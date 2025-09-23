Bãi Thuỳ Vân đổi thay ấn tượng

Cách khách sạn The Imperial Hotel Vũng Tàu không xa là Tổ hợp khách sạn và Trung tâm hội nghị Pullman Vũng Tàu. Đối diện các khu lưu trú hạng sang trên là biểu tượng Tam Thắng mới được xây dựng. Biểu tượng này lấy cảm hứng từ ba ngôi làng Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam - cội nguồn lịch sử độc bản của địa phương.

Cách đó vài trăm mét là dự án căn hộ cao hàng chục tầng, siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu và loạt khách sạn, nhà hàng cung cấp dịch vụ ăn theo ngành du lịch.

Phương tiện du lịch tấp nập qua lại trên đường Thùy Vân, Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TP.HCM) vào dịp 2/9/2025. Ảnh: Quang Hưng

Chưa đến 17h chiều một ngày giữa tuần, nhưng lượng người dân và du khách đổ về khu vực rất đông, tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp ở Bãi Sau.

Trải dài 3,2 km dọc mặt tiền Bãi Sau, việc trục đường Thùy Vân được khởi công xây dựng, chỉnh trang từ cuối tháng 10/2024 đã “lột xác” toàn bộ khu vực bãi biển tại đây.

Dự án trên gồm 12 hạng mục chính như: cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Thùy Vân; xây dựng công viên ven biển; Quảng trường Thùy Vân… Các hạng mục như công viên cây xanh, khu trải nghiệm, cầu đi bộ ngắm biển... của dự án đã hoàn thành, làm thay đổi diện mạo bãi tắm.

Ngoài ra, dọc tuyến đường đã được quy hoạch 5 vị trí hầm đi bộ từ khu khách sạn, dịch vụ ra phía biển.

“Quay lại Vũng Tàu sau nhiều năm, tôi không ngờ lại có sự thay đổi lớn đến vậy”, ông Nguyễn Văn Long (phường Bình Thạnh, TP.HCM) nói.

Bãi Sau đông đúc du khách tắm biển, vui chơi. Ảnh: Quang Hưng

Diện mạo mới của con đường Thuỳ Vân đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút lượng lớn du khách tới địa phương. Theo thống kê sơ bộ, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh (từ 30/8 đến 2/9/2025), đã có 230.600 lượt khách du lịch tới phường Vũng Tàu. Trong đó, riêng ngày 2/9 ghi nhận khoảng 50.000 lượt khách.

Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, ông Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, bãi biển mới trên của phường Vũng Tàu được đầu tư với số tiền khoảng 1.200 tỷ đồng để phục vụ cho người dân và du khách. Sắp tới, địa phương sẽ có 4 trung tâm thương mại ngầm được hình thành trong tương lai, giúp người dân đi qua đường thuận lợi hơn và có cơ hội trải nghiệm mua sắm.

“Vũng Tàu muốn giữ chân du khách ở lại lâu hơn”

Tại Tọa đàm “TP.HCM - Trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao: Định hướng và giải pháp đột phá” được tổ chức mới đây, ông Nguyễn Tấn Bản cũng nhấn mạnh Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển Vũng Tàu thành trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế.

Diện mạo Bãi Sau Vũng Tàu “lột xác” với dự án nghìn tỷ chỉnh trang trục đường Thùy Vân. Ảnh: Quang Hưng

Theo ông, nơi đây có bãi biển dài 15 km rất đẹp. Nếu Đà Lạt được ban tặng khí hậu, Vũng Tàu lại có bãi biển.

Tuy nhiên, ông cho rằng, thời gian khách lưu trú đêm tại địa phương còn chưa dài. Ông dẫn chứng số liệu về số đêm trung bình du khách nghỉ lại ở Đà Nẵng là 2,3 đêm; Nha Trang là 2,5 đêm; trong khi Vũng Tàu chỉ có 1,9 đêm.

Nguyên nhân được ông chỉ ra là do còn thiếu tính kết nối giữa các sản phẩm du lịch chất lượng cao để thu hút du khách. Vũng Tàu có bãi biển đẹp, nhưng muốn giữ chân du khách ở lại lâu hơn thì cần có sản phẩm du lịch từ giải trí, thể thao, văn hoá hướng đến nhu cầu hưởng thụ của du khách.

Từ đó, Bí thư phường Vũng Tàu đã chia sẻ một số kiến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển các ngành dịch vụ tại địa phương, từ đó, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế TP.HCM.

Thứ nhất, theo ông Bản, dư địa hình phát triển du lịch y tế tại Vũng Tàu là rất lớn.

“Tôi cũng đã có trao đổi với Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - ông Tăng Chí Thượng, để tìm hướng kết nối, có thể chuyển đổi Bệnh viện Lê Lợi cũ thành bệnh viện nghỉ dưỡng. Đây có thể là một trong những dịch vụ hái ra tiền từ du khách”, ông cho biết.

Biểu tượng Tháp Tam Thắng tại quảng trường trung tâm Bãi Sau lung linh ánh đèn về đêm. Ảnh: Hoàng Nhân

Bí thư phường Vũng Tàu cũng mong thành phố có thể điều tiết các bác sỹ giỏi, chuyển thiết bị chuyên dùng xuống để bệnh viện ở Vũng Tàu có điều kiện tốt hơn trong khám, chữa bệnh phục vụ người dân, du khách.

Cũng theo ông, Vũng Tàu có khoảng 250.000 lượt học sinh đi ra nước ngoài để học mỗi năm. Do đó, thành phố cần giữ lượng du học sinh đó ở lại TP.HCM, trong đó có phường Vũng Tàu với cơ sở vật chất tốt để phục vụ học tập.

Ông đồng thời đề xuất TP.HCM đưa các chương trình nghệ thuật về Vũng Tàu, từ đó địa phương có thể “chia lửa” với khu vực trung tâm Thành phố. Các chương trình nghệ thuật độc đáo, tầm cỡ có thể chuyển bớt về Vũng Tàu tổ chức để giữ chân du khách.

“Những concert được tổ chức tại Hà Nội thời gian qua là quá hấp dẫn. Nếu những chương trình như thế được TP,.HCM tổ chức tại Vũng Tàu, sẽ thu hút du khách đến. Ngoài trải nghiệm tắm biển, nghỉ ngơi, họ còn có thể thưởng thức các concert chất lượng cao, từ đó gia tăng giá trị dịch vụ của du lịch địa phương”, ông nói.

Trần Chung