Dữ liệu dân cư đang tạo nên một bước ngoặt lớn trong tiến trình cải cách hành chính và xây dựng chính phủ số tại Việt Nam. Khi thông tin được chuẩn hóa, liên thông và khai thác hiệu quả, mọi giao dịch giữa người dân - cơ quan nhà nước trở nên nhanh gọn, minh bạch và tiết kiệm hơn. Không chỉ giúp người dân bớt gánh nặng giấy tờ, dữ liệu dân cư còn giúp cán bộ làm việc khoa học hơn, giảm áp lực và nâng cao chất lượng phục vụ.

Kiểm chứng từ thực tế tại nhiều địa phương cho thấy việc triển khai dữ liệu dân cư đem lại sự hài lòng rõ rệt và thúc đẩy niềm tin của người dân vào bộ máy hành chính. Với sự đồng lòng từ Trung ương đến cơ sở, cùng nỗ lực phổ cập kỹ năng số cho cộng đồng, dữ liệu dân cư sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc để Việt Nam tiến tới quản trị hiện đại, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)