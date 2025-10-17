Thời gian qua, du lịch Đồng Nai liên tiếp đón nhận tin vui khi nhiều khu, điểm du lịch của tỉnh được tôn vinh trong khu vực và quốc tế. Thành quả này không chỉ đến từ nỗ lực của các đơn vị quản lý và cộng đồng địa phương, mà còn có dấu ấn đậm nét của Hiệp hội Du lịch Đồng Nai trong vai trò cầu nối, quảng bá và định hướng phát triển bền vững cho du lịch địa phương.

Liên tiếp đón nhiều danh hiệu, khẳng định vị thế du lịch

Mới đây, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai được công nhận là Công viên di sản ASEAN, trở thành một trong ba vườn quốc gia của Việt Nam đạt danh hiệu này. Để được công nhận, khu bảo tồn phải đáp ứng đầy đủ 12 tiêu chí khắt khe của ASEAN như: tính toàn vẹn sinh thái, tính đại diện, giá trị tự nhiên, tầm quan trọng về bảo tồn, đảm bảo tính pháp lý và có kế hoạch quản lý bền vững.

Đàn bò tót quý hiếm được bảo tồn tại Vườn quốc gia Cát Tiên

Việc được công nhận không chỉ là niềm tự hào của Đồng Nai, mà còn là cơ hội để tỉnh quảng bá hình ảnh một vùng đất có hệ sinh thái phong phú, đa dạng sinh học bậc nhất khu vực Nam Bộ. Tại đây, hệ thống rừng, hồ Trị An cùng nhiều loài động thực vật quý hiếm được bảo tồn nguyên vẹn, trở thành nguồn tài nguyên vô giá cho phát triển du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường.

Bên cạnh đó, Vườn quốc gia Cát Tiên cũng là niềm tự hào của Đồng Nai và cả vùng Nam Bộ vừa được mạng lưới du lịch Sinh thái châu Á (AEN) vinh danh với 4 giải thưởng danh giá tại AEN International Ecotourism Awards 2025. Đây là một trong những giải thưởng uy tín nhất khu vực nhằm tôn vinh các điểm đến phát triển du lịch sinh thái bền vững, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Khu bảo bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo

Không chỉ có giá trị sinh thái nổi bật, Đồng Nai còn sở hữu nhiều di sản văn hóa quý, trong đó có Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo với di tích lịch sử Sóc Bom Bo được xếp hạng di tích quốc gia. Đây là địa chỉ đỏ gắn liền với truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa độc đáo của người S’tiêng, mở ra tiềm năng kết nối du lịch văn hóa lịch sử giữa Đồng Nai và các tỉnh Đông Nam Bộ.

“Đầu tàu” phát triển du lịch xanh

Theo đánh giá, đằng sau những danh hiệu và bước tiến mới của du lịch Đồng Nai là sự đồng hành hiệu quả của Hiệp hội Du lịch tỉnh. Thời gian qua, Hiệp hội đã chủ động phối hợp với các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành và cơ quan quản lý nhà nước triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá trong và ngoài nước, góp phần đưa hình ảnh du lịch Đồng Nai đến gần hơn với du khách.

Ông Phạm Hương Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng Nai cho biết, với nhiều danh hiệu mà du lịch tỉnh Đồng Nai có được là bước ngoặt quan trọng giúp các đơn vị bước ra “sân chơi” ở khu vực. Từ đó, Hiệp hội đang phối hợp với các đơn vị lữ hành, khu bảo tồn và chính quyền địa phương để xây dựng tuyến du lịch khám phá thiên nhiên Đồng Nai, kết nối các điểm đến xanh trên địa bàn.

Theo ông Sơn, đơn vị muốn du khách khi đến Đồng Nai không chỉ được ngắm rừng, hồ hay thác mà còn cảm nhận được giá trị của sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Mỗi điểm đến sẽ kể một câu chuyện riêng về bảo tồn, về văn hóa bản địa, về khát vọng sống xanh.

Triển lãm ảnh về voi với chủ đề “Chung sống hài hòa - An toàn cho voi - An toàn cho người”

Thời gian tới, Hiệp hội Du lịch Đồng Nai tập trung xúc tiến, quảng bá du lịch; liên kết vùng; phát triển sản phẩm đặc trưng và khuyến khích đầu tư vào du lịch sinh thái, cộng đồng bền vững.

Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, du lịch được xác định là một trong những ngành kinh tế quan trọng, góp phần phục hồi tăng trưởng và thúc đẩy phát triển bền vững. Mục tiêu thu hút khoảng 5,2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 4.000 tỷ đồng vào năm 2025 và 11 triệu lượt khách, doanh thu đạt gần 12.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị Hiệp hội Du lịch Đồng Nai trở thành mái nhà chung của doanh nghiệp du lịch, tăng cường liên kết, hợp tác để hình thành chuỗi giá trị dịch vụ chất lượng cao.

Đồng thời, Hiệp hội cần nâng cao trách nhiệm xã hội, tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước, đồng thời chủ động đề xuất chính sách, xúc tiến quảng bá, thu hút đầu tư để thúc đẩy du lịch Đồng Nai phát triển bền vững.

Huy Hoàng