Đà tăng trưởng của du lịch quốc tế cùng bước tiến hạ tầng, trung tâm hành chính mới đang tạo động lực phát triển cho Nam Nha Trang. The Fest tại Charmora City mở ra cơ hội đón đầu chu kỳ tăng trưởng của thị trường bất động sản khu vực.

Bệ phóng hạ tầng Nam Nha Trang và “điểm rơi” đón sóng chu kỳ mới

Trong quy luật đô thị biển, hạ tầng và quy hoạch hành chính luôn là lực đẩy trực tiếp định hình giá trị bất động sản.

Tại Nha Trang, không gian phát triển đang mở rộng mạnh mẽ về phía Nam với tâm điểm là Khu đô thị - công viên - trung tâm hành chính mới.

Hạ tầng đồng bộ không chỉ kiến tạo một trục đô thị kiểu mẫu, mà còn kích hoạt làn sóng dịch chuyển của bộ máy chính quyền, doanh nghiệp cùng cộng đồng cư dân tinh hoa về khu vực này.

Hạ tầng giao thông đồng bộ là lực đẩy trực tiếp định hình diện mạo và giá trị bất động sản Nha Trang.

Động lực bứt phá càng rõ nét khi du lịch địa phương đón "cú hích" từ Nghị quyết 325 thí điểm miễn thị thực cho khách đoàn Trung Quốc đến Khánh Hòa.

Theo số liệu được công bố, trong 9 tháng năm 2026, Khánh Hòa đón hơn 20,4 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế vượt 7,1 triệu lượt, tăng hơn 69%. Địa phương đặt mục tiêu cả năm đón 23,7 triệu lượt khách, với doanh thu du lịch vượt 80.200 tỷ đồng.

Nghị quyết 325 miễn thị thực khách đoàn Trung Quốc tạo đòn bẩy cho du lịch Khánh Hòa. Ảnh: Minh Tú

Dòng khách này tiếp tục được ‘trợ lực’ nhờ vị thế cửa ngõ cách sân bay Cam Ranh 25 phút, cùng mạng lưới Sun PhuQuoc Airways kết nối Phú Quốc và sắp tới là Hàn Quốc, Đài Loan. Sự cộng hưởng giữa chính sách visa, trung tâm hành chính mới và hạ tầng hàng không là đòn bẩy kích hoạt chu kỳ tăng giá, mở ra “thời điểm vàng” để giới đầu tư đón đầu.

The Fest tại tâm điểm lễ hội và kinh tế đêm

Nếu hạ tầng và quy hoạch tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn, các hoạt động thương mại, giải trí và kinh tế đêm có thể góp phần hình thành nguồn cầu lưu trú thường xuyên hơn. Đây cũng là hướng phát triển được Sun Group theo đuổi tại đại đô thị Charmora City.

Với quy mô 227ha, Charmora City được quy hoạch với các không gian chức năng đa dạng. Trong đó, Festival Island rộng 116ha, nằm giữa sông Quán Trường và sông Tắc, được định hướng trở thành điểm nhấn về lễ hội, giải trí và hoạt động về đêm.

Festival Island thuộc Charmora City là tâm điểm kinh tế đêm giải bài toán giữ chân du khách.

Trái tim hòn đảo là hồ sân khấu nước quy mô 7,3ha, được định hướng tổ chức các chương trình trình diễn đa phương tiện, biểu diễn Jetski, Flyboard và pháo hoa.

Tiếp giáp trực diện mặt nước là tổ hợp ba tòa tháp căn hộ The Fest – tọa độ trung tâm thu trọn nguồn năng lượng sôi động của downtown không ngủ.

Mỗi căn hộ tại đây được ví như “khán đài VIP” riêng tư với tầm nhìn 3 trong 1: sông Quán Trường, phố thị và pháo hoa rực rỡ từ ban công.

Dưới chân các tòa tháp là không gian thương mại, giải trí với chợ đêm VUIFest và đại lộ ẩm thực theo quy hoạch. Bên cạnh đó, tiện ích khoáng nóng nội khu cùng clubhouse Onsen diện tích 3.000m² được giới thiệu là những điểm nhấn phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, thư giãn.

The Fest hướng đến bài toán khai thác căn hộ thương mại dịch vụ

Được kiến tạo bởi đơn vị tư vấn Broadway Malyan, The Fest là lời giải hoàn hảo cho bài toán đầu tư bất động sản thương mại thế hệ mới.

Theo thông tin từ đơn vị phát triển, 100% quỹ căn tại dự án thuộc loại hình căn hộ thương mại dịch vụ. Mô hình này được giới thiệu có thể phục vụ các phương án kinh doanh lưu trú như homestay, Airbnb hoặc phục vụ khách du lịch, chuyên gia quốc tế lưu trú dài ngày trong kỳ nghỉ đông.

100% quỹ căn TMDV giúp The Fest tối ưu mô hình kinh doanh homestay và Airbnb.

Đáng chú ý, căn hộ Studio chiếm tới 60% ở các tòa tháp. Đây là dòng sản phẩm có suất đầu tư vừa phải, dễ vận hành và thanh khoản cao.

Đại diện đơn vị phân phối Four Homes Group, ông Phạm Trung Hiếu, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc nhận định, “Trong chu kỳ phát triển mới, dòng tiền thông minh luôn tìm về những tài sản có khả năng sinh lời thực tế ngay khi nhận bàn giao. Với The Fest, giá trị không chỉ nằm ở từng mét vuông xây dựng mà nằm ở vị trí đón đầu toàn bộ dòng chi tiêu du lịch. Khi bệ phóng hạ tầng của trung tâm hành chính mới và các đường bay của Sun PhuQuoc Airways kích hoạt đồng loạt, quỹ căn hữu hạn sát hồ sân khấu 7,3ha sẽ chứng kiến sự bùng nổ vượt bậc cả về giá trị vốn lẫn hiệu suất khai thác”.

Căn hộ The Fest đón đầu chu kỳ bứt phá với dòng tiền ước tính 18 – 20 triệu đồng/tháng.

Đứng trước bước ngoặt chuyển mình của Nam Nha Trang, sở hữu The Fest hiện tại là chiến lược đi trước đón đầu đầy quyết đoán. Đó không đơn thuần là tích lũy bất động sản bên vịnh ngọc, mà là nắm chắc tài sản vô giá có khả năng sinh dòng tiền bền vững.

(Nguồn: Sun Group)