Chia sẻ tại Hội thảo “Đa dạng vốn cho phát triển bền vững” do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức mới đây, bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN), cho biết Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo NHNN và Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vay vốn thực hiện các dự án xanh.

Theo bà Tùng, NHNN và Bộ Tài chính đang tích cực hoàn thiện dự thảo nghị định quy định việc hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn ESG.

“Dự thảo đã được Bộ Tư pháp thẩm định, trong tuần này sẽ trình Chính phủ, dự kiến sẽ có hiệu lực đầu năm tới", bà Tùng cho biết.

Sắp có nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho dự án xanh. Ảnh: Bảo Kiên

Theo bà Phạm Thị Thanh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính), tính đến tháng 10/2025, quy mô dư nợ trái phiếu doanh nghiệp xanh đã đạt xấp xỉ 1 tỷ USD.

Tuy nhiên, bà Tâm cho rằng điểm yếu của thị trường trái phiếu hiện nay là cơ sở nhà đầu tư còn mỏng, thiếu vắng những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, có nguồn vốn dài hạn. Đây cũng là bài toán đặt ra để thúc đẩy thị trường trái phiếu noi chung cũng như trái phiếu xanh.

Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu chính phủ cũng tương đối thấp so với các nước trong khu vực, do đó chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài.

Theo bà Phạm Thị Thanh Tùng, trong 5 năm qua, dư nợ tín dụng xanh tăng bình quân 21%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của toàn nền kinh tế. Nếu năm 2017 mới chỉ có 15 tổ chức tín dụng ghi nhận có dư nợ tín dụng xanh thì hiện con số này đã tăng lên 58 tổ chức tín dụng.

Theo bà Tùng, để tín dụng xanh tăng tốc, ngoài việc ban hành nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2%/năm, cần có sự phối hợp đồng bộ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc ban hành quy định xác định thế nào là dự án xanh, dự án tuần hoàn, dự án đáp ứng tiêu chuẩn ESG.

Ngày 4/7/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 21/2025/QĐ-TTg quy định bộ tiêu chí môi trường và danh mục phân loại xanh. Với bộ tiêu chí rõ ràng này, ngân hàng có thể dễ dàng nhận diện, thẩm định và cấp tín dụng xanh chính xác, tránh rủi ro "tẩy xanh" (greenwashing), đồng thời giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các ưu đãi của Nhà nước.

Quyết định 21 cũng quy định, cơ quan xác nhận dự án xanh (thuộc danh mục phân loại xanh) có thể là Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (trong quá trình thẩm định ĐTM/cấp giấy phép môi trường) hoặc Tổ chức xác nhận độc lập đạt chuẩn quốc tế (ISO/IEC 17029:2020).

Theo bà Tâm, trái phiếu xanh dù phát triển muộn hơn nhưng đã ghi nhận sự tăng trưởng rõ nét so với giai đoạn trước. Trước đây, doanh nghiệp muốn phát hành trái phiếu xanh phải công bố phát hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Sau khi có Quyết định 21, doanh nghiệp đã có thể phát hành và công bố theo tiêu chuẩn Việt Nam.