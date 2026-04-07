Chiều 7/4, tại buổi họp báo quý I/2026, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Đà Nẵng đã thông tin về kết quả triển khai Kết luận 77 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 170 của Quốc hội nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án trên địa bàn.

Theo ông Sơn, ngay sau khi các kết luận, nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP đã khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, với định hướng rõ ràng nhằm xử lý các tồn tại kéo dài.

Thành phố cũng thành lập 3 tổ công tác chuyên trách, phối hợp liên ngành, tập trung xử lý từng nhóm vấn đề như truy thu nghĩa vụ tài chính, xác định lại giá đất, tháo gỡ vướng mắc về thời hạn sử dụng đất, cũng như giải quyết các dự án pháp lý phức tạp, đặc biệt là khu vực ven biển và bán đảo Sơn Trà.

Khu đô thị Đa Phước đang trong cảnh bỏ hoang.

Kết quả, đến nay Đà Nẵng đã tháo gỡ được 1.981/2.035 dự án, cơ sở nhà đất, đạt 97,35%. Theo cơ quan thuế, số tiền thu vào ngân sách Nhà nước đạt 1.435/2.208 tỷ đồng theo các kết luận thanh tra, tương đương 64,99%.

Theo Sở NN&MT việc đạt tỷ lệ tháo gỡ 97,35% cho thấy nỗ lực rất lớn của các sở, ngành và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND thành phố. Kết quả này góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cụ thể, thành phố đã thông báo điều chỉnh giấy chứng nhận cho 581 trường hợp do trước đây có sai sót trong việc cấp đất thương mại, dịch vụ với thời hạn lâu dài. Sau điều chỉnh, các nhà đầu tư đã hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Đặc biệt, thời gian xử lý thủ tục hiện đã được rút ngắn xuống còn 1–2 ngày.

Ngoài ra, 122 trường hợp nhà đầu tư thứ cấp cũng đã được rà soát để hoàn thiện thủ tục đầu tư, góp phần đưa nhiều dự án vào triển khai thực tế. Công tác kiểm tra tiến độ sử dụng đất cũng được thực hiện với 655/669 trường hợp; qua đó, thành phố xem xét gia hạn tiến độ kèm cam kết cụ thể từ nhà đầu tư.

Trước đó, ngày 2/5/2024, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 77-KL/TW về Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”. Ngày 30/11/2024, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 170/2024/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại các tỉnh, thành phố: TPHCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa.