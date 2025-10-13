Ở kỷ nguyên mà màn hình điện thoại rực sáng 18 giờ mỗi ngày, “healing” (chữa lành - PV) không còn là khái niệm mà đã trở thành nhu cầu sinh tồn của tâm trí. Vì thế, cuộc hội ngộ Secret Garden trong dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Vietnam ngày 18/10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội không chỉ là một buổi biểu diễn, còn giống như một nghi thức chăm sóc tinh thần chung của nhiều thế hệ.

Hai thành viên Secret Garden.

Âm nhạc “chữa lành”

Cách đây vài năm, “healing” còn là hashtag đặt dưới ảnh mây trời. Tới sau đại dịch Covid-19, nó được nhắc tới nhiều hơn bao giờ hết khi “chữa lành” là thứ ai cũng cần sau khi trải qua một thời kỳ khủng hoảng. Giờ đây, nó đã trở thành một từ khóa sinh hoạt khi người trẻ bắt đầu sắp xếp ngày của mình theo nhịp wellness - ngủ đủ giờ, ăn uống lành mạnh, tập thể dục nhẹ, thiền 10 phút trước khi vào ca làm và một đoạn nhạc cụ êm trước khi đi ngủ.

Nhạc “healing” bước vào như một nhân vật thứ hai của đời sống - không tranh vai nhưng có mặt đúng lúc. Và Secret Garden là một trong số ít dự án khí nhạc gần 3 thập kỷ mà vẫn khớp nhịp thời đại, với thứ âm nhạc đủ đẹp để ta nhắm mắt, đủ rõ cấu trúc để tâm trí có chỗ bám, đủ tiết chế để đừng lấn át suy nghĩ. Khi lối sống cân bằng trở thành lựa chọn có ý thức, âm nhạc của họ giống một giao diện tối giản: ít nút, ít màu, ít nhiễu.

Tính “healing” trong âm nhạc của Secret Garden không ru ngủ, mà dựng lại trật tự bên trong tâm trí thành một khung vững để cảm xúc đi qua mà không bị cuốn trôi. Bởi thế, họ tạo nên thứ âm nhạc đi cùng được cả nỗi buồn. Song from a Secret Garden hay Adagio thường vang lên những chiều mưa khi con người muốn nhận diện cảm xúc thay vì né tránh.

Trong đời sống wellness của giới trẻ, âm nhạc ấy khớp với ba khoảnh khắc thiết yếu: nền tập trung cho các block làm việc sâu (giai điệu đủ rõ để không trượt, đủ tiết chế để không kéo khỏi bàn phím), “giữa hiệp” 3-5 phút để hạ nhịp thần kinh và vệ sinh giấc ngủ bằng một track êm ái để cơ thể định nghĩa đêm nay là an toàn. Những mảnh ghép ấy tạo thành một ngày hoàn hảo: đầu buổi sáng với Nocturne để chỉnh nhịp tim, buổi trưa với Passacaglia đánh thức ý chí và buổi tối với Prayer để cất lại những điều chưa kịp xong.

Khi được lặp lại theo một chuỗi chu kỳ đều đặn, âm nhạc không còn là thứ “bật lên cho có” mà trở thành thói quen chăm sóc tinh thần. Chốn đô thị có thể vẫn ồn ào, công việc vẫn căng thẳng nhưng mỗi người có thể tự dựng một “căn phòng tĩnh” cho riêng mình dù là ở trên xe buýt, trong thang máy hay ở quán cà phê chỉ bằng một bản nhạc violin-piano kéo dài vài phút.

Cuộc hội ngộ giữa ký ức và hiện tại

Tính “healing” của Secret Garden mạnh lên khi đặt trong trục thời gian. Với một thế hệ từng đi qua thời kỳ băng đĩa, quán cà phê đèn vàng và radio đêm khuya, Secret Garden có thể coi là tài sản ký ức với những giai điệu như sợi khói dẫn con người về những mùa mưa đã cũ, về những buổi chiều học bài chậm rãi.

