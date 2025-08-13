Anh Mihai từng đặt chân đến cả 34/34 tỉnh, thành của Việt Nam (50/64 tỉnh, thành trước khi sáp nhập). Anh đã vượt đèo Hải Vân tới 20 lần, gần như “thuộc lòng” cung đường ven biển từ Quy Nhơn đến Phan Thiết, chinh phục 3 trong 4 “tứ đại đỉnh đèo” và khám phá hàng loạt hòn đảo nổi tiếng như Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quý, Lý Sơn,…

“Tôi đã đi hơn 25.000km, trên khắp đất nước Việt Nam bằng xe máy (không tính quãng đường di chuyển trong thành phố),” anh Mihai chia sẻ với PV VietNamNet.

"Thành tích đi du lịch" của Mihai được nhiều người ngưỡng mộ

Chàng trai Tây nói tiếng Việt như người bản xứ

Mihai kể, thuở nhỏ anh thường được nghe những câu chuyện thú vị về Việt Nam từ người bác — một nhà ngoại giao, dịch giả, từng là Đại sứ Romania tại Việt Nam. Cậu bé Mihai khi ấy say mê những cuốn sách, bộ phim về lịch sử của đất nước Đông Nam Á nhỏ bé nhưng kiên cường này.

“Tôi quyết tâm xin học bổng để sang Việt Nam du học. Năm 2008, tôi tới Hà Nội. Sau một năm học tiếng Việt, tôi theo học ngành thiết kế đồ họa tại Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Tôi đã sống ở Hà Nội suốt 14 năm, trước khi chuyển vào TPHCM. Yêu thích nghề giáo viên nên tôi cũng học thêm về sư phạm rồi gắn bó với công việc dạy tiếng Anh cho học sinh Việt Nam,” anh kể.

Anh Mihai đã có 17 năm gắn bó với Việt Nam

Chuyến phượt đầu tiên của Mihai ở Việt Nam là khi anh đang học năm thứ hai. Đó là chuyến thực tập tại Mai Châu (Phú Thọ) vào dịp gần Tết Nguyên đán. Trong khi các sinh viên khác đi xe khách, anh “liều lĩnh” chọn xe máy để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của cung đường.

“Đó là lần đầu tôi vượt đèo Thung Khe giữa màn sương dày đặc, trời rét buốt cắt da cắt thịt. Trước khi khởi hành, tôi chỉ xem bản đồ và hỏi vài người bạn để hình dung tuyến đường. Đi tới đâu, tôi lại hỏi người dân địa phương.

Có lúc, sương mù che kín, một chiếc xe tải bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt. Tôi kịp phanh lại, an toàn nhưng vẫn thót tim. Đó là bài học phượt đầu tiên của tôi. Cảnh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ mà nên thơ đã khiến tôi quay lại nhiều lần,” anh nhớ lại.

Ngoài phong cảnh, Mihai còn say mê lịch sử Việt Nam. Anh dành nhiều thời gian đến các di tích, trong đó ấn tượng nhất là Điện Biên, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua Quảng Trị và cầu gãy sông Bé.

Anh Mihai rất yêu thích cung đường Hồ Chí Minh nhánh Tây chạy qua Quảng Trị

17 năm sống ở Việt Nam giúp anh viết và nói tiếng Việt thành thạo. Điều này vừa là lợi thế khi du lịch, vừa mang lại những kỷ niệm hài hước.

Lái xe máy đi du lịch nên anh Mihai thường đội mũ bảo hiểm, đeo kính, bịt khẩu trang rất kín. Khi nghỉ chân uống nước, anh thường chào hỏi chủ quán, gọi đồ trước rồi mới bắt đầu tháo tư trang.

"Các anh chị chủ quán đi vào quầy làm cà phê rồi bê ra bàn. Lúc thấy tôi cởi bỏ khẩu trang, họ ngỡ ngàng, có người còn giật mình, suýt làm rơi ly nước rồi thốt lên: 'Anh là người nước ngoài hả, sao nói tiếng Việt thạo vậy?'. Sau đó, cả tôi và chủ quán đều phá lên cười", anh Mihai kể.

