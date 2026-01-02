Thời điểm này, quýt hồng ở tỉnh Đồng Tháp đồng loạt “thay áo mới”, tạo nên khung cảnh rực rỡ đặc trưng của vùng đất được mệnh danh là “vương quốc quýt hồng”.

Nhờ thời tiết thuận lợi cùng hiệu ứng từ các lễ hội lớn diễn ra cuối năm, không khí đón khách tại các nhà vườn năm nay trở nên nhộn nhịp hơn so với nhiều năm trước.

Những vườn quýt hồng tại Đồng Tháp chuyển sắc vàng cam rực rỡ, sẵn sàng đón khách tham quan. Ảnh: T.X

Tại vườn quýt hồng Ba Liên, chị Phan Thị Bích Liên - chủ vườn - cho biết toàn bộ 3ha quýt của gia đình được canh tác theo hướng hữu cơ hóa, thuộc đề án bảo tồn nguồn gen quýt hồng của tỉnh Đồng Tháp.

Điểm đặc biệt của vườn là vẫn giữ được những gốc quýt nguyên bản có tuổi đời lên đến 70 năm, do ông nội chị để lại, không lai tạp hay sử dụng gốc ghép.

“Chúng tôi chiết cành từ những cây khỏe mạnh nhất trong vườn để trồng bổ sung, không lấy giống bên ngoài, nhằm giữ đúng vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng của quýt hồng Lai Vung”, chị Liên chia sẻ.

Theo nữ chủ vườn, dù sản xuất theo hướng hữu cơ, gặp nhiều thách thức do ảnh hưởng từ môi trường xung quanh, song việc kiên trì với phương thức này giúp cây phục hồi tốt, cho trái chất lượng cao.

Vườn quýt hồng Lai Vung vào mùa chín rộ, thu hút đông đảo du khách. Ảnh: T.X

Không chỉ bán trái, nhiều nhà vườn tại Đồng Tháp đã mạnh tay đầu tư hàng trăm triệu đồng để phát triển mô hình du lịch trải nghiệm. Trước tết Dương lịch, vườn quýt của chị Liên đón khoảng 100 lượt khách mỗi ngày, cuối tuần tăng lên 400 - 500 khách.

“Riêng ngày 1/1/2026, vườn có khoảng 400 khách tham quan, đặt tiệc. Cao điểm dịp tết Dương lịch có thể đón từ 600 - 700 khách mỗi ngày”, chị Liên cho hay.

Để đảm bảo chất lượng phục vụ, một số nhà vườn ưu tiên đón khách lẻ, khách gia đình hoặc đoàn nhỏ, hạn chế nhận các đoàn lữ hành lớn nhằm tránh quá tải.

Du khách có thể tự tay hái quýt hồng, trải nghiệm không khí miệt vườn. Ảnh: T.X

Hiện giá vé tham quan là 50.000 đồng/người lớn và 30.000 đồng/trẻ em. Du khách được chụp ảnh check-in trong vườn quýt chín rộ, thưởng thức miễn phí các loại trái cây như quýt hồng, quýt đường, cam, táo tại nhà chờ.

Ngoài ra, khách có thể tự tay hái quýt mua mang về theo giá niêm yết. Riêng tại vườn Ba Liên, thực đơn phục vụ du khách lên tới hơn 50 món ăn đặc sản địa phương.

Với hơn 25 năm gắn bó với cây quýt hồng, ông Đoàn Anh Kiệt – chủ vườn quýt Hai Kiệt – cho biết, gia đình ông trồng 600 gốc quýt hồng và 400 gốc quýt đường trên diện tích 6.000m², dự kiến thu hoạch khoảng 10 tấn trái trong dịp Tết 2026. Nhận thấy tiềm năng từ việc kết hợp sản xuất với du lịch, từ hơn 10 năm nay, ông Kiệt đã mở cửa vườn đón khách tham quan.

“Nhờ làm du lịch, năm nào quýt hồng cũng bán hết sạch ngay tại vườn, không đủ hàng đưa ra chợ Tết. Khách tham quan ai cũng mua một ít về làm quà biếu hoặc trưng Tết. Thu nhập mỗi năm khoảng 300 triệu đồng”, ông Kiệt chia sẻ.

Quýt hồng trĩu quả, đặc sản trứ danh của Đồng Tháp vào mùa đẹp nhất trong năm. Ảnh: T.X

Trong khi đó, ông Phạm Phú Cường - chủ một vườn quýt tại ấp Long Hưng 1, xã Hòa Long - cho biết, đây là năm đầu tiên ông mở cửa đón khách sau nhiều năm chỉ trồng quýt phục vụ thị trường Tết. Để chuẩn bị cho hướng đi mới, ông đã đầu tư hơn 550 triệu đồng xây dựng hạ tầng, tiểu cảnh, bến bãi đỗ xe và các tum nghỉ mát phục vụ ăn uống.

“Tôi mong mỗi du khách đến tham quan sẽ là một kênh truyền thông thiết thực, góp phần quảng bá hình ảnh quýt hồng Lai Vung”, ông Cường nói.

Sau gần 3 tuần khai trương, vườn của ông đã đón vài trăm lượt khách. Giá vé người lớn 60.000 đồng, trẻ em 30.000 đồng. Với diện tích 10ha, dự kiến sản lượng quýt thu hoạch khoảng 30 tấn, trong đó một phần được giữ lại phân phối cho thị trường Tết.

Không gian miệt vườn rực rỡ sắc quýt hồng. Ảnh: T.X

Theo các nhà vườn, năm 2025 là năm nhuận nên quýt hồng chín sớm, tạo điều kiện đón khách sớm hơn khoảng 1 tháng so với mọi năm.

Các nhà vườn cũng cho biết thêm, lượng du khách đổ về các vườn quýt hồng năm nay tăng cao, một phần nhờ hiệu ứng lan tỏa từ Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc, góp phần đưa du lịch miệt vườn Đồng Tháp thêm sôi động trong những ngày đầu năm mới.