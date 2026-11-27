Ngành y tế TPHCM đang tạo nên điểm nhấn khác biệt khi đưa Đờn ca tài tử vào làm một liệu pháp trị liệu tinh thần cho du khách. Đây là sự kết hợp giữa y học cổ truyền và di sản văn hóa Nam Bộ.

Tại Hội nghị khoa học quốc tế năm 2026 về du lịch y học cổ truyền do Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM tổ chức ngày 27/11, bài tham luận của ThS.BS. Võ Thanh Phong (Giảng viên Khoa Y học cổ truyền - Đại học Y Dược TP.HCM) đã cho mọi người trải nghiệm một loại hình vô cùng mới mẻ. Đó là mô hình đưa nghệ thuật Đờn ca tài tử vào âm nhạc trị liệu để phục vụ chăm sóc sức khỏe và "chữa lành" cho du khách.

Thay vì chỉ ngồi nghe nhạc thư giãn thông thường, mô hình này biến người tham gia thành chủ thể trực tiếp vận động và điều hòa hơi thở theo nhịp điệu. Dưới góc độ khoa học, tiếng gõ song lang, câu đàn hay lời ca của nghệ nhân đóng vai trò như những tín hiệu dẫn dắt não bộ, giúp người tập dễ dàng định hình lúc nào cần bắt đầu, chuyển hướng hay thu động tác về. Ví dụ, một đoạn nhạc 12 ô nhịp của bài "Lý cây xanh" được chia đều thành 3 phần, khớp chuẩn xác với ba lượt bước đi và về của cơ thể.

Mô hình Đờn ca tài tử trị liệu tạo nên điểm nhấn cho du lịch y tế TPHCM (ảnh: T.K.)

Trong dàn nhạc trị liệu, mỗi nhạc cụ đảm nhận một nhiệm vụ riêng để nâng đỡ người tập. Song lang giữ nhịp chuẩn xác, đàn tranh phát tín hiệu mở đầu, đàn kìm tạo sự đối đáp hứng khởi, còn sáo trúc và đàn bầu nối câu mượt mà để xoa dịu cảm xúc.

Một buổi tập tiêu chuẩn kéo dài từ 12 đến 24 phút, được chia thành ba chặng rõ rệt. Người tập khởi động nhẹ nhàng ở tư thế ngồi trên nền điệu "Lý Ba Tri", sau đó đứng dậy vận động tay chân vừa sức theo nhịp "Lưu thủy hành vân" hoặc "Phi vân điệp khúc". Cuối buổi, giai điệu "Lý Cái Mơn" êm dịu sẽ đưa người tập về trạng thái đứng vững, hít thở sâu bốn thì (hít vào, giữ hơi, thở ra, nghỉ) trong chu kỳ 8 giây để giải tỏa căng thẳng.

Hiện nay, không gian âm nhạc trị liệu và di sản này đã được Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM quy hoạch bài bản tại lầu 2 của Trung tâm Du lịch Y học cổ truyền. Sự kết hợp giữa y tế, nghệ nhân và du khách không chỉ giúp phục hồi thể chất hiệu quả mà còn tạo nên dấu ấn văn hóa Nam Bộ độc đáo cho ngành du lịch y tế thành phố.