Anh không nhớ nổi bao nhiêu lần bị hỏi: “Anh có phải con lai không?”; “Anh sinh ra ở Việt Nam à?”. Nhiều người còn xin chụp ảnh, thậm chí gọi video cho bạn bè khoe “gặp anh Tây da trắng, mũi cao, nói tiếng Việt như người Việt”.

Anh Mihai khiến nhiều người ngạc nhiên vì khả năng nói tiếng Việt thành thạo

Đi du lịch để "nạp năng lượng"

Năm 2018 và 2021, Mihai thực hiện 2 chuyến xuyên Việt cùng bạn bè.

"Đến 2022, tôi quyết định đi xuyên Việt một mình để có những trải nghiệm khác biệt. Hành trình từ Hà Nội vào TP.HCM thường kéo dài khoảng 2 tuần nếu đi chậm rãi. Sau đó, tôi gửi xe máy bằng tàu hỏa rồi bay về", anh Mihai nói.

Từ năm 2018 đến nay, mỗi năm anh đều thực hiện một chuyến đi dài khoảng 2 tuần, từ 1.500-2.000km, thường là vào dịp Tết hoặc mùa hè, một vài chuyến ngắn hơn để "nạp năng lượng".

Càng đi, anh càng tự tin bởi “người Việt rất thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ”.

Anh Mihai trong một chuyến ghé thăm ngôi nhà xưa – nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại Quảng Bình (nay thuộc Quảng Trị).

Tháng 6 vừa rồi, trên đường Hồ Chí Minh ra Nghệ An, xe anh hết xăng do đồng hồ bị hỏng. Anh được một người địa phương tên Bắc chia cho 1 lít xăng và kiên quyết không lấy tiền.

"Anh ấy chia xăng cho tôi nhưng kiên quyết không lấy tiền, nói muốn tặng tôi. Anh ấy từ chối tới 3 lần liền. Tôi phải rất kiên quyết, muốn anh ấy nhận tiền để thay ly cà phê cảm ơn. Con người Việt Nam là vậy, giúp đỡ người khác mà không muốn nhận lại gì. Tôi đã gặp việc đó nhiều lần", anh Mihai kể.

Anh Bắc - người đàn ông tốt bụng anh Mihai gặp trên đường

Với Mihai, ở homestay tại các thôn bản Việt Nam luôn như "về nhà". Anh được tiếp đón nồng hậu, trò chuyện gần gũi và thưởng thức bữa cơm ngon. Người anh nhớ nhất là ông Hồ Khanh — người phát hiện hang Sơn Đoòng.

Năm 2021, chuyến phượt xuyên Việt của anh diễn ra giữa lúc dịch Covid-19 bùng phát, nhiều nơi ngại đón khách, nhất là khách nước ngoài. Tình cờ, anh và bạn tìm thấy một homestay mang tên Ho Khanh gần Phong Nha.

"Ban đầu, ông nói rất tiếc vì đang nghỉ Tết, không đón khách. Nhưng khi nghe chúng tôi không tìm được chỗ ở hay chỗ ăn, ông đổi ý", anh Mihai kể. "Tối đó, tôi rất bất ngờ khi được biết, ông chính là người phát hiện hang Sơn Đoòng. Rất tò mò nên tôi tìm đọc thông tin về ông. Tôi thấy vinh dự khi gặp người đàn ông này dù bên ngoài ông giản dị, khiêm tốn và dễ mến", anh kể.

Mihai vừa trở lại căn homestay bình yên bên bờ sông Son của ông Khanh hồi tháng 6 để có thể trò chuyện nhiều hơn với ông Khanh.

"Tôi thật sự hạnh phúc khi đến và gắn bó với Việt Nam, một đất nước tuyệt đẹp, an toàn và thân thiện", anh Mihai tâm sự.

Sắp tới, anh Mihai sẽ quay lại các tỉnh miền núi phía Bắc

Ảnh: Youtube Mihaitravelvlog