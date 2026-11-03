Với lợi thế sông nước, vườn cây ăn trái, nhà cổ, làng nghề và văn hóa bản địa, Đồng Tháp đang đa dạng hóa sản phẩm, kết nối tour, tuyến. Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026 sắp tới là điểm nhấn quảng bá vùng đất, con người địa phương.

Khai thác lợi thế du lịch đặc trưng

Đồng Tháp sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch với hệ thống cảnh quan sông nước, vườn cây ăn trái, di tích lịch sử, công trình kiến trúc cổ và các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Đây là nền tảng để địa phương phát triển đa dạng loại hình du lịch, từ tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm nông nghiệp đến du lịch văn hóa, lịch sử và du lịch cộng đồng.

Tại khu vực Mỹ Tho, cù lao Thới Sơn là một trong những điểm đến tiêu biểu, mang đậm nét đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Du khách đến đây có thể trải nghiệm đi đò chèo trên những con rạch nhỏ, tham quan vườn cây ăn trái, thưởng thức đặc sản địa phương, nghe đờn ca tài tử và tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người dân vùng sông nước.

Bên cạnh đó, các điểm du lịch như Nhà cổ Ba Đức, Điểm du lịch Năm On, Điểm Trà mật ong Kỳ Lân và Điểm du lịch Công đoàn Thới Sơn góp phần tạo nên hệ thống sản phẩm đa dạng. Mỗi điểm đến mang một nét riêng, kết hợp giữa cảnh quan miệt vườn, kiến trúc truyền thống, ẩm thực và những trải nghiệm gắn với đời sống bản địa.

Du khách quốc tế tham quan, trải nghiệm các điểm du lịch tại Đồng Tháp

Khu vực Cái Bè có nhiều điều kiện để phát triển du lịch di sản và du lịch cộng đồng. Nổi bật là Làng cổ Đông Hòa Hiệp với những ngôi nhà cổ mang giá trị kiến trúc, lịch sử, văn hóa, gắn liền với không gian sinh hoạt của cư dân Nam Bộ qua nhiều thế hệ. Cùng với đó, Chợ nổi Cái Bè, hệ thống vườn cây ăn trái, các làng nghề truyền thống và ẩm thực địa phương là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất này.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, trong tháng 10/2026, địa phương ước đón 550.000 lượt khách du lịch, tăng 23% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 350 tỷ đồng, tăng 38,3%.

Lũy kế 10 tháng, lượng khách du lịch ước đạt 6,5 triệu lượt, tăng 19,5% so với cùng kỳ, đạt 81,3% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 590.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 3.700 tỷ đồng, tăng 12,1%, tương đương 77,1% kế hoạch năm.

Du lịch tiếp tục đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời tạo động lực để ngành chức năng và doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, nâng chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Làng cổ Đông Hòa Hiệp tạo điểm nhấn du lịch

Nhằm phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026, với chủ đề “Sắc màu di sản”.

Lễ hội diễn ra từ ngày 19-22/11 tại xã Cái Bè, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm du lịch đặc sắc. Đây không chỉ là dịp giới thiệu những giá trị kiến trúc, lịch sử của làng cổ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Đồng Tháp đến du khách trong và ngoài nước.

Nhà cổ Ông Kiệt, một trong những công trình kiến trúc đặc sắc tại Làng cổ Đông Hòa Hiệp, Đồng Tháp.

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là không gian “Dòng chảy di sản”, giới thiệu hành trình hình thành và phát triển của vùng đất Đông Hòa Hiệp - Cái Bè thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu và hiện vật. Qua đó, giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử của Làng cổ Đông Hòa Hiệp, Chợ nổi Cái Bè và văn hóa miệt vườn từ truyền thống đến hiện đại.

Đáng chú ý, không gian Chợ nổi - Ẩm thực “Hương sắc phương Nam” sẽ tái hiện hoạt động chợ nổi Cái Bè với chủ đề “Buổi sáng trên chợ nổi”, kết hợp phiên chợ quê “Trên bến dưới thuyền” và các chương trình biểu diễn nghệ thuật trên sông.

Một sản phẩm đáng chú ý khác là chương trình “Đêm nhà cổ lên đèn”, diễn ra trong suốt thời gian lễ hội. Không gian làng cổ sẽ được trang trí hệ thống đèn truyền thống trên các tuyến đường kết nối những ngôi nhà cổ, kết hợp từ 3-4 thuyền hoa trang trí ánh sáng nghệ thuật trên rạch Bà Hợp.

Du khách có thể tham quan Nhà cổ Ông Kiệt, Nhà cổ Ba Đức, Nhà cổ Mười Võ, trải nghiệm làm bánh dân gian và nghe giới thiệu những câu chuyện về kiến trúc, lịch sử, đời sống của các gia đình qua nhiều thế hệ. Đây là hướng khai thác giá trị di sản trong không gian ban đêm, góp phần mở rộng trải nghiệm cho du khách.

Kết nối di sản với sản phẩm du lịch cộng đồng

Bên cạnh các hoạt động chính, lễ hội còn tổ chức không gian trải nghiệm làng nghề, giới thiệu quy trình sản xuất và trưng bày sản phẩm của những nghề truyền thống như làm cốm, bánh phồng, dệt choàng Long Khánh cùng nhiều nghề đặc trưng khác.

Các hoạt động trưng bày sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và phiên chợ Hàng Việt về nông thôn cũng được tổ chức nhằm giới thiệu đặc sản địa phương, kết nối hoạt động du lịch với tiêu thụ sản phẩm.

Đặc biệt, tỉnh định hướng xây dựng sản phẩm “Quà tặng Đông Hòa Hiệp” gắn với những giá trị nổi bật của làng cổ như kiến trúc nhà cổ, văn hóa sông nước, Chợ nổi Cái Bè, trái cây, ẩm thực, làng nghề và sản phẩm OCOP. Qua đó, từng bước hình thành sản phẩm lưu niệm mang dấu ấn riêng của điểm đến.

Thông qua lễ hội và các hoạt động kết nối, quảng bá, Đồng Tháp hướng đến xây dựng hình ảnh điểm đến giàu bản sắc, nơi du khách không chỉ tham quan cảnh đẹp mà còn được hòa mình vào đời sống văn hóa, cảm nhận sự thân thiện, mến khách của người dân miền Tây.

H.Thanh