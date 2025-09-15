LỜI TÒA SOẠN Mỗi năm, người Việt chi khoảng 2 tỷ USD để ra nước ngoài điều trị ung thư. Nhiều người tìm đến những bệnh viện danh tiếng với các phương pháp tiên tiến, hy vọng giành lại sự sống. Có người đã chiến thắng bệnh tật, nhưng cũng không ít trường hợp rơi vào cảnh tốn tiền mà bệnh tình trầm trọng hơn, phải về nước tiếp tục chữa trị. Báo VietNamNet đăng tải tuyến bài "Những lý do bất ngờ khi ra nước ngoài chữa ung thư", hé lộ những câu chuyện thực tế, giúp người bệnh có lựa chọn tốt nhất trong điều trị. Bài 1: Đưa bố mẹ ra nước ngoài chữa ung thư để báo hiếu

Bán nhà đưa mẹ ra nước ngoài chữa bệnh

Anh N.Đ.M (39 tuổi, Hà Nội) chia sẻ về hành trình đưa mẹ đi chữa ung thư dạ dày giai đoạn 3 tại Singapore. Bốn năm trước, khi phát hiện bệnh, bà rơi vào trạng thái sốc. Anh M. quyết tâm đưa mẹ ra nước ngoài điều trị, dù biết rằng gia đình sẽ gặp khó khăn tài chính.

Với sự ủng hộ của vợ, anh M. bán căn nhà đang cho thuê để có kinh phí đưa mẹ sang Singapore chữa bệnh. Tại đây, bà được chăm sóc chu đáo, từ tư vấn tâm lý đến điều trị y tế. Tuy nhiên, gia đình đối mặt với khoản chi phí điều trị rất cao, hơn 3 tỷ đồng chỉ trong hai tháng. Ngoài ra, anh M. cũng cố gắng đưa mẹ đi tham quan vào những ngày không điều trị để bà cảm thấy thoải mái hơn.

Tuy nhiên, do nhớ nhà và không quen môi trường, mẹ anh dần trở nên buồn chán. Sau hai tháng, anh buộc phải đưa ra lựa chọn đưa mẹ về Việt Nam tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, sau đó bà không qua khỏi do bệnh tái phát và di căn. Dù vậy, anh M. vẫn cảm thấy an ủi vì đã làm hết sức để báo hiếu mẹ.

Tương tự, anh T.M.H (32 tuổi, trú tại TPHCM) đã đưa cha đi nước ngoài chữa ung thư thực quản không thể phẫu thuật. Với mong muốn tìm nơi điều trị tốt nhất, anh H. chấp nhận chi phí cao để cha được chăm sóc trong môi trường thoải mái, với phòng bệnh như khách sạn và chế độ dinh dưỡng chuyên biệt.

Hiện tại, anh duy trì điều trị cho cha với chi phí khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng. Đổi lại, cha anh khỏe mạnh hơn, ăn uống tốt, tinh thần lạc quan. Đối với anh H., đây là cách để thể hiện lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Vượt ngoài tính toán, rất tốn kém về tiền bạc

Chị P.T.H. (Thanh Hóa) đưa mẹ sang Singapore du lịch kết hợp khám tổng quát, nhưng bất ngờ phát hiện bà mắc ung thư trực tràng. Do mẹ chị có tiền sử đái tháo đường, ca phẫu thuật trở nên phức tạp. Ca mổ được thực hiện bởi một giáo sư hàng đầu với chi phí lên đến 800 triệu đồng, chưa kể các khoản tiền liên quan như kiểm soát tiểu đường (100 triệu đồng), gây mê (100 triệu đồng), và nằm phòng hồi sức tích cực (200 triệu đồng). Tổng chi phí cho ca mổ và điều trị sau đó lên tới hơn 2,5 tỷ đồng.

Mẹ chị H. những ngày điều trị ung thư tại Singapore. Ảnh: NVCC.

Sau phẫu thuật, mẹ chị H. được theo dõi kỹ lưỡng, tái khám định kỳ và điều trị hóa chất qua 8 liệu trình. Bác sĩ tư vấn chế độ ăn uống giảm bột đường, dầu mỡ, đảm bảo vệ sinh để duy trì sức khỏe. Chi phí mỗi liệu trình hóa chất khoảng 120 triệu đồng, cộng thêm tiền sinh hoạt tại Singapore khoảng 5 triệu đồng/ngày.

Với gia đình có nhiều người từng mất vì ung thư, chị H. quyết định chọn Singapore để mang lại điều tốt nhất cho mẹ. Tuy nhiên, người phụ nữ này cũng thẳng thắn thừa nhận "rất tốn kém về tiền bạc".

Ông N.V.T. (45 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ trải nghiệm đưa mẹ đi chữa ung thư đường mật giai đoạn cuối tại Quảng Châu, Trung Quốc. Sau khi các bệnh viện trong nước cho rằng không thể can thiệp, ông quyết định tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài.

Thay vì chọn Singapore, ông chọn Trung Quốc vì chi phí hợp lý hơn và thông qua một văn phòng môi giới uy tín. Trước chuyến đi, ông T. dành thời gian tìm hiểu kỹ, từ việc tham khảo ý kiến bệnh nhân đã điều trị đến xác minh thông tin dịch vụ.

Hình ảnh bệnh nhân điều trị ung thư tại Singapore. Ảnh: NVCC.

Trong 6 tháng tại Quảng Châu, mẹ ông được chăm sóc trong phòng riêng, có phiên dịch hỗ trợ, không chịu nhiều tác dụng phụ. Chi phí tổng cộng khoảng 2 tỷ đồng, thấp hơn so với Singapore. Sau điều trị, các chỉ số ung thư của bà ổn định. Tuy nhiên, một năm sau bệnh tái phát và người mẹ đã không qua khỏi. Dù không giữ được mẹ ở bên con cháu nhưng ông T. khẳng định không hối tiếc số tiền bỏ ra.

Ông T. cũng nhấn mạnh việc đưa người thân ra nước ngoài chữa bệnh cần chuẩn bị tài chính vững vàng và tìm hiểu kỹ lưỡng để tránh những rủi ro không đáng có.

Theo bác sĩ Nguyễn Triệu Vũ, nguyên Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Thủ Đức (TPHCM), nhiều bệnh nhân Việt Nam chọn điều trị ung thư tại Singapore do lo ngại tình trạng quá tải ở bệnh viện công và thiếu niềm tin vào bệnh viện tư. Tuy nhiên, ông nhận định chuyên môn ung bướu tại Việt Nam hoàn toàn sánh ngang các nước trong khu vực.

Bác sĩ Vũ chia sẻ, nhiều bệnh nhân sau khi điều trị ở nước ngoài trở về Việt Nam cho biết phác đồ và thuốc men không khác biệt nhiều. Điểm nổi bật ở nước ngoài là dịch vụ tư vấn tâm lý và chăm sóc toàn diện, giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái hơn.

Bác sĩ Vũ cho biết, sau khi được tư vấn, phần lớn người bệnh có ý định điều trị tại Nhật Bản, Thái Lan hay Singapore đã quyết định ở lại Việt Nam. Ông cũng cho rằng việc điều trị ở nước ngoài thường phù hợp với những người có điều kiện tài chính tốt, bởi họ xem đó như một chuyến "du lịch chữa bệnh". Với những gia đình có nguồn lực hạn chế, bác sĩ khuyên cần cân nhắc kỹ lưỡng về tài chính trước khi quyết định.

(Còn tiếp)