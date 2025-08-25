Rạng sáng 18/8, một vụ xô xát đã xảy ra giữa các hành khách còn lưu lại tại khu vực buffet trong nhà ăn của du thuyền Carnival Sunshine.

Ảnh: NYPost

Đoạn video do hành khách Mike Terra ghi lại cho thấy cảnh tượng không khác gì một cuộc "hỗn chiến". Khoảng 20 người, đa phần là thanh niên dưới 30 tuổi, lao vào nhau, đấm đá, kéo lê đối phương ngay giữa lối đi.

Dưới sàn, đồ ăn, giày dép và vật dụng cá nhân vương vãi khắp nơi. Một nữ hành khách thậm chí phải hét lên đầy hoảng loạn tìm kiếm sự giúp đỡ của lực lượng an ninh.

Ngay sau đó, có ít nhất 3 nhân viên an ninh đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, chỉ 1 người trong số này cố gắng can thiệp, 2 người còn lại tỏ ra bất lực trước sự hung hãn của đám đông.

Nhân chứng Terra cho biết: “Chứng kiến cảnh đánh lộn thế này thật không thể tin nổi. Ngoài lý do giành nhau món gà rán ở quầy buffet, tôi nghĩ có thể họ còn những mâu thuẫn tích tụ từ trước”.

Du thuyền khởi hành từ Miami vào ngày 14/8, dừng chân tại 2 điểm ở Bahamas rồi quay về nơi xuất phát.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 18/8 – ngày cuối cùng của hành trình, khiến nhiều hành khách hoảng hốt. Khi tàu cập cảng, cảnh sát hạt Miami-Dade đã đến để điều tra. Tuy vậy, không ai bị bắt giữ do không có nạn nhân hay hành khách nào chính thức nộp đơn khiếu nại.

Đây không phải lần đầu tiên Carnival Cruise đối mặt với những sự cố bạo lực của hành khách. Hồi tháng 4 vừa qua, một vụ ẩu đả khác đã nổ ra khi hành khách rời du thuyền, dẫn đến việc 24 người bị cấm vĩnh viễn không được xuất hiện trên Carnival nữa.

Thậm chí, vào năm ngoái, một trận cãi vã kịch liệt cũng nổ ra trên du thuyền hạng sang này chỉ vì một lát pizza trong khu vực ăn uống.