Sức hút từ DIFF đẩy công suất phòng ven sông Hàn chạm mức trần 100%. Ảnh: Ánh Dương

Xung lực từ những con số "biết nói"

4,2 triệu lượt khách lưu trú (tăng 15,3% so với cùng kỳ) trong quý 1/2026 - con số đã phác họa nên bức tranh tăng trưởng ấn tượng của du lịch Đà Nẵng. Đặc biệt, phân khúc khách quốc tế đạt 2,34 triệu lượt, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cơ cấu khách. Riêng trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4-1/5 vừa qua, Đà Nẵng nằm trong top các tỉnh thành đón khách ngoại nhiều nhất cả nước.

Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về lượng khách quốc tế trong dịp lễ. Ảnh: Ánh Dương

Để giữ vững sức hút, Đà Nẵng không chỉ vươn lên nhờ tài nguyên thiên nhiên ban tặng, mà đã bứt phá thành một "Thành phố sự kiện và lễ hội" sôi động bậc nhất cả nước. Tiêu biểu phải kể đến Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF). Trở lại trong năm 2026 từ ngày 30/5 đến 11/7 với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối” (Da Nang - United Horizons), chuỗi đêm trình diễn bên sông Hàn mang thông điệp mạnh mẽ về một đô thị đang mở rộng kết nối vươn tầm quốc tế.

Những sự kiện quy mô như DIFF là "thỏi nam châm" thu hút dòng khách khổng lồ. Dữ liệu các năm trước cho thấy, chỉ trong một tháng lễ hội, thành phố có thể đón hơn 1 triệu lượt khách, đẩy công suất phòng khu vực lõi trung tâm lên mức 90 - 100%.

Khi cầu vượt cung, giá thuê ngắn hạn tăng vọt là tất yếu. Nhờ dòng khách tăng trưởng đều đặn, căn hộ tại đây sở hữu lợi thế khai thác linh hoạt: vừa đón khách thuê dài hạn, vừa tối ưu lợi nhuận qua mô hình lưu trú ngắn ngày. Thực tế, BĐS dòng tiền tại trung tâm Đà Nẵng đạt tỷ suất sinh lời 8 - 9%/năm, vượt trội so với Hà Nội hay TP.HCM.

Theo quy hoạch đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu cụm ngành du lịch chất lượng cao chiếm 20% GRDP. Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, nhận định thành phố đang là cửa ngõ quốc tế với 5 trụ cột sản phẩm: nghỉ dưỡng biển cao cấp, MICE, đô thị, di sản và sinh thái. Với tầm nhìn trở thành điểm đến hàng đầu châu Á vào năm 2050, dư địa tăng trưởng dòng tiền từ BĐS dịch vụ tại đây vẫn còn rất lớn.

“Bản giao hưởng” cuối cùng bên bờ Hàn Giang

Trong bối cảnh quỹ đất ven sông Hàn ngày càng hạn hẹp, sự chú ý của thị trường đang đổ dồn vào những dự án có khả năng khai thác ngay. Thực tế tại tòa căn hộ Panoma cho thấy, giá thuê hiện dao động từ 18-42 triệu đồng/tháng tùy diện tích. Đây là con số thực chứng cho hiệu quả của mô hình bất động sản dòng tiền tại lõi trung tâm.

Tiếp nối đà sôi động này, tòa tháp Symphony 5 - “bản giao hưởng” cuối cùng soi bóng sông Hàn của Sun Symphony Residence vừa ra mắt mang đến lời giải cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm sản phẩm có tính thanh khoản và khả năng vận hành sinh lời ngay lập tức.

Vị trí độc tôn sát sông Hàn của Sun Symphony Residence. Ảnh: Ánh Dương

Toạ lạc giao lộ Lê Văn Duyệt và Hồ Hán Thương, dự án sở hữu tầm nhìn "5 trong 1" hiếm có: sông Hàn, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước và trung tâm thành phố. Từ đây, cư dân chỉ mất vài phút để tiếp cận các tiện ích biểu tượng: Cầu Rồng, Trung tâm Hành chính, bãi biển Mân Thái, tổ hợp giải trí Da Nang Downtown và sân bay quốc tế. Việc tập trung vào căn hộ studio (60%) giúp Symphony 5 tối ưu công suất cho thuê, mang lại suất đầu tư hấp dẫn và tính thanh khoản cao cho nhà đầu tư.

Căn hộ Symphony 5 được kỳ vọng trở thành "cỗ máy" sinh lời bền vững. Ảnh minh họa: Sun Property

Điểm cộng đắt giá của Symphony 5 là việc nằm trong tổ hợp Sun Symphony Residence đã hình thành, với các tòa S1, S2, S3 đang lần lượt bàn giao. Nhờ đó, dự án thừa hưởng trọn vẹn quần thể tiện ích khổng lồ bao gồm: Công viên Central Park (5.000m2), Công viên ven sông (4.000m2), mạng lưới đường dạo bộ và bến du thuyền đẳng cấp. Đặc biệt, ngay kế cận tòa tháp là Công viên thể thao rộng tới 10.000m2 do đơn vị quốc tế EGO thiết kế. Khu vực này quy tụ chuỗi sân chơi đa dạng các môn thể thao như pickleball, bóng rổ… cùng cảnh quan rợp bóng mát.

Với gần 20 tiện ích đặc quyền, Symphony 5 đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sống của giới chuyên gia và các gia đình. Điểm nhấn là bể bơi resort dưới chân tháp cùng sân yoga và vườn trên cao view sông Hàn tại tầng 27. Hệ tiện ích đồ sộ kết hợp cùng cộng đồng cư dân đã hình thành giúp Symphony 5 sẵn sàng cho việc khai thác lưu trú ngay thời điểm bàn giao.

Tiện ích nội khu cao cấp tại tháp Symphony 5. Ảnh phối cảnh dự án: Sun Property

Theo đại diện Sun Property, trong bối cảnh quỹ đất ven sông Hàn ngày càng cạn kiệt, Symphony 5 chính là "thời cơ vàng" hiếm hoi. Vượt trên một không gian sống thông thường, dự án là khối tài sản biểu tượng hữu hạn - nơi giao thoa hoàn hảo giữa khả năng khai thác dòng tiền thực tức thì và đà tăng giá bền vững trong dài hạn.

(Nguồn: Sun Property)