới, đóng góp quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số ngành, lĩnh vực kinh tế xã hội được nhanh hơn, hiệu quả hơn thời gian qua.

Các sản phẩm đoạt giải đã được Bộ KH&CN hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến, thương mại, đầu tư trong và ngoài nước. Giải thưởng cũng đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, Bộ KH&CN thông tin về giải thưởng Make in Viet Nam 2025. Ảnh: Bộ KH&CN

Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, năm 2025 là năm đầu tiên Giải thưởng do Bộ KH&CN sau hợp nhất tổ chức. Giải thưởng năm nay sẽ tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc, mang tự hào trí tuệ Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình để tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế số, số hoá các ngành kinh tế, tạo bước nhảy vọt về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đồng thời hướng tới mục tiêu làm chủ các công nghệ cốt lõi, công nghệ nền tảng, công nghệ chiến lược.

Giải thưởng cũng tiếp tục tôn vinh các sản phẩm công nghệ số Việt Nam chinh phục thế giới, đóng góp cho sự phát triển của nhân loại và làm thịnh vượng Việt Nam. Đồng thời, lần đầu tiên giải thưởng có sự tham gia của các sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc trong Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược tại Quyết định số 1131 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/6.

Giải thưởng Make in Viet Nam 2025 bao gồm 8 hạng mục, trong đó hạng mục Sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc sẽ thay thế Sản phẩm công nghệ số mới. Đó là các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo bản sao số, thực tế ảo, thực tế tăng cường, công nghệ điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn, công nghệ blockchain, kết nối mạng di động thế hệ sau (5G, 6G), robot tự động hóa và công nghệ chip bán dẫn.

7 hạng mục còn lại, được duy trì từ năm 2024 sẽ tìm kiếm các sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong các lĩnh vực công nghiệp và xây dựng; nông nghiệp, tài nguyên và môi trường; giao thông vận tải, bưu chính và logistics; giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội; tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ; sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài; sản phẩm công nghệ số tiềm năng.

Về tiêu chí đánh giá, Bộ KH&CN đã bổ sung một số tiêu chí như hàm lượng nghiên cứu phát triển đối với sản phẩm, đội ngũ nhân lực phát triển sản phẩm, số lượng công nghệ làm chủ của sản phẩm, tác động lan tỏa của sản phẩm, số lượng ngành, lĩnh vực áp dụng sản phẩm, mức độ thay đổi năng suất chất lượng khi áp dụng sản phẩm.

Mỗi hạng mục giải thưởng gồm 1 giải Vàng, 1 giải Bạc, 1 giải Đồng và Top 10. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 4/9 đến hết ngày 22/10. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 12 trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Các sản phẩm được giải sẽ được Bộ KH&CN, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và tư vấn hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm cho thị trường trong nước và nước ngoài. Bộ cũng sẽ giới thiệu sản phẩm cho các bộ, ngành, địa phương để triển khai thử nghiệm, thí điểm.

Đối với các sản phẩm đoạt giải có tiềm năng ứng dụng rộng rãi nhưng chưa có hành lang pháp lý rõ ràng, được ưu tiên tham gia cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox) trong các lĩnh vực mới nổi, mô hình kinh doanh mới như AI, dữ liệu lớn, chuỗi khối (blockchain), kinh tế chia sẻ, kinh tế phi tập trung…

Doanh nghiệp và tổ chức có 2 cách tham gia giải thưởng. Cách 1, đăng ký sơ bộ từ ngày 4/9 đến ngày 4/10 và hoàn thiện, gửi hồ sơ từ ngày 5/10 đến hết ngày 22/10. Cách 2, đăng ký và gửi hồ sơ trực tuyến từ ngày 4/9 đến hết ngày 22/10 tại Cổng thông tin điện tử Giải thưởng: giaithuong.makeinvietnam.mst.gov.vn.