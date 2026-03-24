Chuỗi động lực liên hoàn định hình cực tăng trưởng mới

Theo điều chỉnh quy hoạch Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đức Hòa – Hậu Nghĩa được xác định là trung tâm hành chính, chính trị mới, đồng thời giữ vai trò trung tâm kinh tế, tài chính và logistics. Đây là bước chuyển mang tính bản lề, tạo lực đẩy tái cấu trúc toàn bộ trục phát triển phía Tây Bắc TP.HCM.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ 6 hành lang kinh tế và 3 trục động lực đều có sự kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với Đức Hòa, tạo nên mạng lưới liên kết vùng đa tầng hiếm có. Cụ thể, hành lang kinh tế số 1A gắn với Vành đai 3 TP.HCM đóng vai trò phát triển công nghiệp – đô thị – dịch vụ, đồng thời kết nối đến sân bay quốc tế Long Thành và cụm cảng Cái Mép – Thị Vải – hai đầu mối logistics quan trọng bậc nhất phía Nam. Trong khi đó, hành lang 1B theo trục Vành đai 4 mở rộng không gian phát triển công nghiệp và dịch vụ, liên thông đến cảng Hiệp Phước và cảng quốc tế Long An, hình thành chuỗi cung ứng liên hoàn.

Đức Hòa – Hậu Nghĩa được quy hoạch là trung tâm hành chính – chính trị mới của Tây Ninh. Ảnh: Bắc Bình

Ở trục Bắc – Nam, hành lang kinh tế số 2 chạy dọc cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, cao tốc Gò Dầu – Xa Mát cùng Quốc lộ 22, 22B giữ vai trò “xương sống” kết nối cửa khẩu, thúc đẩy giao thương xuyên biên giới. Các hành lang 3A, 3B và 4 tiếp tục mở rộng kết nối về miền Tây và hành lang xuyên Á, giúp Đức Hòa trở thành điểm trung chuyển hàng hóa chiến lược.

Song hành với đó, ba trục động lực 5A, 5B và 6 tạo lực kéo phát triển theo chiều sâu. Trục 5A (gắn Quốc lộ N1) kết nối Đông – Tây, liên thông vùng Đồng Tháp Mười với khu kinh tế cửa khẩu; trục 5B kết nối xuyên tâm từ cửa khẩu về Tân An qua Quốc lộ 62; trong khi trục 6 – tuyến mới – đóng vai trò liên kết ba trung tâm lớn Tân Ninh – Đức Hòa – Tân An, tích hợp các tuyến vành đai và tỉnh lộ quan trọng.

Tổng thể này tạo nên mạng lưới giao thông liên hoàn, thiết lập một hệ sinh thái kinh tế vững chắc, đưa Đức Hòa từ một thủ phủ công nghiệp trở thành cực tăng trưởng đa chức năng.

Từ “thủ phủ công nghiệp” đến vị thế trung tâm mới

Khi “nâng cấp” vai trò, Đức Hòa đồng thời hội tụ ba yếu tố then chốt: việc làm – hạ tầng – quản trị đô thị.

Trong giai đoạn 2026–2028, loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh triển khai, tạo cú hích trực tiếp cho thị trường. Tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương đã động thổ tháng 1/2026, dự kiến hoàn thành trong 5 năm, rút ngắn khoảng cách với trung tâm TP.HCM. Tuyến ĐT823D dài 14,2 km dự kiến thông xe tháng 5/2026 sẽ kết nối trực tiếp khu vực với Vành đai 3, mở ra hành lang logistics mới. Cùng với đó, hàng loạt dự án như mở rộng Quốc lộ 1 lên 10–12 làn, nâng cấp Quốc lộ 22, đường Nguyễn Văn Bứa, Lê Văn Lương hay tuyến Võ Văn Kiệt nối dài… đồng loạt khởi công từ 2026, hình thành mạng lưới giao thông xuyên suốt.

Đáng chú ý, TP.HCM dự kiến đầu tư hơn 60.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng khu Tây Bắc nhằm tăng cường kết nối trực tiếp với Tây Ninh. Dòng vốn quy mô lớn này không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng mà còn rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa TP.HCM – Đức Hòa – Tây Ninh, qua đó tạo thêm lực đẩy cho công nghiệp, logistics và đô thị khu vực bứt tốc.

Ngoài ra, vành đai 4 dài hơn 200 km dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành vào 2028 sẽ trở thành trục liên kết vùng lớn nhất Đông Nam Bộ, đưa Đức Hòa vào “bán kính vàng” kết nối đa chiều. Khi hạ tầng hoàn thiện, thời gian di chuyển, chi phí logistics và khả năng thu hút đầu tư đều được cải thiện đáng kể.

Trong bối cảnh đó, các dự án đô thị quy hoạch bài bản, tích hợp tiện ích và gắn với trục giao thông chiến lược trở thành tâm điểm của dòng tiền. Đại đô thị Vinhomes Green City nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý nhờ hội tụ nhiều yếu tố nền tảng.

Dự án hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống hành lang kinh tế và các tuyến vành đai, giúp gia tăng khả năng kết nối liên vùng – yếu tố cốt lõi quyết định giá trị bất động sản. Bên cạnh đó, mô hình phát triển theo hướng đô thị tích hợp tại Vinhomes Green City với hệ sinh thái toàn diện trên quỹ đất gần 200ha bao gồm trung tâm thương mại Vincom, hệ thống giáo dục Vinschool, tiện ích thể thao - giải trí, chuỗi công viên sinh thái quy mô, cùng tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp… đáp ứng đúng kỳ vọng của cộng đồng cư dân trong làn sóng dịch chuyển từ trung tâm đô thị cũ.

Khi Đức Hòa chính thức trở thành trung tâm hành chính – chính trị, nhu cầu về nhà ở chất lượng cao cho đội ngũ chuyên gia, cán bộ và lực lượng lao động tri thức dự báo sẽ tăng mạnh. Đây được xem là nguồn cầu thật tạo nền tảng cho giá trị bất động sản tăng trưởng bền vững, thay vì phụ thuộc vào sóng ngắn hạn.

Tìm hiểu thêm về dự án Vinhomes Green City: - Vinhomes Market – giải pháp giao dịch bất động sản trực tuyến đến trực tiếp của Vinhomes Hotline: 1900 998 823 Website: market.vinhomes.vn - Hệ thống các đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green City Danh sách xem tại đây: https://vinhomes.vn/vi/vinhomes-cong-bo-danh-sach-cac-dai-ly-phan-phoi-chinh-thuc-du-an-vinhomes-green-city

(Nguồn: Vingroup)