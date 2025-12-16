Nghị định có các nội dung cốt lõi như danh mục dữ liệu bắt buộc, phương thức kết nối, khung kiến trúc và quản trị dữ liệu quốc gia. Đây là một mốc quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

Nghị định đồng thời liệt kê 7 cơ sở dữ liệu quốc gia trọng yếu, gồm: dân cư, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm, hộ tịch điện tử, cán bộ, công chức, viên chức đã cơ bản hoàn thành và được đưa vào khai thác. Các hệ thống này bước đầu kết nối, chia sẻ dữ liệu trên phạm vi toàn quốc, mang lại những giá trị có thể đo lường rõ ràng. Một số cơ sở dữ liệu quốc gia đã được liên thông, chia sẻ thông tin, góp phần quan trọng trong cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân. Kho dữ liệu này không chỉ phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, mà còn hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp, dựa trên nguồn số liệu bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số Quốc gia)