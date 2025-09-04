Theo New York Post, chiếc du thuyền mang tên Dolce Vento, dài 26m, được hạ thủy lần đầu hôm 2/9, sau khi bàn giao cho chủ sở hữu tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Du thuyền xuất xưởng sau 5 tháng đóng mới. Ảnh chụp màn hình

Những hình ảnh do nhân chứng ghi lại cho thấy, du thuyền rời bến ở vùng biển Zonguldak, quận Ereğli, miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ 15 phút sau, thuyền bất ngờ chao đảo, lật nghiêng rồi từ từ chìm xuống biển.

Hành khách và thủy thủ đoàn, trong đó có cả chủ du thuyền, buộc phải nhảy xuống biển, bám víu vào phần nổi còn lại trước khi bơi vào bờ an toàn. Lực lượng bảo vệ bờ biển và cảng vụ lập tức ứng cứu, thiết lập vành đai an ninh quanh hiện trường.

Ảnh chụp màn hình

Quản lý xưởng đóng tàu Med Yilmaz cho biết nguyên nhân sự cố đang được điều tra, và các cuộc kiểm tra kỹ thuật sẽ được tiến hành để xác định chính xác nguyên nhân.

Theo Daily Mail, các chuyên gia nhận định vấn đề về độ ổn định, chẳng hạn lỗi trong tính toán chiều cao trung tâm, có thể là một trong những yếu tố quan trọng khiến tàu bị lật hoặc chìm.