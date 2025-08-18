Anh Nguyễn Thành Luân (nhiếp ảnh gia - quay phim, đang sống tại TPHCM) từng có chuyến du lịch tự túc 4 ngày tại Havana - thủ đô của Cuba. Đi tới hơn 30 quốc gia khắp thế giới, Cuba là một trong những quốc gia để lại nhiều ấn tượng nhất với anh Luân.

"Tôi tới Cuba với sự háo hức, tò mò về một nơi tưởng chừng bị thời gian bỏ quên. Và thực sự, Havana chính là một trong những thành phố có kiến trúc đẹp nhất tôi từng tới, ít nhất là ở Old Havana. Nơi đây toả ra bầu không khí hoài cổ của thập niên 90, tràn ngập âm nhạc", anh Luân chia sẻ.

Nhà hát Lớn Havana - công trình được xây dựng từ thế kỷ 19 theo kiến trúc châu Âu thời bấy giờ

Anh Luân tới Cuba vào tháng 11/2023. Anh dành trọn 4 ngày để khám phá thủ đô Havana, trải nghiệm văn hóa người dân nơi đây.

"Không biết từ khi nào mà đặt chân tới Cuba đã trở thành một trong những ước mơ của tôi. Tất cả những gì tôi biết về Cuba là hình ảnh của những chiếc xe cổ sặc sỡ như trong thước phim Hollywood và giai điệu Salsa cuồng nhiệt sôi động. Nhưng những hình ảnh ấy sống động và thu hút tôi hơn cả châu Âu hay nước Úc hiện đại", anh Luân chia sẻ.

Ngay khi bước tới Havana, nhiếp ảnh gia người Việt đã bị choáng ngợp bởi kiến trúc đậm chất châu Âu cổ điển. "Thực sự mà nói, trước khi tới đây, đọc thông tin về sự thiếu thốn của Cuba, tôi đã nghĩ tới khung cảnh đường phố xuống cấp. Nhưng rất bất ngờ, thành phố có những khách sạn xa hoa, những nhà hát lộng lẫy như trong phim, những sảnh đường rộng thênh thang choáng ngợp", anh Luân miêu tả.

Những công trình kiến trúc tại Havana khiến du khách Việt bất ngờ

"Tất nhiên, xen kẽ với đó vẫn có những khu nhà ổ chuột xập xệ, nơi người dân chen chúc trong các căn hộ chật chội, điều kiện sống khó khăn", anh nói.

Nhưng, theo cảm nhận của nam du khách Việt, người dân Cuba rất yêu đời, sở hữu đời sống tinh thần giàu có, khác với điều kiện sinh hoạt. Hệ thống giáo dục và bệnh viện hoàn toàn miễn phí. Cuba là quốc gia có hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới.

Những con phố ở Havana

"Havana có lẽ là nơi duy nhất mà tôi bắt gặp người dân cười rạng rỡ nhiều như thế. Cứ chiều về là những giai điệu Salsa đầy mê hoặc rộn vang khắp những góc đường, từ trong quán bar cổ điển tới những góc phố tràn ngập sức sống. Cũng hiếm nơi nào mà tôi bắt gặp người dân ăn mặc sặc sỡ đầy phong cách như thế, cho dù có thiếu thốn nhưng cảm giác họ luôn có đời sống tinh thần giàu có, phong phú", anh Luân chia sẻ cảm nhận.

Người Cuba rất thích khiêu vũ. Quốc gia này nổi tiếng với điệu nhảy Salsa, cũng như các điệu nhảy Rumba, Mambo và Cha-cha-cha, Trova và Danzon

Một trong những hình ảnh ấn tượng tại thủ đô Havana là những chiếc xe hơi cổ kiểu Mỹ rong ruổi trên khắp phố phường.

Xe hơi cổ xuất hiện trên đường phố Cuba kể từ những năm 1950 khi luật pháp quốc gia này cấm nhập khẩu bất cứ loại xe nào. Lệnh cấm được dỡ bỏ vào năm 2013, nhưng những cỗ xe 4 bánh mang phong cách cổ điển vẫn xuất hiện phổ biến ở Havana.

Những chiếc xe hơi cổ kiểu Mỹ rong ruổi trên khắp phố phường

Xì gà Cuba nổi tiếng là loại xì gà ngon nhất thế giới

Theo anh Luân, du lịch Cuba còn nhiều bất tiện, trong đó bất tiện lớn nhất là thiếu thông tin giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm xin visa, nơi lưu trú... "Ở đây cũng có khá nhiều homestay, khách sạn với đa dạng mức giá khác nhau. Dĩ nhiên, điều kiện dịch vụ không sang trọng, hiện đại nhưng ở mức chấp nhận được và phải chăng so với chi phí. Các chi phí ăn uống khá rẻ nhưng không có nhiều lựa chọn", anh Luân nói.

Thời điểm anh Luân tới Havana thì không gặp tình trạng mất điện nhưng homestay anh ở không có mạng, du khách sử dụng sim 3G, sóng rất yếu.

Theo nam du khách Việt, du lịch Cuba rất thoải mái vì người dân thân thiện, nói tiếng Anh tốt

Theo anh Luân ở Havana không có dịch vụ gọi xe công nghệ nên du khách phải đi bộ khá nhiều. "Tôi vốn thích như vậy, vừa vận động vừa thật sự được nhìn ngắm nhịp sống và văn hoá của người dân nơi đây. Do đó đi bộ không phải vấn đề lớn", anh nói.

"Một điều đặc biệt, khi tôi giới thiệu mình tới từ Việt Nam, người Cuba đều cười rạng rỡ chào đón", nam du khách nói thêm.

"Havana là điểm đến mà nhiều nhiếp ảnh gia mơ ước", anh Thành Luân chia sẻ