Với lớp khán giả lớn lên cùng nhạc số, Secret Garden lại là “hạ tầng” tạo sự chú ý - nhạc nền để dễ tập trung làm việc, để thiền nhập môn, để cơ thể học lại nhịp chậm. Hai quỹ đạo hoài niệm và hiện tại gặp nhau nhờ một ngôn ngữ chung: kể chuyện không lời, ít chữ nhiều hình, giai điệu ca tính có thể nhận diện ngay cả khi chuyển soạn cho độc tấu piano, tứ tấu dây hay hợp xướng.

Khi Good Morning Vietnam mời Secret Garden, cuộc gặp gỡ ấy trở thành một cuộc hội ngộ đúng nghĩa. Một đêm diễn hứa hẹn tạo nên “căn phòng tĩnh khổng lồ” khi hàng nghìn người tìm thấy thế giới riêng của mình trong từng nốt nhạc, từng khoảng lặng và để mình cuốn theo một nhịp điệu chung. Khi điều đó xảy ra, những con người mải miết đi tìm giá trị của bản thân giữa chốn đô thị phồn hoa sẽ tự chữa lành một phần.

Thế hệ từng gửi những tấm bưu thiếp mở ra có tiếng nhạc Serenade to Spring và thế hệ gõ bàn phím dưới nền Nocturne nhận ra họ đang sống chung một nhịp. Sợi dây liên thế hệ hình thành không bằng khẩu hiệu mà bằng thân nhiệt khán phòng: một nốt kéo dài, một thoáng thở ra, một dư vang giữ lại trên lồng ngực.

Healing vì thế không chỉ diễn ra bên trong từng người, mà diễn ra giữa người với người: sự dịu dàng được chia sẻ, nỗi căng thẳng được “đồng xử lý”. Chính ở nơi đó, âm nhạc vượt qua vai trò giải trí để trở thành một điểm tựa tinh thần.

Ý nghĩa nhân văn của Good Morning Vietnam

“Âm nhạc vì cộng đồng” không chỉ là lời giới thiệu mà còn là giá trị khiến “healing” đi xa hơn một đêm “đã tai”. Good Morning Vietnam đặt ra một tiêu chuẩn tổ chức xem âm nhạc là đạo đức nghề - khán phòng phải biết im lặng, ánh sáng phải biết dừng lại và âm lượng phải biết nhường đúng thời điểm.

Sự tử tế ấy hướng về sức khỏe tinh thần của khán giả. Nhưng tính nhân văn của dự án còn rõ hơn ở cách phân bổ lợi ích và mở cánh cửa giáo dục thẩm mỹ: một phần nguồn lực chảy về các hoạt động thiện nguyện, truyền thông không dừng ở “điểm tin sự kiện” mà được thiết kế như một chiến dịch phổ cập văn hóa nghe cho người trẻ. Khi một đêm nhạc khuyến khích lắng nghe nhau trong im lặng, khuyến khích đặt câu hỏi “Hôm nay mình biết ơn điều gì?”, đó có thể coi là “wellness” ở cấp độ cộng đồng.

Cuộc hội ngộ Secret Garden trong Good Morning Vietnam sẽ nhắc nhớ người nghe rằng dịu dàng là một quyết định và quyết định ấy có thể được đưa ra mỗi ngày - trong cách thở, cách nghe, cách đối đãi với sự tĩnh lặng. Khi giai điệu làm thân cây, khoảng lặng làm đất, hòa âm là ánh sáng, nhịp thở là mưa, khu vườn bí mật không còn nằm ngoài kia mà nằm ngay trong lồng ngực.

Một khu vườn như thế, mỗi người tưới một chút là sẽ đủ xanh để che nắng. Và giữa cuộc sống hiện đại luôn rì rầm cảnh báo quá tải, việc cùng nhau bảo vệ khu vườn ấy chính là ý nghĩa sâu sắc nhất của “âm nhạc vì cộng đồng” để người đi trước an tâm gửi lại ký ức, để người hôm nay có chỗ đặt hiện tại và để ngày mai, khi ánh sáng đầu tiên chạm vào từng tán lá, vẫn có một giai điệu mở đường cho sự bình an.

Secret Garden sẽ đến Việt Nam vào ngày 16/10.

Secret Garden Live in Vietnam sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 18/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây là sự kiện nằm trong dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng Good Morning Vietnam diễn ra thường niên do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng.