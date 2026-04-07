Tích hợp bệnh viện - khách sạn - nghỉ dưỡng

Bộ Y tế đang lấy ý kiến cho đề án phát triển du lịch y tế, với mục tiêu xây dựng các tổ hợp khám chữa bệnh kết hợp nghỉ dưỡng chất lượng cao. Đây được xem là hướng đi chiến lược nhằm giữ chân khoảng 40.000 người Việt ra nước ngoài điều trị mỗi năm, đồng thời thu hút thêm dòng khách quốc tế giàu tiềm năng.

Theo Bộ Y tế, quy mô thị trường du lịch y tế Việt Nam ước đạt khoảng 700 triệu USD vào năm 2024 và có thể tăng lên gần 4 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 18%/năm.

Một trong những định hướng trọng tâm là thí điểm mô hình du lịch y tế tích hợp giữa bệnh viện - khách sạn - nghỉ dưỡng tại các địa phương có lợi thế như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Khánh Hòa.

Bệnh nhân từ Mỹ sang Việt Nam chữa bệnh tại TPHCM. Ảnh: Trần Nhung.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đánh giá du lịch y tế không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần nâng cao vị thế quốc gia. Thực tế cho thấy nhiều nước trong khu vực đã “hái ra tiền” từ mô hình này. Thái Lan thu hút hàng trăm triệu USD mỗi năm nhờ các dịch vụ phẫu thuật tim và thẩm mỹ với chi phí cạnh tranh, trong khi Hàn Quốc và Nhật Bản đạt doanh thu hàng tỷ USD từ điều trị chuyên sâu kết hợp quảng bá văn hóa. Trước đại dịch Covid-19, Việt Nam cũng ghi nhận khoảng 300.000 lượt khách quốc tế đến khám chữa bệnh mỗi năm.

Trong bối cảnh khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm tới 40% thị phần du lịch y tế toàn cầu, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn nhưng cũng chịu áp lực cạnh tranh từ những “đối thủ” mạnh như Singapore hay Thái Lan.

Ở trong nước, nhiều địa phương đã bắt đầu tăng tốc về năng lực y tế. Tại Hà Nội, ngành y tế đang tập trung đầu tư hạ tầng, trang thiết bị, đào tạo nhân lực và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán sớm. Hàng loạt dự án lớn như Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn hay Bệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn 2 đang được triển khai, hướng tới hình thành các tổ hợp chăm sóc - phục hồi - trị liệu hiện đại.

Ngành y tế THCM đã tổ chức nhiều chuyến đi khảo sát đến các đơn vị y tế và cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp để đánh giá tiềm năng, từ đó hình thành các gói sản phẩm du lịch y tế trọn gói, chuẩn bị giới thiệu rộng rãi trong giai đoạn cuối năm 2025 và năm 2026.

Giáo sư Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam cho biết, ngành y tế đang từng bước tham gia sâu vào chuỗi du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe, không chỉ quảng bá mà còn trực tiếp cung cấp dịch vụ cho du khách. Điểm mạnh nổi bật của y tế Việt Nam là chi phí hợp lý và tính nhân văn, giúp người bệnh dễ dàng tiếp cận dịch vụ mà không bị áp lực tài chính quá lớn.

Quan trọng hơn, chất lượng chuyên môn của y tế Việt Nam đã có bước tiến dài. Sau hơn 30 năm phát triển, ngành y tế đã nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, từng bước tiệm cận trình độ khu vực. Người dân hiện nay không còn phải ra nước ngoài điều trị với chi phí đắt đỏ mà có thể sử dụng dịch vụ trong nước với hiệu quả tương đương.

Chuyên môn vững, chi phí cạnh tranh, văn hóa độc đáo

Thạc sĩ Võ Thanh Phong - Trường Đại học Y Dược TPHCM cho rằng, y học cổ truyền là lợi thế đặc biệt của Việt Nam với các phương pháp ít xâm lấn, an toàn và mang tính cá thể hóa cao. Không chỉ dừng ở điều trị, y học cổ truyền còn mở ra mô hình “chữa lành” kết hợp trị liệu và nghỉ dưỡng vốn đang phát triển nhanh trên toàn cầu.

Nhiều cơ sở y tế chuẩn bị tốt hạ tầng thu hút bệnh nhân nước ngoài. Ảnh: BVBM.

Kinh nghiệm từ các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Thái Lan cho thấy, thành công của du lịch y tế không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn gắn liền với việc “xuất khẩu văn hóa”. Việt Nam sở hữu lợi thế lớn với kho tàng tri thức bản địa phong phú, từ dược liệu đến di sản của các danh y như Tuệ Tĩnh hay Hải Thượng Lãn Ông.

Theo các chuyên gia, trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, Việt Nam có trình độ chuyên môn tốt nhưng lại thiếu các dịch vụ nghỉ dưỡng, phục hồi sau điều trị, khiến thời gian lưu trú của khách quốc tế bị rút ngắn. Đây chính là khoảng trống cần được lấp đầy nếu muốn gia tăng giá trị chi tiêu của du khách.

Với nền tảng chuyên môn ngày càng vững, chi phí cạnh tranh và tiềm năng văn hóa độc đáo, du lịch y tế được kỳ vọng sẽ trở thành “mỏ vàng” mới của Việt Nam.

Nhiều bệnh viện Việt Nam trở thành ‘giảng đường lâm sàng’ cho bác sĩ nước ngoài Các bệnh viện tuyến cuối và những trung tâm chuyên sâu của Việt Nam đang trở thành “giảng đường lâm sàng” hấp dẫn với nhiều bác sĩ và sinh viên y khoa quốc tế.