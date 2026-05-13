Ngày 13/5, tại hội thảo “Bất động sản Đà Nẵng: Đầu tư giá trị dài hạn và dòng chảy đô thị phía nam”, ông Lê Văn Tuấn - Phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, thành phố đang nghiên cứu dự án cao tốc nội đô kết nối trung tâm TP Đà Nẵng đến sân bay Chu Lai nhằm mở rộng không gian phát triển về phía Nam.

Theo ông Lê Văn Tuấn, Đà Nẵng đang tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng mở rộng dư địa tăng trưởng, tăng liên kết vùng và hình thành các cực phát triển mới. Trong đó, khu vực phía Nam được xác định là động lực kết nối trung tâm Đà Nẵng.

Ông Tuấn cho biết, khu vực này hội tụ nhiều dư địa phát triển mới như cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái cùng hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược.

Đáng chú ý, thành phố đang xúc tiến dự án cao tốc nội đô nối từ nút giao đường Hồ Xuân Hương - cầu Tiên Sơn đến sân bay Chu Lai với tốc độ thiết kế dự kiến 80km/h.

Tuyến đường được kỳ vọng kết nối trung tâm Đà Nẵng với khu vực Nam Hội An, Tam Kỳ và Chu Lai, góp phần mở rộng không gian đô thị và tăng liên kết vùng.

Song song với phát triển hạ tầng giao thông, thành phố cũng định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và nâng cao chất lượng đô thị.

"Trước mắt, thành phố ưu tiên trục cao tốc đường bộ. Bên cạnh đó, quỹ đất bám theo trục này đã được giải tỏa mặt bằng để dành cho đường sắt nội đô", ông Tuấn thông tin.

Trước đó, ngày 6/5, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên TP có nội dung liên quan đến dự án cao tốc nội đô.

Theo báo cáo, dự án đi qua 17 xã, phường. Theo lộ trình, nếu thuận lợi, dự kiến đến tháng 10/2027 sẽ hoàn thành đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công và khởi công dự án, hoàn thành vào năm 2031.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phương án đầu tư, để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, lựa chọn; đồng thời rút ngắn thời gian triển khai để bảo đảm tính động lực của dự án.